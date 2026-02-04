Sinteza piețelor🚨 Acțiunile europene depășesc Wall Street📈Vânzarea masivă de pe Nasdaq va continua?

- Piețele de acțiuni încearcă să-și revină după vânzarea masivă anterioară a acțiunilor din sectorul software, în timp ce aurul a revenit peste 5.000 de dolari pe uncie, confirmând nervozitatea persistentă și cererea puternică pentru metale prețioase. Înainte de deschiderea pieței americane, AMD și Novo Nordisk se numără printre cele mai mari întârzieri. Piața se pregătește, de asemenea, pentru publicarea rezultatelor financiare ale Alphabet, mai târziu astăzi, după închiderea pieței din SUA.
- Acțiunile gigantului din domeniul semiconductorilor, Advanced Micro Devices, au scăzut cu aproape 10% în tranzacțiile din presesiune, după ce compania a publicat previziuni de vânzări mai slabe decât se aștepta. Investitorii au interpretat aceste previziuni ca un semn că dinamica monetizării AI ar putea fi mai puțin impresionantă decât se presupunea anterior, în special după puternica creștere a AMD și a altor companii din sector.
- Un alt aspect negativ evident în sesiunea de astăzi este vânzarea masivă a acțiunilor Novo Nordisk, care au scăzut cu 17% în urma unor previziuni dezamăgitoare privind vânzările. Această mișcare întărește povestea intensificării presiunii asupra prețurilor medicamentelor pentru obezitate și a presiunii politice crescânde asupra prețurilor produselor farmaceutice. Scăderea a fost însă parțial compensată de raportul puternic al Eli Lilly, cu vânzări în creștere cu 43% față de anul precedent. AbbVie a înregistrat, de asemenea, rezultate solide.
- În Europa, câștigurile sunt moderate: indicele britanic FTSE 100 a crescut cu peste 1,2%, susținut de acțiunile din sectorul materiilor prime și al mineritului, în timp ce indicele francez CAC 40 a crescut cu 0,9%. Indicele german DAX a scăzut cu peste 0,3%. Sectoarele chimic și automobilistic se numără printre cele mai performante, în concordanță cu o rotație continuă de la „creștere/IA” către o expunere ciclică mai tradițională.
La Londra, Trustpilot a scăzut cu aproape 10% pe fondul îngrijorărilor legate de „concurența” determinată de AI. Scăderile se accelerează și în cazul altor acțiuni percepute ca fiind vulnerabile la perturbările cauzate de IA — LSEG și Relx au scăzut cu peste 2%, în timp ce Wolters Kluwer se tranzacționează, de asemenea, la un nivel mai scăzut.
Banca elvețiană UBS a depășit așteptările și a anunțat un program de răscumpărare a acțiunilor (3 miliarde de dolari pentru 2026), dar acțiunile au scăzut cu aproape 5% din cauza realizării de profituri. Credit Agricole, între timp, a dezamăgit din cauza costurilor mai mari și a provizioanelor crescute pentru riscul de credit, acțiunile scăzând cu peste 3%.
Beazley a crescut cu peste 8% după rapoarte privind o potențială ofertă de preluare din partea Zurich Insurance. Oferta implică o primă de aproximativ 63% față de capitalizarea bursieră a Beazley înainte de începerea procesului în ianuarie. Consiliul de administrație al Beazley a indicat că ar fi dispus să accepte oferta dacă aceasta devine fermă.
DCC PLC a înregistrat o creștere de aproape 9% după ce a menținut o perspectivă constructivă pentru 2026. Compania se așteaptă la „o creștere puternică a profitului operațional”, invocând un trimestru solid până în decembrie, precum și progresul strategic continuu și activitatea de dezvoltare.
GlaxoSmithKline înregistrează o creștere de peste 5% după ce a raportat rezultatele pentru trimestrul al patrulea și a reafirmat previziunile:
- Profit înainte de impozitare: 1,48 miliarde GBP (+15% față de anul precedent), peste consensul de 1,37 miliarde GBP
- Profit operațional: 1,63 miliarde GBP (+14% față de anul precedent), peste consensul de 1,53 miliarde GBP
- EPS: +9,9% față de aceeași perioadă a anului trecut, cu aproape 10% peste consens
- Conducerea a subliniat dinamica continuă până în 2026 (medicamente speciale și vaccinuri)
În SUA, acțiunile ciclice și sensibile la evoluția economică înregistrează performanțe superioare; contractele futures Russell 2000 au crescut cu 0,2%, iar contractele futures S&P 500 au crescut cu 0,2% înainte de publicarea rezultatelor Alphabet. Contractele futures Nasdaq 100 au scăzut cu 0,1%, dar au redus ușor pierderile după datele ADP mai slabe decât se aștepta (~20k față de ~40k așteptat).
- Piețele continuă să „digere” un nou factor de risc: temerile legate de accelerarea automatizării și de potențialele perturbări generate de AI în modelele de afaceri din domeniul software-ului afectează din nou acțiunile considerate cele mai expuse la această tendință, inclusiv companiile legate de tehnologiile de procesare a informațiilor și a conținutului.
- O provocare cheie rămâne capacitatea pieței de a evalua în mod consecvent câștigătorii și pierzătorii din domeniul AI. În contextul evaluărilor exagerate și al sezonului de raportare a rezultatelor financiare, investitorii pedepsesc mai agresiv companiile care nu reușesc să îndeplinească așteptările ridicate.
- Comentariile pieței sugerează o „pierdere de încredere” mai amplă în categoria AI/tehnologie, ceea ce duce la vânzări mai sistematice până când investitorii își vor recăpăta încrederea în anumite companii și în avantajele competitive fundamentale ale acestora.
- Înainte de deschiderea sesiunii pe Wall Street, scăderile se extind și la firmele cu expunere semnificativă la împrumuturi către sectorul software, inclusiv Blue Owl Capital, Ares Management și Apollo Global.
Barclays susține că evaluările ridicate și așteptările optimiste lasă puțin spațiu pentru erori, dar consideră că ultima retragere este o corectare sănătoasă, fără semne clasice de panică. În opinia lor, sprijinul pentru acțiuni ar trebui să vină din reaccelerarea creșterii globale și îmbunătățirea câștigurilor corporative.
FX și rate: dolarul este ușor mai ridicat (+0,2%), randamentele sunt în general stabile, cu o ușoară tendință ascendentă, iar yenul continuă să se deprecieze, deoarece traderii anticipează un rezultat electoral favorabil pentru tabăra de la putere din Japonia.
Criptomonedele se stabilizează după scăderi puternice: Bitcoin se menține în jurul valorii de 76.000 USD, în timp ce Ethereum rămâne sub o presiune moderată, în apropierea valorii de 2.100 USD.
Mărfuri: aurul a crescut cu aproximativ 2%, până la aproximativ 5.046 USD, confirmând cererea defensivă în ciuda revenirii acțiunilor; țițeiul WTI este ușor ân creștere (~63,4 USD), fără un catalizator direcțional clar.
Sursa: xStation5
