Se preconizează că Banca Japoniei va menține rata dobânzii

În această seară va avea loc o altă reuniune a băncii centrale privind politica monetară, care va încheia cea mai aglomerată săptămână din punct de vedere al politicii monetare din întregul an. În principiu, Banca Japoniei va menține rata dobânzii neschimbată la 0,5%, având în vedere incertitudinea politică, economică și socială cu care se confruntă țara.

Situația economică a Japoniei

De la ultima reuniune din iulie, au avut loc evoluții importante atât în domeniul economic, cât și în cel politic în Țara Soarelui Răsare.

Pe plan economic, ultimele date publicate arată o creștere a PIB-ului mai mare decât se aștepta, de 2,2% pe an, ceea ce reprezintă un factor suplimentar care susține posibilitatea unei creșteri a ratei dobânzii pe termen scurt.

Inflația a fost peste 2% timp de mai bine de trei ani. Deși s-a înregistrat o ușoară dezinflație începând cu luna februarie, nivelul rămâne ridicat, ceea ce adaugă presiune asupra Băncii Japoniei pentru a majora ratele dobânzilor. Argumentul susținătorilor unei politici monetare mai flexibile este că ultimele date raportate arată o creștere de 3,1%, iar sondajele prevăd că noile date privind inflația, care vor fi publicate în această dimineață, vor arăta o scădere a creșterii la 2,8%.

CPI și Core CPI în Japonia. Sursa: XTB

Aceste date, coroborate cu acordul comercial încheiat cu SUA, care a redus incertitudinea generală, sugerau o creștere a ratei dobânzii la ședința de astăzi.

Cu toate acestea, așteptările s-au estompat la începutul acestei luni, când prim-ministrul Shigeru Ishiba și-a anunțat demisia, stârnind unele îngrijorări cu privire la instabilitatea politică și la posibilitatea ca noua administrație să prefere o politică monetară mai flexibilă.

Investitorii consideră că ministrul agriculturii Shinjiro Koizumi, care s-a alăturat oficial marți cursei pentru președinția PLD, este mai favorabil creșterilor ratei dobânzii decât probabilul său rival, Sanae Takaichi, care este considerat un susținător al relaxării monetare și al unei politici fiscale mai flexibile. PLD, cel mai mare partid din coaliția de guvernare, va organiza alegerile pentru conducere pe 4 octombrie.

Performanța pieței bursiere, a obligațiunilor și a yenului

Indicele bursier al țării, Nikkei 225, tocmai a depășit maximul istoric. Este al cincilea record înregistrat până acum în septembrie, după cele patru din august. De asemenea, este pentru prima dată în istorie când indicele de referință a închis peste 45.000 de puncte. Nikkei a crescut cu peste 15% în acest an și cu aproape 25% în ultimele 12 luni.

De data aceasta, creșterea a fost stimulată de câștigurile înregistrate de companiile din sectorul imobiliar, tehnologic și alte companii legate de export, după ce decizia Fed de a reduce ratele dobânzilor a calmat îngrijorările cu privire la perspectivele economice ale SUA.

Pe frontul valutar, dolarul american a devenit țapul ispășitor pentru politicile lui Donald Trump. Acest lucru a determinat investitorii internaționali să caute monede alternative, așa cum s-a întâmplat cu yenul japonez, care a acumulat câștiguri de 6,74% de la începutul anului față de dolarul american.

Evoluția monedelor față de dolar de la începutul anului. Sursa: XTB

Reducerea ratelor dobânzilor de către majoritatea băncilor centrale din lume ar putea genera creșteri suplimentare ale monedei japoneze într-un moment în care aceasta se apropie de niveluri cheie mai aproape de 147 pe perechea dolar-yen.

Sursa: xStation

O apreciere rapidă a monedei japoneze ar putea agrava reducerea marjelor de profit pentru companiile japoneze. Pe de altă parte, acest lucru ar crește presiunea inflaționistă, ceea ce ar putea obliga Banca Japoniei să implementeze creșteri rapide ale ratelor dobânzilor.

Unul dintre aspectele cheie ale piețelor în ultimele luni a fost îngrijorarea cu privire la veniturile fixe globale. Incertitudinea politică și fiscală a determinat creșterea randamentelor obligațiunilor pe termen foarte lung. Obligațiunile pe 30 de ani au atins un nivel record de 3,285% la începutul acestei luni, pe fondul neîncrederii investitorilor în politicile guvernamentale, al nivelului ridicat al datoriei și al posibilității creșterii ratelor dobânzilor de către Banca Japoniei.

Piața pare să se calmeze acum datorită ultimelor licitații, dar ar putea fi vorba de un eveniment izolat. Obligațiunile japoneze pe 20 de ani au crescut după ce o licitație a atras cea mai mare cerere din 2020, oferind o oarecare pauză investitorilor care se confruntă cu riscuri politice și fiscale accentuate.

Întrebări cheie la reuniune

Deși piața preconizează în proporție de 100% că politica monetară adoptată nu va suferi modificări, conferința de presă ulterioară și explicațiile oferite de guvernatorul Kazuo Ueda vor fi deosebit de importante. Printre punctele cheie, evidențiem următoarele:

Care vor fi pașii următori? În prezent, există o probabilitate de 67% de majorare a ratei înainte de sfârșitul anului, luna octombrie fiind în centrul atenției, cu o probabilitate de 30% de majorare cu 25 de puncte de bază.

Probabilități privind decizia privind rata dobânzii. Sursa: Bloomberg

Politica influențează luarea deciziilor? Este puțin probabil ca banca centrală să discute implicațiile demisiei lui Ishiba, întrucât aceasta încearcă să-și reafirme independența față de guvern. Cu toate acestea, impactul politic va fi probabil parte a reuniunii.

Cum va influența decizia Fed?