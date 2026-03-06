Sinteza piețelor: Capitalul fuge din Europa 🇪🇺 📉

Piețe Acțiuni europene: Sesiunea europeană este marcată de scăderi profunde. Cele mai mari ieșiri de capital se înregistrează pe piețele emergente (W20 din Polonia: -1,6%), deși piața europeană în ansamblu pierde doar puțin mai puțin (EU50: -1,3%). Vânzarea masivă este generalizată, afectând sectoarele de creștere (tehnologie: ASML -3,4%), ciclice (finanțe: HSBC -0,7%) și defensive (farmaceutice: Roche -2,8%, GSK -1,3%). Singura „insulă verde” de astăzi este sectorul energetic (Shell +1,4%, BP +2,0%).

Știri corporative: Un medicament experimental împotriva obezității produs de Roche și Zealand Pharma a dezamăgit investitorii, oferind o pierdere în greutate de doar 10,7% după 42 de săptămâni. În consecință, acțiunile Zealand au scăzut cu un record de 32%, iar Roche a scăzut cu 3,3%. În ciuda efectelor secundare minime, analiștii se îndoiesc că acest compus va deveni tratamentul de primă alegere pe această piață extrem de competitivă.

Valute: Indicele dolarului american crește cu încă 0,3% și se află în prezent la cel mai înalt nivel din decembrie 2025. Euro este cel mai afectat (EUR/USD: -0,4% până la 1,156), în timp ce și alte monede refugiu sunt în retragere: francul elvețian (USD/CHF: +0,15%) și yenul japonez (USD/JPY: +0,3%).

Mărfuri: Aurul prelungește corecția de ieri cu încă 0,2%, ajungând la 5.070 USD, afectat de creșterea în continuare a dolarului. Țițeiul Brent crește cu încă 5,7%, ajungând la aproape 89 USD, în timp ce WTI crește cu 8,7%, ajungând la aproape 86 USD pe baril. Economie și politică PIB-ul Zonei Euro: Ultima valoare a PIB-ului pentru Zona Euro a fost revizuită în jos de la 1,3% la 1,2% față de aceeași perioadă a anului trecut. În al patrulea trimestru al anului 2025, creșterea PIB-ului în Zona Euro și în UE a fost determinată de contribuțiile pozitive ale consumului gospodăriilor, cheltuielilor guvernamentale și investițiilor în capital fix. Cu toate acestea, creșterea globală a fost afectată de scăderea exporturilor și de contribuția negativă a stocurilor.

Comentariul Fed: Christopher Waller, membru al Fed, a remarcat că războiul din Iran nu ar trebui să conducă la o creștere pe termen lung a inflației. Cu toate acestea, tonul său nu a fost în totalitate “dovish” — Waller a avertizat că un șoc al prețurilor la energie care se va întinde pe săptămâni sau luni va fi o problemă pentru Fed, remarcând că șocurile energetice anterioare au crescut permanent nivelul prețurilor.

Conflictul SUA-Iran: În interviuri recente, președintele Trump a declarat că americanii ar trebui să se aștepte la riscul unor atacuri iraniene, menționând că în timpul războiului „oamenii mor”. El a anunțat, de asemenea, că obiectivul operațiunii militare este schimbarea completă a regimului din Iran și instalarea, cu sprijinul SUA, a unui nou lider „rezonabil”, pentru care are deja în vedere candidați specifici.

Răspunsul UE: Ursula von der Leyen și Antonio Costa se vor întâlni luni cu liderii țărilor din Golf pentru a discuta conflictul din Orientul Mijlociu. UE este îngrijorată de escaladarea războiului, precum și de potențialele crize energetice și migratorii. Din cauza acestor amenințări, reuniunile UE din Cipru au fost anulate, în timp ce ajutorul acordat regiunii este majorat. Securitatea energetică: Potrivit ministrului german al Economiei, „piețele [de mărfuri energetice] rămân lichide și nu există probleme în ceea ce privește securitatea aprovizionării cu gaze”. Cu toate acestea, oprirea producției de GNL în Qatar a fost unul dintre principalii factori care au determinat scăderea euro, având în vedere sensibilitatea economică ridicată a regiunii la prețurile mărfurilor. EU50 se află la cel mai scăzut nivel din decembrie 2025, în timp ce EURUSD își adâncește pierderile sub pragul de 1,1600. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."