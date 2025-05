Riscurile estimate pentru vara 2025. Fluctuații puternice pe bursele mondiale în ultimele zile.

Analiză XTB. Fluctuațiile din ultimele zile ale burselor au ridicat semne de întrebare, ceea ce a dus la ipoteza potrivit căreia, în cazul unei replicări ale acestei situații, investitorii s-ar putea confrunta cu un risc ridicat de volatilitate în această vară, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România. Analiză XTB. Fluctuațiile din ultimele zile ale burselor au ridicat semne de întrebare Analiză XTB. Scăderea ratingului suveran al SUA de către Moody’s a dus la o reducere a contractelor la termen pe indici bursieri vineri, după închiderea sesiunii standard. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Analiză XTB. Deși bursele au revenit luni, apetitul pentru acțiuni americane nu a fost menținut și în sesiunile următoare, iar miercuri, o licitație de titluri de stat cu o primire neașteptat de rece din partea investitorilor a permis o contracție de 1,6% pentru indicele S&P500. Bursele au multe de gestionat în această perioadă: relațiile comerciale internaționale, cele geopolitice, direcția și efectele AI, erodarea echilibrelor bugetare, reforma fiscală din SUA. În Congresul SUA se dezbat modificări majore, care ar putea duce, în varianta recent discutată de republicani, la creșterea pragului de venituri cu deducere la taxe locale și statale, de la 10 mii de dolari la 40 de mii de dolari. Planul, care ar putea fi discutat chiar astăzi (joi), ar urma să asigure tăieri de taxe de 3,8 trilioane de dolari, majoritatea prin prelungirea unor reduceri care aveau durata prestabilită până la finele anului. În lipsa unei acțiuni, taxele ar crește. Democrații consideră, însă, de neacceptat reducerea finanțării programelor de sprijin social și medical. Planul de a limita condițiile prin care 40 de milioane de americani cu venituri reduse beneficiază de sprijin pentru alimente este de asemenea un punct spinos, subliniază Claudiu Cazacu. În același timp, necesitatea de a reduce deficitul intră în conflict cu propunerile actuale, conducând, potrivit Congressional Budget Office (CBO), la o tendință și mai pronunțată de a depăși, până în 2032, nivelul de vârf al datoriei publice în PIB din timpul celui de-al doilea Război Mondial. Sustenabilitatea direcției fiscale a SUA Estimările merg spre un deficit bugetar de 6,1% în 2032, peste media de 3,5% din ultimii 50 de ani, și un raport datorie publică/PIB de 125% – sau chiar peste. Datoria publică a SUA este în creștere, costurile fiind accentuate de nivelul dobânzilor. Finanțarea datoriei de către state cu care SUA au deficit comercial, în cadrul tensiunilor actuale devine, de asemenea, potențial mai dificilă în perspectivă îndelungată. Reacția de miercuri pare să aducă în prim plan o întrebare: este traiectoria fiscală a SUA nesustenabilă? Piețele au început să se întrebe în ce condiții planul actual ar putea însemna adâncirea datoriei publice la niveluri care, chiar și pentru cea mai mare economie a lumii ar putea genera dificultăți. Bitcoin a ajuns la un nou nivel record, iar aurul a avut a treia sesiune consecutivă de creștere. Bursele au recuperat față de luna aprilie Bursele au recuperat puternic de la minimele din aprilie, cu un salt de 17,3% pentru S&P500, și o recuperare de 23,2% pentru Nasdaq 100, cele două referințe aflându-se la o distanță de sub 5% de vârfurile istorice. Cu toate acestea, șeful JPMorgan a vorbit despre atitudinea prea detașată a piețelor și subestimarea riscului de inflație și stagnare economică – sau stagflație. Preocuparea privind inflația este, într-adevăr, diferită în funcție de grupul care observă: investitorii văd o creștere ușoară, în timp ce sondajele printre consumatori indică o creștere accelerată, de 7,3% de la 6,5% anterior, pentru anul următor în versiunea Universității din Michigan. Scăderea petrolului a ieftinit carburanții, ajutând la limitarea prețurilor, și punerea pe pauză pentru 90 de zile a unor taxe vamale foarte înalte între China și SUA este, de asemenea, un sprijin pentru temperarea inflației. Totuși, trendul mai larg de relocalizare și fragmentare a câmpului de comerț global, împreună cu scăderea dolarului american permite estimări de inflație peste ceea ce întrevăd investitorii, arată consultantul de strategie XTB România. Un pachet fiscal ar putea fi validat în curând în SUA De altfel, un pachet fiscal ar putea fi validat curând în SUA. Astăzi sau în zilele următoare Congresul ar putea vota forma finală a legii promovate de administrația Trump drept ”o mare, frumoasă lege”. Piața de obligațiuni suverane va ”vota” la rândul său, arătând cât de mare este încrederea în sustenabilitatea traseului fiscal. Dacă am asista la o reluare a tipului de reacție de miercuri, o avertizare pornită dintr-un segment al pieței, dar ascultată și în segmentul de acțiuni, cu reverberații în percepția de risc, ar putea redeschide ușile volatilității. Deși dobânzile au mai fost în intervalul curent în anii de dinaintea crizei financiare, datoria publică este mult mai mare, aproape cât valoarea economiei, iar efectele, sunt așadar, amplificate: 0,88 trilioane de dolari au fost plățile doar în contul dobânzii pentru datoria publică anul trecut. La nivel politic se poate considera că spațiul de manevră este încă larg și nu se poate ști cu precizie reacția piețelor. De fapt, creșterea dobânzilor la titlurile de stat americane pe 30 de ani la peste 5,1%, vârful de după 2007 semnalează o tendință care ar putea continua în condițiile unui plan considerat prea ”relaxat”. Investitorii ar avea, atunci, un risc sporit de episoade de volatilitate în această vară, punctează Claudiu Cazacu.

