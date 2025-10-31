Scott Bessent rezumă acordul comercial dintre SUA și China🗽Ce se va schimba?

Secretarul Trezoreriei SUA, Bessent, a rezumat astăzi acordul încheiat cu Beijingul. În comentariile sale pentru Financial Times, el a declarat: „Statele Unite și China vor semna acordul în săptămâna viitoare și sunt încrezătoare că acesta va fi respectat (...). S-a ajuns la un acord care — ceteris paribus — ne-a permis să atingem un echilibru în cadrul căruia ambele părți pot opera în următoarele 12 luni.” Liderii SUA și Chinei au ajuns la un echilibru, China nu va mai putea folosi mineralele critice ca instrument de coerciție conform declarației lui Bessent. El a adăugat că este o greșeală gravă a Chinei luarea de măsuri în privința pământurilor rare .

În cadrul acordului pe un an, China a acceptat să amâne punerea în aplicare a reglementărilor sale privind pământurile rare și să achiziționeze cantități mari de soia din SUA .

Bessent a menționat, de asemenea, că toate problemele legate de permisiuni au fost rezolvate și că tranzacția ar trebui finalizată foarte curând .

Ca parte a acordului, China va permite investitorilor americani să preia controlul asupra operațiunilor TikTok din SUA . „Acordul comercial” este (deocamdată) încheiat Întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping a durat 1 oră și 40 de minute — mai puțin decât cele 3-4 ore planificate —, deoarece Xi se grăbea să participe la summitul APEC. Trump a anunțat o posibilă vizită în China în aprilie 2026 și a evaluat discuțiile cu „12 din 10”. Întrebarea este: ce știm cu adevărat? China a acceptat să amâne cu un an restricțiile la exportul de metale rare anunțate pe 9 octombrie , iar Trump se așteaptă ca armistițiul să fie reînnoit anual. Cu toate acestea, controlul anterior al exporturilor chineze din aprilie — care vizează samariu, gadoliniu, terbiu și disprosiu — rămâne în vigoare.

Beijingul va relua importurile de soia din SUA , iar ambele părți au convenit să suspende taxele portuare reciproce . China va începe, de asemenea, să achiziționeze energie din SUA , inclusiv, potențial, GNL din rezervele de 44 de miliarde de dolari ale Alaskăi . La rândul său, SUA și-au manifestat disponibilitatea de a crește exporturile de petrol și gaze .

În schimbul concesiilor Chinei și a angajamentului său de a combate traficul de opioide , Trump a redus tarifele aplicate fentanilului de la 20% la 10% , reducând rata globală a tarifelor aplicate Chinei de la 57% la 47% — încă mai mare decât cele aplicate Indiei și Braziliei . Washingtonul va amâna cu un an extinderea listei de restricții comerciale pentru companiile chineze .

Ambele părți au evitat subiectele sensibile , precum Taiwan și petrolul rusesc , concentrându-se în schimb pe războiul din Ucraina — convenind că o escaladare suplimentară ar dăuna ambelor părți și că dezescaladarea este obiectivul , mai ales având în vedere timpul limitat disponibil.

Această dezghețare marchează o etapă incipientă într-o rivalitate pe termen lung . Interesant este faptul că RAND Corporation a concluzionat recent că „victoria asupra Chinei nu mai este posibilă” și că SUA ar trebui să caute o coexistență pașnică .

Dacă una dintre părți începe să se simtă mai puternică, tensiunile ar putea reapărea . Deocamdată, piețele au câștigat probabil 10-12 luni de calm , deși nu se poate exclude o nouă escaladare . SUA au subliniat, de asemenea, că tehnologia Blackwell AI rămâne interzisă Chinei . După cum putem observa, acordul comercial cu China nu a acționat ca un catalizator pe termen scurt pentru S&P 500. Acesta a fost în mare inclus în prețuri în ultimele săptămâni, iar cadrul acordului în sine nu a reprezentat o surpriză pentru Wall Street. Contractul futures US500 este pe cale să închidă a treia sesiune consecutivă în scădere. Sursa: xStation5

