Graficul zilei 🚩 Speculații privind accelerarea ritmului de majorare a ratelor dobânzilor în Japonia - Ar putea USDJPY să-și inverseze tendința?

USDJPY înregistrează astăzi o ușoară scădere, parțial din cauza slăbirii dolarului american, deși yenul pare să fie susținut și de rapoartele Reuters. Potrivit a trei surse anonime familiarizate cu gândirea Băncii Japoniei, aceasta ar putea majora ratele dobânzilor încă din septembrie 2026. De asemenea, se pare că banca centrală ia în considerare accelerarea ritmului de înăsprire monetară față de ritmul recent de aproximativ două majorări pe an. Sursele au indicat posibilitatea unei decizii în cadrul ședinței din 17–18 septembrie, deși BoJ nu a comentat aceste informații. Pentru yen, acest lucru ar putea reprezenta o schimbare importantă de perspectivă, întrucât piața ar putea fi nevoită să ia în calcul nu doar o nouă majorare a ratei dobânzii, ci și intervale potențial mai scurte între măsurile ulterioare.

Rata dobânzii de politică monetară a BoJ se situează în prezent la 1%, cel mai ridicat nivel din ultimii 31 de ani, după ce banca centrală a menținut ratele neschimbate la ședința din iulie.

Piețele includ în preț o probabilitate de aproximativ 80% pentru o majorare a ratei dobânzii în septembrie, în timp ce randamentul obligațiunilor de stat japoneze pe 5 ani a crescut la un nivel record.

Yenul rămâne aproape de 160 per dolar american, în ciuda intervenției comune a Japoniei și Statelor Unite pe piața valutară din iulie.

De ce ar putea BoJ să accelereze majorările ratei dobânzii?

Principalul argument în favoarea unei înăspriri monetare mai rapide este contextul inflaționist din ce în ce mai îngrijorător din Japonia. Inflația anuală la nivelul comerțului cu ridicata s-a menținut în iulie la niveluri apropiate de maximele ultimilor trei ani, în timp ce sondajele privind așteptările inflaționiste în rândul gospodăriilor, întreprinderilor și economiștilor indică valori care se apropie sau depășesc 2%.

Cursul de schimb este deosebit de important. Un yen slab crește costul energiei, al materiilor prime și al altor bunuri importate, ceea ce ar putea spori presiunea inflaționistă la nivelul întregii economii. În iulie, moneda japoneză a scăzut la cel mai slab nivel din ultimii aproximativ 40 de ani, iar revenirea ulterioară nu a fost suficientă pentru a produce o inversare durabilă a tendinței. Având în vedere și prețurile ridicate ale petrolului, yenul slab a devenit din ce în ce mai relevant pentru eforturile BoJ de a controla inflația.

O schimbare de poziție se observă și în comunicarea băncii centrale. Rezumatul opiniilor din cadrul ședinței din iulie a arătat că unii membri ai consiliului de administrație al BoJ s-au pronunțat în favoarea unor majorări mai rapide ale ratei dobânzii, pentru a împiedica politica monetară să rămână în urma inflației. Guvernatorul Kazuo Ueda a indicat, de asemenea, că ritmul de înăsprire ar putea fi accelerat dacă condițiile financiare se dovedesc a fi prea acomodative.

Ce ar însemna majorările mai rapide ale ratei dobânzii pentru yen?

Pentru yen, problema cheie nu este neapărat o singură majorare în septembrie, ci potențiala schimbare a întregii traiectorii a ratei dobânzii. Japonia a menținut costuri de împrumut extrem de scăzute timp de ani de zile, în timp ce ratele dobânzilor din SUA erau considerabil mai ridicate. Acest decalaj a sporit atractivitatea strategiilor care implică poziții de împrumut sau de finanțare în yen și investiții în active cu randament mai ridicat.

Dacă Banca Japoniei (BoJ) va trece de la aproximativ două majorări pe an la o înăsprire mai frecventă a politicii monetare, diferențialul de randament dintre activele japoneze și cele străine ar putea începe să se reducă mai rapid. Piața obligațiunilor sugerează că investitorii iau deja parțial în calcul un astfel de scenariu: în urma raportului Reuters, randamentul obligațiunilor de stat japoneze pe 2 ani, care este deosebit de sensibil la așteptările privind politica BoJ, a crescut, în timp ce randamentul pe 5 ani a atins un nivel record.

Perspectiva unor rate ale dobânzii mai ridicate în Japonia nu implică automat o apreciere susținută a yenului. Cursul USDJPY depinde, de asemenea, de randamentele obligațiunilor de stat americane, de politica Rezervei Federale, de prețurile energiei și de cererea globală de dolari. Randamentele ridicate ale obligațiunilor americane continuă să ofere dolarului un avantaj relativ, în timp ce prețurile mai mari ale petrolului sunt nefavorabile pentru Japonia, în calitate de importator major de energie.

Acest lucru ajută, de asemenea, la explicarea motivului pentru care intervenția comună Japonia-SUA din iulie nu a reușit să producă o schimbare durabilă în tendința cursului de schimb. Intervenția poate modifica brusc dinamica pieței pe termen scurt, dar, pe cont propriu, ar putea avea dificultăți în a depăși diferențialele de dobândă și alte forțe macroeconomice. Prin urmare, pentru direcția pe termen lung a yenului, întrebarea cheie ar putea fi dacă o majorare a dobânzii în septembrie - dacă va avea loc - ar fi o măsură izolată sau începutul unui ciclu mai rapid de înăsprire a politicii monetare a Băncii Japoniei (BoJ).

Graficul USDJPY (Interval D1, H1)

Perechea valutară și-a recuperat o parte din pierderile provocate de intervenție, care nu reprezintă un mecanism durabil de modelare a forțelor pieței libere. USDJPY rămâne într-un canal de preț ascendent și, atâta timp cât se menține peste 155 și peste media mobilă exponențială pe 200 de sesiuni (EMA200, linia roșie, în jur de 159), tendința ascendentă generală rămâne scenariul de bază. O nouă scădere către 156 ar putea crește probabilitatea unei inversări de tendință și nu poate fi exclusă dacă Banca Japoniei (BoJ) va anunța o schimbare semnificativă a politicii monetare.

Sursă: xStation5

Pe graficul orar, USDJPY rămâne într-un canal ascendent pe termen scurt. O străpungere sub limita inferioară a acestuia ar putea declanșa o corecție de 1:1 și ar putea împinge perechea către zona de 150.

Sursă: xStation5

Graficul poziționării speculative pe contractele futures pe yen arată o schimbare clară în urma ultimelor intervenții. Datele publicate vinerea trecută, referitoare la pozițiile de marțea precedentă, au indicat o trecere de la o poziționare netă scurtă la una netă long. În trecut, schimbări de această amploare au avut tendința de a oferi un sprijin suplimentar pentru yen. Întrebarea cheie este ce vor arăta cele mai recente date privind poziționarea, referitoare la această marți și care urmează să fie publicate astăzi.

Sursă: XTB Research