Rezumatul zilei: Wall Street și piețele energetice încheie luna într-o notă pozitivă.

Sesiunea bursieră din SUA a fost marcată de optimism și s-a încheiat în teritoriul pozitiv. Indicele S&P 500 a crescut cu peste 0,5%, Nasdaq 100 a câștigat aproape 0,8%, iar Dow Jones a încheiat ziua în creștere cu 0,6%. Sesiunea de astăzi de pe Wall Street s-a încheiat mai devreme decât de obicei .

Creșterile de pe Wall Street sunt susținute în mare măsură de așteptările crescânde privind o reducere a ratei dobânzii de către Rezerva Federală în decembrie . Piețele estimează o probabilitate de peste 80% ca ședința din decembrie să aibă ca rezultat o reducere a ratei cu 25 de puncte de bază.

Intel a înregistrat o creștere a prețului acțiunilor sale de aproape 10% în urma rapoartelor conform cărora ar putea produce în viitor cipuri mai puțin avansate pentru Apple. Deși colaborarea se află încă într-un stadiu incipient, piața reacționează pozitiv la perspectiva diversificării lanțului de aprovizionare al Apple și a transferului unei părți din producție în SUA.

Piețele bursiere europene mențin câștigurile săptămânale și rămân stabile, închizând sesiunea de astăzi cu o ușoară creștere : FTSE 100 a crescut cu 0,27%, CAC 40 cu 0,29%, AEX cu 0,38%, DAX cu 0,25%, IBEX 35 cu 0,06%, SMI cu 0,09% și Euro Stoxx 50 cu 0,35%.

În Franța, cheltuielile de consum au crescut cu 0,4%, în timp ce indicatorul preliminar al inflației a scăzut la 0,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, arătând că, în ciuda inflației moderate, cererea internă rămâne puternică, iar economia menține o creștere stabilă a PIB-ului.

Datele privind inflația din Germania au fost mixte. Inflația anuală CPI s-a situat la 2,3%, ușor sub previziuni, în timp ce rata lunară a scăzut cu 0,2%. Inflația armonizată HICP a crescut la 2,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, depășind așteptările, cu o scădere lunară de 0,5%.

PIB-ul Canadei a crescut cu 2,6% în al treilea trimestru, semnificativ peste prognoza de 0,5%, iar rezultatul puternic a dat un impuls dolarului canadian.

Astăzi, CME a raportat probleme tehnice care au cauzat întreruperea tranzacționării pe toate piețele pe care operează. Întreruperea s-a datorat unei probleme la sistemul de răcire al centrului de date al operatorului.

Pe piața metalelor prețioase, argintul a atins niveluri istorice, depășind 56 de dolari pe uncie. Aurul a crescut și el, depășind 4.200 de dolari pe uncie.

Pe piața criptomonedelor, Bitcoin a scăzut cu 0,5%, tranzacționându-se sub pragul de 91.000 de dolari, în timp ce Ethereum a crescut cu aproape 1%, prețul său depășind 3.000 de dolari.

Pe piața mărfurilor, contractele futures pentru țițeiul WTI au crescut cu 0,3%, contractele futures pentru țițeiul Brent au crescut cu 0,3%, iar contractele futures pentru gazul natural (NATGAS) au câștigat 3,5%.

