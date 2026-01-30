Sinteza piețelor: Indicii europeni depășesc acțiunile americane înainte de deschiderea bursei de pe Wall Street 📉

Contractele futures pe acțiuni americane au scăzut vineri, investitorii așteptând decizia președintelui Trump cu privire la următorul președinte al Rezervei Federale. Piețele îl consideră din ce în ce mai probabil pe Kevin Warsh ca fiind alegerea Fed, în urma rapoartelor conform cărora acesta ar putea fi alegerea lui Trump. Cu toate acestea, acțiunile europene înregistrează performanțe bune, indicele german DAX crescând cu aproape 0,5% (susținut de o revenire de 4% a acțiunilor Adidas) iar indicele britanic FTSE și CAC40 din Franța înregistrând ușoare creșteri. Contractele futures pe indicele american S&P 500 au scăzut cu aproape 1%, cele pe indicele Nasdaq 100 au scăzut cu 1,2%, iar contractele futures pe indicele Dow au scăzut cu 0,7%, indicând o altă sesiune de risc redus (în special pentru sectorul tehnologic). Cele mai importante date macroeconomice programate pentru astăzi vor fi datele PPI din SUA la 15:30 ora României și datele PMI din Chicago la 16:45 ora României. Kevin Warsh este considerat relativ ‘hawkish” , având un istoric de atitudine mai dură față de inflație, deși recent a susținut reducerile de rate, aliniindu-se mai mult mesajelor lui Trump.

Trump s-ar fi întâlnit joi cu Warsh la Casa Albă și ar fi spus că va anunța vineri dimineață candidatul său pentru Fed.

Dolarul american s-a apreciat pe măsură ce pariurile s-au îndreptat către Warsh, în timp ce randamentele Trezoreriei au crescut , conduse de randamentul pe 30 de ani (+5 puncte de bază) .

Aurul și argintul s-au vândut notabil , răcind ceea ce fusese o creștere supraîncălzită. Aurul a scăzut puternic (aproximativ 4-7% intraday , în funcție de moment). Argintul a scăzut dramatic (peste 10% , unele rapoarte indicând scăderi și mai mari). Platina a scăzut, de asemenea, notabil(cu aproximativ 10% ).

Bitcoin și majoritatea activelor criptografice au rămas sub presiune. Note de vânzare de astăzi: Peel Hunt inițiază acoperirea Aviva la Cumpărare , evidențiind scara diversificată care susține ROE la un nivel ridicat. Oddo BHF actualizează Worldline la Neutru , invocând un plan de redresare mai credibil până în 2030.

Știri despre companiile europene: Adidas ADRs crește, deoarece profitul preliminar din trimestrul IV depășește așteptările. Swatch profitul operațional anual nu atinge estimările. Signify nu atinge vânzările comparabile pentru trimestrul IV; se lansează o revizuire strategică. Raiffeisen depășește estimările privind dividendele; prevede o profitabilitate stabilă. CaixaBank ridică țintele pentru 2025-2027; veniturile nete pentru trimestrul IV depășesc estimările; se propune un dividend în numerar de 0,3321 EUR/acțiune. Alte noutăți notabile includ rezultatele/mișcările semnificative ale SKF, Atoss Software, Electrolux, Scatec, Airtel Africa, Billerud, WDP și altele.

Modificări ale ratingurilor: Upgrade-uri: Accesso Technology, Aena, Fraport, Fugro, Jenoptik, SEB, Worldline. Downgrade-uri: Alma Media, Antofagasta, Carrefour, Grenergy Renovables, Kojamo, Orion, Pandora, Stolt-Nielsen, Suominen, WAG Payment, Whitbread.

Dincolo de povestea Fed, tensiunile comerciale revin în centrul atenției : Trump a amenințat cu o taxă de 50% asupra importurilor de aeronave canadiene . El a avertizat, de asemenea, că SUA ar putea retrage certificarea noilor avioane de la companii precum Bombardier, invocând barierele de certificare împotriva avioanelor Gulfstream din SUA. Mexicul ar putea fi supus unor noi taxe după ce Trump a promis să impună tarife țărilor care furnizează petrol Cubei.

Câștigurile marilor companii tehnologice au fost mixte , iar raportul Apple nu a contribuit la îmbunătățirea sentimentului: Acțiunile Apple au rămas stabile înainte de deschiderea pieței, după ce au depășit așteptările în materie de profit, susținute de vânzările record de iPhone. CEO-ul Tim Cook a avertizat că o penurie globală de memorie ar putea exercita presiune asupra marjelor viitoare.

Sandisk (SNDK.US) a înregistrat o creștere de 20% înainte de deschiderea pieței , după rezultate solide și previziuni optimiste, prelungind o creștere masivă de la începutul anului. Câștigurile pe acțiune au fost cu aproape 100% mai mari decât se aștepta. Compania a invocat creșterea cererii legate de nevoile de memorie și stocare bazate pe AI , cu o creștere semnificativă în segmentul centrelor de date.

Printre cele mai importante companii care prezintă rezultatele financiare astăzi se numără Exxon și Chevron (înainte de deschiderea sesiunii), plus American Express și Verizon .

În ciuda volatilității, indicii principali din SUA au înregistrat în continuare creșteri pe parcursul săptămânii , urmând creșterile din ianuarie , cu Dow ușor în urmă.

Perplexity ar fi semnat un contract de 750 de milioane de dolari pe trei ani cu Microsoft Azure , extinzându-se dincolo de dependența sa de lungă durată de AWS și obținând acces la modele de frontieră prin ecosistemul Foundry al Microsoft. Graficele US500 și DE40 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Sursa: xStation5

