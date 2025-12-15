Sanofi sub presiune după întârzierea FDA și eșecul studiilor clinice

Acțiunile Sanofi (SAN.US) au fost supuse unei presiuni semnificative în urma publicării unor știri negative referitoare la tolebrutinib, un medicament inovator dezvoltat pentru tratamentul sclerozei multiple. Compania a anunțat că Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) nu va emite o decizie de reglementare până la data inițial planificată de 28 decembrie 2025. Nu a fost stabilit încă un nou calendar, iar Sanofi așteaptă noi indicații din partea FDA abia la sfârșitul primului trimestru al anului 2026. În același timp, la cererea autorității de reglementare, a fost lansat un program care va permite unor pacienți să aibă acces la terapie înainte de decizia oficială. Situația companiei a fost agravată și mai mult de rezultatele studiilor clinice. Într-un studiu amplu de fază 3, tolebrutinib nu a obținut rezultatele așteptate pentru pacienții cu scleroză multiplă progresivă primară. Medicamentul nu a încetinit progresia bolii în comparație cu placebo, ceea ce a determinat Sanofi să renunțe la planurile de a solicita aprobarea pentru această indicație, care afectează aproximativ zece la sută din persoanele cu scleroză multiplă. Ca răspuns, compania a anunțat că va efectua un test de depreciere pentru proiectul tolebrutinib, rezultatele fiind așteptate în ianuarie. În același timp, Sanofi și-a reafirmat orientările financiare pentru 2025 și a subliniat că încă crede în potențialul medicamentului în indicația sa principală. Cu toate acestea, piața a reacționat nervos. Acțiunile companiei la bursa din Paris au scăzut cu peste 4%, înregistrând cea mai mare scădere într-o singură zi din ultimele trei luni. Piețele încep să pună la îndoială estimările anterioare privind vânzările maxime de aproximativ 1,7 miliarde de dolari pe an, deși unii analiști încă văd valoare în indicația cheie a proiectului. Sursa: xStation 5

