Rezumatul zilei: Wall Street și EURUSD câștigă înaintea deciziei Fed de mâine 🗽 Creșteri ale prețului petrolului

Sesiunea europeană a fost în general pozitivă. Indicele DAX din Germania a înregistrat o ușoară scădere, dar indicele FTSE 100 din Marea Britanie a crescut cu aproape 0,6%, ajutat de ponderea semnificativă a acțiunilor legate de materii prime și metale. Una dintre cele mai mari companii europene a publicat raportul privind veniturile după închiderea bursei. Holdingul francez LVMH a raportat rezultatele financiare pentru trimestrul IV al anului 2025, profitul net total pentru 2025 scăzând cu 13% față de anul precedent, până la 10,9 miliarde, dar a menținut dividendul de 13 EUR pe acțiune; acțiunile companiei aproape că nu au reacționat la raportul financiar. LVMH rămâne prudent optimist în contextul incertitudinilor geopolitice. Gigantul din sectorul luxului a raportat venituri totale de 80 de miliarde de euro pentru anul 2025, demonstrând o creștere semnificativă în ultimul deceniu, în ciuda unei scăderi de 1% față de anul precedent a creșterii organice. În a doua jumătate a anului, creșterea organică a devenit pozitivă, la 1%

Sentimentul de pe Wall Street este optimist astăzi, în timp ce piețele așteaptă decizia Fed de mâine și conferința de presă a președintelui Jerome Powell. Acțiunile marilor companii de tehnologie și semiconductori conduc creșterea. Slăbiciunea este vizibilă în sectorul software, unde Oracle a scăzut cu aproape 4%, și în sectorul asigurărilor, unde liderul UnitedHealth Group înregistrează o scădere de aproximativ 20%.

Conform datelor FactSet de până acum (la 23 ianuarie, 13% dintre companiile din S&P 500 raportând deja), 75% au depășit așteptările privind profitul net și aproximativ 70% au depășit previziunile privind veniturile. Creșterea anuală a profiturilor S&P 500 este în prezent de aproximativ 8%, dar după raportările marilor companii din sectorul tehnologic, această cifră va crește probabil în mod semnificativ, potențial până la aproximativ 15% față de anul precedent.

Datele privind încrederea consumatorilor americani publicate de Conference Board au dezamăgit, scăzând la 84,5, cel mai scăzut nivel din ultimii 12 ani. Piața se aștepta la 90,7, după 94,2 în decembrie. Evaluarea condițiilor actuale a ratat, de asemenea, previziunile, în timp ce așteptările viitoare au scăzut de aproape două ori mai mult decât se anticipase.

Datele privind piața imobiliară din SUA au surprins în sens pozitiv. Prețurile locuințelor au crescut cu 0,6% față de luna precedentă, față de 0,3% cât se aștepta și 0,4% cât a fost înregistrat anterior, în timp ce prețurile în cele mai mari 20 de zone metropolitane din SUA (indicele Case-Shiller 20) au crescut cu 1,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de 1,2% cât se aștepta și 1,3% cât a fost înregistrat anterior. În plus, variația săptămânală a ocupării forței de muncă ADP a fost de 7,5 mii de locuri de muncă, față de 8 mii anterior.

Sentimentul privind metalele prețioase pozitiv. Aurul se menține la aproape 5.090 USD pe uncie și și-a revenit rapid după retragerea de ieri. Argintul s-a retras la aproximativ 107 USD pe uncie, în timp ce analiștii Citi au publicat un raport în care prognozează că metalul ar putea urca la 150 USD pe uncie.

Petrolul crește spre aproape 65 USD pe baril, atingând niveluri nemaiîntâlnite de la jumătatea lunii ianuarie. Piața urmărește în continuare cu atenție evoluțiile din Orientul Mijlociu, iar după sesiunea din SUA, investitorii se vor concentra pe datele privind stocurile API. Gazul natural încearcă să crească din nou după rollover; prognozele NOAA continuă să indice temperaturi sub medie de-a lungul coastei de est a SUA la începutul lunii februarie.

Sentimentul față de criptomonede rămâne slab. Bitcoin se tranzacționează în continuare la aproape 87.500 USD și se luptă să recâștige nivelul de 90.000 USD.

Într-un scurt comentariu făcut astăzi, Donald Trump a subliniat rezultatele pozitive ale discuțiilor trilaterale dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite, sugerând că negocierile ar putea fi aproape de o primă descoperire potențial semnificativă. Rapoarte recente din mass-media au indicat că SUA ar putea fi dispuse să ofere Ucrainei garanții de securitate extinse în schimbul acordului Kievului de a ceda regiunea Donbas Rusiei. Sursa: xStation5

