Rezumatul zilei: Wall Street se pregătește pentru raportările financiare importante 💰

Indicii americani au încheiat prima sesiune a noii săptămâni în ușoară creștere, situându-se în apropierea maximelor locale. La momentul publicării, US500 era în creștere cu 0,56%, US100 câștiga 0,80%, iar US2000 creștea cu 0,32%.

Pe piața valutară, dolarul american a fost cea mai slabă monedă, în scădere cu aproximativ 0,3-0,6% în medie. În același timp, cele mai bune performanțe au fost înregistrate de euro (EUR) și yenul japonez (JPY). Perechea EURUSD a câștigat 0,53%, ajungând la 1,16930.

Sezonul raportărilor financiare intră într-o fază critică. Deși rezultatele publicate astăzi nu au fost deosebit de semnificative, în cursul săptămânii vom vedea rapoartele unor companii importante din sectorul tehnologic și ale unor giganți ai „economiei tradiționale”, precum Coca-Cola, Lockheed Martin, Philip Morris, SAP, Alphabet, Tesla și Nestlé.

Piața rămâne, de asemenea, optimistă în ceea ce privește negocierile comerciale care se apropie de termenul limită - 1 august. Investitorii par să acorde puțină atenție incertitudinii crescânde în jurul negocierilor comerciale dintre SUA și UE.

Secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a subliniat duminică că tarifele vor intra în vigoare necondiționat la 1 august. Pe de altă parte, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, întrebat despre calendar, a declarat că: „calitatea acordurilor comerciale este mai importantă decât termenele”.

Uniunea Europeană pregătește un plan de represalii împotriva SUA. În contextul blocării negocierilor, UE intenționează să elaboreze în zilele următoare un scenariu de răspuns rapid, care include o listă de tarife potențiale în valoare de până la 72 de miliarde de euro.

Datele privind prețurile de producție din Canada au înregistrat o creștere surprinzătoare de 0,4% față de luna precedentă, față de estimările care indicau o scădere de 0,1%. Perechea USDCAD continuă să scadă, apropiindu-se de un nivel de suport pe termen scurt.

Opendoor Technologies (OPEN.US) a înregistrat o creștere semnificativă a prețului acțiunilor, câștigând 178% în ultima săptămână și aproape 600% de la o lună la alta. Creșterea a fost declanșată de managerul fondului speculativ Eric Jackson, care a susținut public Opendoor pe rețelele sociale, numindu-l un potențial „100-bagger”.

Contractele futures NATGAS au scăzut astăzi cu 7,80%, în ciuda previziunilor de temperaturi peste medie în cea mai mare parte a Statelor Unite. Rețineți că, contractele futures vor fi reînnoite după sesiunea din 22 iulie. În prezent, există un ușor contango între contractele din august și septembrie.

Pe piața criptomonedelor, sentimentul euforic al investitorilor continuă. Bitcoin rămâne în consolidare între 117.000 și 118.000 de dolari. Se observă un interes mai mare pentru Ethereum și altcoins.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."