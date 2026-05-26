Cacaoa înregistrează o creștere de 8% pe fondul riscului El Niño 📈 Este posibil un „short squeeze”?

Contractele futures pe cacaoa de la ICE (COCOA) înregistrează o revenire puternică, pe măsură ce piața începe să reevalueze riscurile meteorologice legate de El Niño și de posibila scădere a randamentelor recoltelor din Africa de Vest. Evoluția a fost extrem de dinamică, creșterile fiind amplificate de acoperirea pozițiilor short de către fondurile care mizaseră anterior pe o scădere a cererii și pe intensificarea efectelor de substituție determinate de prețurile ridicate ale cacaoei.
- Fundamentele ofertei rămân puternic concentrate în Africa de Vest, care reprezintă o pondere semnificativă din producția globală de cacao. Ca urmare, orice deteriorare a condițiilor meteorologice din regiune se traduce rapid într-o primă de risc mai mare încorporată în prețurile contractelor futures pe cacao.
- În același timp, corecția de preț observată în ultimele luni începuse să îmbunătățească semnalele privind cererea, în timp ce natura sensibilă la ofertă a pieței a reacționat rapid la preocupările meteorologice reînnoite și la necesitatea fondurilor de a-și reduce expunerea short. Evoluția actuală a prețurilor evidențiază cât de vulnerabil rămâne cacao la fluctuații bruște, având în vedere contextul de ofertă limitată. Atâta timp cât riscurile de producție din Africa de Vest rămân ridicate, volatilitatea va persista probabil, favorizând un impuls alcist pe termen scurt.
Grafic CACAO (interval D1)
Sursă: xStation5
Analiza „Commitment of Traders” a CFTC
Imaginea generală CoT
Cel mai recent raport CoT pentru cacao arată o structură de poziționare care ar putea susține un scenariu de „short squeeze”, deși nu seamănă încă cu o capitulare completă a poziționării bearish. Mai degrabă, acesta pare a fi un proces în stadiu incipient-mediu, în care piața începe să forțeze acoperirea pozițiilor short, în timp ce fondurile rămân în continuare poziționate semnificativ pe partea short.
Cel mai important, fondurile de investiții rămân pe poziții nete short. Fondurile dețin în prezent 22.577 de poziții long față de 35.039 de poziții short, lăsând categoria pe poziții nete short cu aproximativ 12.500 de contracte. Acest lucru sugerează că, în ciuda recentei reveniri a prețurilor la cacao, o mare parte din capitalul speculativ este încă poziționat pentru o scădere ulterioară.
Comercianții nu își măresc agresiv acoperirile
Comercianții 0, inclusiv producătorii, comercianții, procesatorii și utilizatorii, rămân pe poziții scurte nete, cu 48.077 de poziții lungi față de 75.520 de poziții scurte, adică aproximativ 27.400 de contracte pe poziții scurte nete. Acest lucru nu este neobișnuit în cazul cacao-ului, deoarece participanții la piața fizică își acoperă de obicei producția viitoare prin expunere pe poziții scurte pe contracte futures.
Ceea ce este însă mai interesant este faptul că comercianții nu adaugă agresiv acoperiri short în contextul raliului. Dimpotrivă, expunerea lor short brută a scăzut cu aproximativ 2.000 de contracte de la o săptămână la alta. Acest lucru sugerează că partea fizică a pieței nu vede prețurile actuale ca o oportunitate evidentă de a crește semnificativ activitatea de acoperire forward.
Fondurile gestionate ca combustibil pentru un squeeze
Cel mai puternic potențial de short squeeze provine din poziționarea speculativă. Fondurile de investiții rămân în mod clar pe poziții nete short, în timp ce prețurile la cacao au început să se redreseze agresiv. Acest lucru creează o situație clasică în care fiecare impuls ascendent suplimentar poate forța acoperirea în continuare a pozițiilor short.
De asemenea, este de remarcat faptul că fondurile și-au redus agresiv expunerea long în ultima săptămână, reducând doar parțial expunerea short. Acest lucru implică faptul că poziționarea rămâne înclinată defensiv în raport cu evoluția actuală a prețurilor. Dacă piața continuă să crească, acest grup ar putea fi forțat să răscumpere mai rapid contractele short.
Interesul deschis confirmă natura mișcării
Interesul deschis a scăzut cu 791 de contracte, în timp ce prețurile la cacao au crescut. O astfel de combinație sugerează de obicei că raliul nu este încă determinat în principal de poziționări lungi noi, ci mai degrabă de închiderea pozițiilor scurte existente.
Această distincție este importantă. Creșterea prețurilor combinată cu creșterea interesului deschis ar indica intrarea pe piață a capitalului bullish proaspăt și formarea unui nou trend ascendent structural. În acest caz, însă, imaginea pare încă mai compatibilă cu o creștere determinată de acoperirea pozițiilor short.
Este deja vorba de un short squeeze?
Da, dar nu se află încă în faza sa cea mai agresivă. Structura generală a pieței prezintă caracteristici specifice unui short squeeze: fondurile rămân pe poziții short nete, prețurile se redresează, interesul deschis este în scădere, iar piața are un puternic catalizator meteorologic legat de riscurile El Niño și de preocupările privind producția din Africa de Vest.
În același timp, amploarea expunerii short a fondurilor de investiții nu pare încă extremă din punct de vedere istoric. Până în prezent, nu există semne clare de lichidare de panică în rândul pozițiilor short. În schimb, piața pare în prezent să aibă suficient combustibil pentru un squeeze mai extins, în cazul în care ar apărea un alt catalizator negativ din partea ofertei.
Concluzie de tranzacționare
Poziționarea actuală CoT susține teza că recentul rebound al prețurilor la cacao conține o componentă semnificativă de acoperire a pozițiilor short. Comercianții nu compensează agresiv raliul cu activități suplimentare de acoperire, în timp ce fondurile de investiții dețin încă o poziție netă scurtă suficient de mare pentru ca o creștere suplimentară să forțeze răscumpărări suplimentare. Dacă prețurile la cacao continuă să crească în timp ce interesul deschis continuă să scadă și fondurile de investiții își reduc rapid expunerea scurtă în următoarele rapoarte CoT, acest lucru ar putea confirma că piața trece într-o fază mai matură a unei presiuni asupra pozițiilor scurte.
Sursă: CFTC
Eryk Szmyd, analist piețe financiare la XTB
🚩 Aurul scade cu 1%
Știri de ultimă oră: Indicele US100 depășește pragul de 30.000 de puncte pe fondul euforiei generate de acțiunile din sectorul semiconductorilor📈
Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street continuă să câștige în ciuda tensiunilor dintre SUA și Iran 📈 Micron Technology crește cu 10%
Prețul petrolului crește, în condițiile în care nu se întrevede niciun acord între Iran și SUA
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."