Sinteza piețelor: Știrile de la Axios impulsionează piețele europene; Novo Nordisk, vedeta zilei❓🚀

Indicii bursieri europeni au deschis ședința de miercuri cu o creștere semnificativă — contractul futures Euro Stoxx 50 (EU50) a înregistrat o creștere de aproximativ 2,74%, în timp ce indicele german DAX (DE40) a urcat cu 2,51%, reflectând o îmbunătățire generală a încrederii investitorilor. Principalul catalizator al creșterilor îl reprezintă progresul negocierilor de pace dintre SUA și Iran — conform rapoartelor Axios, Washingtonul este aproape de a semna un memorandum de înțelegere (MOU) de o pagină care ar prevedea un moratoriu asupra îmbogățirii uraniului iranian, ridicarea treptată a sancțiunilor și deschiderea Strâmtorii Hormuz. Perspectiva unei dezescaladări a conflictului din Orientul Mijlociu are un impact direct asupra prețurilor petrolului — atât Brent (OIL), cât și WTI (OIL.WTI) au scăzut cu peste 9–10% și se tranzacționează la 100,47 USD și, respectiv, 92,25 USD pe baril. Dolarul american se depreciază în mod evident — indicele USDIDX a scăzut cu 0,67% la 97,70, în timp ce perechea EUR/USD a crescut cu 0,64% și se tranzacționează peste 1,1767, indicând o rotație a capitalului departe de activele refugiu. La nivel sectorial în Euro Stoxx 50, sectoarele industrial (Safran +4,30%, Airbus +2,59%, Siemens Energy +2,32%) și financiar (UniCredit +2,82%, ING +2,97%, BNP Paribas +2,61%) sunt în frunte, în timp ce sectorul energetic înregistrează cea mai slabă performanță — ENI a scăzut cu 2,44%, iar TotalEnergies cu 1,12%. Sectorul tehnologic înregistrează evoluții mixte — ASML crește cu 1,90%, dar Infineon pierde 2,02%, în timp ce în sectorul bunurilor de larg consum, AB InBev scade cu 3,58%, iar Wolters Kluwer este unul dintre cei mai mari pierzători ai zilei (-7,55%). Un tabel care prezintă cele mai performante și cele mai slabe titluri în cadrul sesiunii de tranzacționare de astăzi din Europa. Sursă: Departamentul de cercetare al XTB HQ Performanța sectorială. Sursă: Departamentul de cercetare al XTB HQ Informații despre companii Novo Nordisk este, fără îndoială, vedeta zilei. Acțiunile înregistrează o creștere de până la 9,2% în urma rezultatelor din primul trimestru al anului 2026, care au depășit semnificativ așteptările: veniturile raportate s-au ridicat la 96,82 miliarde DKK (față de o estimare de 69,38 miliarde DKK), EBIT a atins 59,62 miliarde DKK față de un consens de doar 29 miliarde DKK, iar marja brută s-a situat la 85,9% față de 81,3% cât se aștepta. Motorul principal a fost Wegovy, atât versiunea injectabilă (vânzări de 18,24 miliarde DKK), cât și versiunea revoluționară sub formă de comprimate (2,26 miliarde DKK în primul trimestru de la lansarea sa în ianuarie), care, potrivit CEO-ului Mike Doustdar, reprezintă „cea mai puternică lansare a unui produs GLP-1 din istorie în SUA” și a depășit deja 200.000 de rețete săptămânale. Compania și-a revizuit în sus previziunile pentru 2026 și se așteaptă acum ca veniturile ajustate să înregistreze o variație cuprinsă între -4% și -12% la rate de schimb constante (anterior: -5% până la -13%), ceea ce analiștii de la Morgan Stanley consideră a fi încă ipoteze conservatoare, sugerând un rezultat în jumătatea superioară a intervalului.

Acțiunile BMW cresc cu până la 6%, întrucât rezultatele din primul trimestru al anului 2026, în ciuda unei ușoare scăderi a veniturilor (31,0 miliarde EUR față de estimarea de 32,2 miliarde EUR), au surprins pozitiv în ceea ce privește indicatorii-cheie: marja EBIT în segmentul auto s-a situat la 5,0% (peste estimarea de 4,7%), iar fluxul de numerar a fost cu mult peste așteptări. JPMorgan și Bernstein subliniază că rezultatul include o provizionare unică de 300 de milioane de euro pentru proceduri judiciare — fără aceasta, rezultatele ar fi fost în linie cu consensul. Compania își menține prognoza pentru 2026 și continuă să se aștepte la o marjă EBIT în intervalul 4–6%, deși avertizează asupra unui impact negativ al tarifelor de aproximativ 1,25 puncte procentuale.

Lufthansa a înregistrat o creștere de până la 3,5% în ciuda unei pierderi nominale în Q2 2026 — factorul cheie este menținerea previziunilor pentru întregul an, ceea ce, potrivit JPMorgan, reprezintă o surpriză pozitivă, întrucât piața anticipase deja o revizuire în sens descendent. Veniturile s-au ridicat la 8,75 miliarde EUR (estimat 8,49 miliarde EUR, +7,6% față de anul precedent), pierderea EBIT a fost de 612 milioane EUR, comparativ cu o pierdere estimată de 650 milioane EUR, iar fluxul de numerar liber ajustat a crescut cu 65% față de anul precedent, ajungând la 1,38 miliarde EUR. Costurile mai mari ale combustibilului rămân un risc — conflictul din Orientul Mijlociu generează costuri suplimentare de 1,7 miliarde EUR în 2026, deși 80% din cererea de kerosen este acoperită prin contracte de acoperire. Lufthansa se concentrează pe creșterea prețurilor biletelor și optimizarea rețelei pentru a compensa acest cost.

Diageo a publicat raportul financiar pentru trimestrul al treilea al anului fiscal 2026 — veniturile nete raportate au crescut cu 2,3% la 4,5 miliarde de dolari, cu o creștere organică de doar 0,3% (volum +0,4%, preț/mix -0,1%). Compania și-a confirmat previziunile pentru întregul an, pe care piața le-a acceptat fără rezerve — rezultatul arată o stabilizare după trimestrele anterioare mai slabe.

Continental a oferit o surpriză pozitivă în primul trimestru al anului 2026 — marja EBIT ajustată a crescut la 11,9% de la 6,6% în anul precedent, în timp ce profitul net a crescut la 200 de milioane de euro de la 68 de milioane de euro în primul trimestru al anului 2025. Veniturile grupului s-au ridicat la 4,396 miliarde de euro (în conformitate cu estimările), deși divizia de anvelope a înregistrat o ușoară scădere la 3,3 miliarde de euro. Compania își menține perspectivele pentru 2026, în ciuda incertitudinii geopolitice. Daimler Truck a raportat o cerere robustă în primul trimestru al anului 2026 — comenzile primite au crescut la 114.043 de unități de la 76.222 în anul precedent, în timp ce în segmentul cheie Trucks North America, comenzile au crescut cu până la 86% față de aceeași perioadă a anului trecut. Compania își menține prognoza privind EBIT-ul ajustat la 3,2–3,7 miliarde de euro pentru întregul an.

