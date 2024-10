Şedinţa FED, între speranţă şi agonie. Care sunt scenariile celui mai important eveniment pentru piaţa financiară?

Ședinţa Rezervei Federale din această seară se anunţă a fi unul dintre cele mai importante evenimente ale anului pentru pieţele financiare, Fed fiind aşteptată să reducă ratele dobânzilor pentru prima dată în mai mult de patru ani, vizând o "aterizare" uşoară, un lucru rar pentru economia SUA, arată Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România, companie de investiţii pe bursele internaţionale. Decizia este mai dificilă decât am putea crede. În timpul reuniunii există alte două puncte cheie pe care ar trebui să le subliniem: graficul cu puncte (dot plot) şi previziunile trimestriale actualizate privind creşterea economică, ocuparea forţei de muncă sau inflaţia. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil În ceea ce priveşte primul aspect, perspectivele membrilor FED vor arăta o mare schimbare faţă de proiecţiile din iunie, când niciun membru nu anticipa mai mult de două reduceri ale ratei în acest an. Numărul reducerilor de rate ar putea fi chiar mai important decât decizia de peste câteva ore, întrucât arată intenţia şi direcţia viitoare a instituţiei. În privinţa proiecţiilor economice, am putea asista la o creştere a ratei a şomajului, fără a exclude o scădere a creşterii economice sau a inflaţiei, deşi săptămâna trecută BCE a avertizat cu privire la o posibilă majorare a preţurilor pe care nu am putea să o excludem nici în acest caz. Scenariul unei reduceri cu 50 de puncte de bază Cele două obiective ale Fed sunt stabilitatea preţurilor şi încadrarea maximă a forţei de muncă. Deşi ani de zile evoluţia preţurilor a fost prioritară, ultimele date macroeconomice au transferat o importanţă mai mare evoluţiei pieţei muncii, explică Radu Puiu. Sub conducerea lui Powell, Rezerva Federală a făcut greşeala de a acţiona prea târziu pentru a opri cel mai grav episod de inflaţie de la începutul anilor 1980, erodând puterea de cumpărare a gospodăriilor americane. Dacă va acţiona prea lent de data aceasta, s-ar putea confrunta cu o creştere a şomajului mai accentuată decât s-ar dori, fapt ce ar putea crea şi mai multă presiune asupra economiei. Principala preocupare a pieţelor în acest moment este reprezentată de ultimele date raportate privind ocuparea forţei de muncă, care au arătat semne alarmante. Rata şomajului a crescut de la 3,4% în aprilie 2023 la 4,3% în luna iulie a acestui an, ceea ce a provocat panică pe pieţe, deoarece a declanşat un semnal de alarmă bine cunoscut, numit regula Sahm (rata medie a şomajului pentru ultimele trei luni depăşeşte cu cel puţin 50 de puncte de bază cea mai mică medie trimestrială din ultimele douăsprezece luni). Regula Sahm indică, de obicei, că economia este aproape de recesiune (media ratelor şomajului pentru lunile mai, iunie şi iulie, de 4,1%, este cu 0,6 puncte procentuale mai mare decât minimul de 3,5% din raportul privind piaţa muncii din iulie 2023). În timp ce economia a crescut într-un ritm rezonabil de puternic în acest an, o parte din această creştere a fost realizată printr-un grad mai redus de economisire şi împrumuturi mai mari. Creşterea numărului de credite auto neperformante şi de carduri de credit arată că dobânzile mai mari afectează consumul. Reducerea ratelor cu 50 de puncte de bază ar ajuta în primul rând gospodăriile şi întreprinderile cu niveluri ridicate de îndatorare, dar ar afecta depozitele care ar înregistra randamente limitate. Principalul risc al unei reduceri cu 50 de puncte de bază este că preţurile ar creşte, forţând Fed să îşi modifice din nou politica monetară. În cele din urmă, reducerea în continuare a ratelor dobânzilor ar putea ajuta SUA să plătească mai puţine dobânzi pentru emisiunile mari de datorii acumulate în ultimii ani şi pe care viitoarele guverne le-ar putea chiar creşte pe termen mediu. Scenariul favorabil este o reducere cu 25 de puncte de bază De obicei, Rezerva Federală preferă să acţioneze în mişcări de 25 de puncte de bază, deoarece aceste ajustări îi oferă mai mult timp pentru a studia efectul modificărilor politicii sale monetare precum şi noile date macroeconomice. Unii membri ar putea accelera ritmul reducerilor odată ce economia pare a continua să slăbească. O reducere cu 50 de puncte de bază ar însemna să recunoască faptul că au greşit că nu au redus ratele în iulie. De asemenea, deşi economia SUA a încetinit şi piaţa muncii a slăbit, există puţine semne că se află aproape de recesiune, subliniază analistul XTB România. Pe piaţa imobiliară, cererile noi de ipotecă pentru cumpărarea unei locuinţe, un indicator principal al activităţii de cumpărare a locuinţelor, au început să crească din nou în ultimele săptămâni. Pe de altă parte, veniturile companiilor au fost mai bune decât se aşteptau. 80% dintre companiile din S&P 500 au raportat câştiguri pe acţiune peste aşteptări, în timp ce veniturile cresc cu două cifre, niveluri care nu au mai fost înregistrate din primul trimestru al anului 2021. În plus, nu trebuie să excludem aspectul politic. O reducere a ratei cu 25 de puncte ar putea evita acuzaţii din partea lui Donald Trump potrivit cărora Fed stimulează economia pentru a îmbunătăţi perspectivele electorale ale Kamalei Harris. Este de presupus că membrii Fed ar prefera să stea cât mai departe de subiectul electoral din acest an, explică Radu Puiu. Probabilitatea de piaţă prezentată de indicatorul FedWatch înclină în favoarea unei reduceri duble, cu 50 de puncte de bază (63%), în timp ce un scenariu al unei reduceri simple are o pondere de 37% din aşteptări. Datele privind vânzările de retail din SUA au fost mixte. Contrar previziunilor, vânzările au crescut cu 0,1% de la o lună la alta (faţă de scăderea aşteptată de 0,2%). În plus, creşterea din iulie a fost revizuită ascendent cu 10 puncte de bază la 1,1% (anterior: 1%). În plus, producţia industrială pentru luna august a crescut semnificativ peste aşteptările pieţei, împreună cu datele privind vânzările, semnalând o perspectivă promiţătoare pentru un scenariu de "aterizare uşoară", arată analistul XTB România. Deşi inflaţia globală tinde să scadă, inflaţia de bază rămâne stabilă la aproximativ 3%, cu servicii şi salarii în creştere, şi toate acestea fără a exclude existenţa unui posibil şoc extern, care ar putea împinge din nou preţurile în sus. De fapt, PCE actual este la cel mai ridicat nivel din ultimii 30 de ani în momentul în care FED începe un proces de reducere a ratelor.

