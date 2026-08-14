Sinteza piețelor: Acțiunile companiilor europene de software mențin indicii aproape de niveluri record. Dolarul renunță la câștigurile înregistrate în această săptămână (14.08.2026)

📊 Indici și companii Piața europeană în ansamblu se tranzacționează astăzi fără o direcție clară — creșterile puternice înregistrate de anumiți giganți industriali și din sectorul IT sunt compensate de ușoare scăderi în restul pieței.

Contractele futures pe Stoxx 50 ( EU50 ) se tranzacționează la un nivel stabil. Indicele german DAX înregistrează cea mai bună performanță ( DE40 : +0,3%), susținut de creșterile acțiunilor SAP, în timp ce indicele elvețian SMI rămâne în urmă ( SUI20 : -0,6%), fiind sensibil la operațiunile de realizare a profiturilor din sectorul farmaceutic.

Acțiunile europene din sectorul IT înregistrează creșteri semnificative vineri ( SAP : +4,3%, Nemetschek : +8,8%, TeamViewer : +6,0%), impulsionate de știrile Reuters privind negocierile de achiziție purtate de Silver Lake cu Workday și de diminuarea îngrijorărilor investitorilor cu privire la refinanțarea datoriilor din sectorul tehnologic.

Acțiunile Workday au înregistrat un salt de aproape 18% (cea mai puternică creștere intraday din 2012) în urma rapoartelor privind o potențială preluare. Știrea a impulsionat și alte companii din sector, printre care Salesforce, HubSpot și Wix.com. Sursa: XTB Research 🌍 Economie și geopolitică Conform estimării preliminare a Eurostat, PIB-ul ajustat sezonier a crescut cu 0,4% față de trimestrul anterior în Zona Euro (+1,0% față de aceeași perioadă a anului trecut) și cu 0,5% față de trimestrul anterior în întreaga UE (+1,2% față de aceeași perioadă a anului trecut) în trimestrul al doilea, înregistrând o accelerare după un prim trimestru slab. Ocuparea forței de muncă în ambele regiuni a crescut modest, cu 0,1% față de trimestrul anterior (+0,5% față de aceeași perioadă a anului trecut).

Inflația CPI din Franța a crescut la 2,1% față de aceeași perioadă a anului trecut în iulie 2026 (față de 1,8% în iunie), înregistrând o creștere de 0,6% față de luna precedentă. Creșterea prețurilor a fost determinată de sectorul serviciilor (transport, cazare) și de cel energetic (+2,3% față de luna precedentă), în timp ce creșterile au fost temperate de reducerile de vară la produsele manufacturate (-2,0% față de luna precedentă).

Prețurile cu ridicata din Germania au crescut cu 5,3% față de aceeași perioadă a anului trecut (+0,2% față de luna precedentă) în iulie 2026. Principalii factori au fost tensiunile geopolitice legate de Iran și expirarea reducerilor temporare ale taxelor pe combustibili (produse petroliere: +24,1% față de aceeași perioadă a anului trecut). Metalele neferoase au înregistrat, de asemenea, o creștere semnificativă (+27,8% față de aceeași perioadă a anului trecut), în timp ce s-au înregistrat scăderi de prețuri la animalele vii (-18,5%) și la produsele lactate.

Datele de la Kpler indică faptul că, pe 13 august, au fost înregistrate 13 traversări confirmate prin Strâmtoarea Hormuz (+44% față de ziua precedentă), 9 nave utilizând rutele stabilite de Iran. S-a observat, de asemenea, un trafic crescut în Strâmtoarea Bab al-Mandab (29 de traversări) și în Marea Roșie (18 nave au intrat, 11 au ieșit). 💱 Valute, mărfuri și energie Indicele dolarului american ( USDIDX ) scade astăzi cu 0,3% după încercarea de ieri de a atinge un maxim al ultimelor două săptămâni. Dolarul neozeelandez înregistrează cea mai puternică revenire ( NZDUSD : +0,8%), recuperându-se după vânzările masive de ieri, declanșate de scăderea așteptărilor privind inflația. EURUSD crește cu 0,35%, ajungând la 1,1570.

Metalele prețioase înregistrează o ușoară revenire după corecția de ieri. Aurul câștigă 0,3%, ajungând la 4.362 dolari pe uncie, în timp ce argintul crește cu 0,8%, ajungând la 64,95 dolari pe uncie.

Contractele futures pe țițeiul Brent ( OIL ) și-au pierdut câștigurile înregistrate la începutul sesiunii și se tranzacționează stabil, în jurul valorii de 87 dolari pe baril. În același timp, contractele futures pe gaz natural continuă să înregistreze creșteri ( NATGAS : +0,2%, NATGAS.EU : +0,5%).

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."