Cacaoa înregistrează o creștere de 8% pe fondul riscului El Niño 📈 Este posibil un „short squeeze”?

În același timp, corecția de preț observată în ultimele luni începuse să îmbunătățească semnalele privind cererea, în timp ce natura sensibilă la ofertă a pieței a reacționat rapid la preocupările meteorologice reînnoite și la necesitatea fondurilor de a-și reduce expunerea short. Evoluția actuală a prețurilor evidențiază cât de vulnerabil rămâne cacao la fluctuații bruște, având în vedere contextul de ofertă limitată. Atâta timp cât riscurile de producție din Africa de Vest rămân ridicate, volatilitatea va persista probabil, favorizând un impuls alcist pe termen scurt.

În același timp, corecția de preț observată în ultimele luni începuse să îmbunătățească semnalele privind cererea, în timp ce natura sensibilă la ofertă a pieței a reacționat rapid la preocupările meteorologice reînnoite și la necesitatea fondurilor de a-și reduce expunerea short. Evoluția actuală a prețurilor evidențiază cât de vulnerabil rămâne cacao la fluctuații bruște, având în vedere contextul de ofertă limitată. Atâta timp cât riscurile de producție din Africa de Vest rămân ridicate, volatilitatea va persista probabil, favorizând un impuls alcist pe termen scurt.

În același timp, corecția de preț observată în ultimele luni începuse să îmbunătățească semnalele privind cererea, în timp ce natura sensibilă la ofertă a pieței a reacționat rapid la preocupările meteorologice reînnoite și la necesitatea fondurilor de a-și reduce expunerea short. Evoluția actuală a prețurilor evidențiază cât de vulnerabil rămâne cacao la fluctuații bruște, având în vedere contextul de ofertă limitată. Atâta timp cât riscurile de producție din Africa de Vest rămân ridicate, volatilitatea va persista probabil, favorizând un impuls alcist pe termen scurt.

În același timp, corecția de preț observată în ultimele luni începuse să îmbunătățească semnalele privind cererea, în timp ce natura sensibilă la ofertă a pieței a reacționat rapid la preocupările meteorologice reînnoite și la necesitatea fondurilor de a-și reduce expunerea short. Evoluția actuală a prețurilor evidențiază cât de vulnerabil rămâne cacao la fluctuații bruște, având în vedere contextul de ofertă limitată. Atâta timp cât riscurile de producție din Africa de Vest rămân ridicate, volatilitatea va persista probabil, favorizând un impuls alcist pe termen scurt.

În același timp, corecția de preț observată în ultimele luni începuse să îmbunătățească semnalele privind cererea, în timp ce natura sensibilă la ofertă a pieței a reacționat rapid la preocupările meteorologice reînnoite și la necesitatea fondurilor de a-și reduce expunerea short. Evoluția actuală a prețurilor evidențiază cât de vulnerabil rămâne cacao la fluctuații bruște, având în vedere contextul de ofertă limitată. Atâta timp cât riscurile de producție din Africa de Vest rămân ridicate, volatilitatea va persista probabil, favorizând un impuls alcist pe termen scurt.

În același timp, corecția de preț observată în ultimele luni începuse să îmbunătățească semnalele privind cererea, în timp ce natura sensibilă la ofertă a pieței a reacționat rapid la preocupările meteorologice reînnoite și la necesitatea fondurilor de a-și reduce expunerea short. Evoluția actuală a prețurilor evidențiază cât de vulnerabil rămâne cacao la fluctuații bruște, având în vedere contextul de ofertă limitată. Atâta timp cât riscurile de producție din Africa de Vest rămân ridicate, volatilitatea va persista probabil, favorizând un impuls alcist pe termen scurt.

Fundamentele ofertei rămân puternic concentrate în Africa de Vest, care reprezintă o pondere semnificativă din producția globală de cacao. Ca urmare, orice deteriorare a condițiilor meteorologice din regiune se traduce rapid într-o primă de risc mai mare încorporată în prețurile contractelor futures pe cacao.

Fundamentele ofertei rămân puternic concentrate în Africa de Vest, care reprezintă o pondere semnificativă din producția globală de cacao. Ca urmare, orice deteriorare a condițiilor meteorologice din regiune se traduce rapid într-o primă de risc mai mare încorporată în prețurile contractelor futures pe cacao.

Fundamentele ofertei rămân puternic concentrate în Africa de Vest, care reprezintă o pondere semnificativă din producția globală de cacao. Ca urmare, orice deteriorare a condițiilor meteorologice din regiune se traduce rapid într-o primă de risc mai mare încorporată în prețurile contractelor futures pe cacao.

Fundamentele ofertei rămân puternic concentrate în Africa de Vest, care reprezintă o pondere semnificativă din producția globală de cacao. Ca urmare, orice deteriorare a condițiilor meteorologice din regiune se traduce rapid într-o primă de risc mai mare încorporată în prețurile contractelor futures pe cacao.

Fundamentele ofertei rămân puternic concentrate în Africa de Vest, care reprezintă o pondere semnificativă din producția globală de cacao. Ca urmare, orice deteriorare a condițiilor meteorologice din regiune se traduce rapid într-o primă de risc mai mare încorporată în prețurile contractelor futures pe cacao.

Fundamentele ofertei rămân puternic concentrate în Africa de Vest, care reprezintă o pondere semnificativă din producția globală de cacao. Ca urmare, orice deteriorare a condițiilor meteorologice din regiune se traduce rapid într-o primă de risc mai mare încorporată în prețurile contractelor futures pe cacao.

Contractele futures pe cacaoa de la ICE (COCOA) înregistrează o revenire puternică, pe măsură ce piața începe să reevalueze riscurile meteorologice legate de El Niño și de posibila scădere a randamentelor recoltelor din Africa de Vest. Evoluția a fost extrem de dinamică, creșterile fiind amplificate de acoperirea pozițiilor short de către fondurile care mizaseră anterior pe o scădere a cererii și pe intensificarea efectelor de substituție determinate de prețurile ridicate ale cacaoei.

Sursă: xStation5

Analiza „Commitment of Traders” a CFTC

Imaginea generală CoT

Cel mai recent raport CoT pentru cacao arată o structură de poziționare care ar putea susține un scenariu de „short squeeze”, deși nu seamănă încă cu o capitulare completă a poziționării bearish. Mai degrabă, acesta pare a fi un proces în stadiu incipient-mediu, în care piața începe să forțeze acoperirea pozițiilor short, în timp ce fondurile rămân în continuare poziționate semnificativ pe partea short.

Cel mai important, fondurile de investiții rămân pe poziții nete short. Fondurile dețin în prezent 22.577 de poziții long față de 35.039 de poziții short, lăsând categoria pe poziții nete short cu aproximativ 12.500 de contracte. Acest lucru sugerează că, în ciuda recentei reveniri a prețurilor la cacao, o mare parte din capitalul speculativ este încă poziționat pentru o scădere ulterioară.

Comercianții nu își măresc agresiv acoperirile

Comercianții 0, inclusiv producătorii, comercianții, procesatorii și utilizatorii, rămân pe poziții scurte nete, cu 48.077 de poziții lungi față de 75.520 de poziții scurte, adică aproximativ 27.400 de contracte pe poziții scurte nete. Acest lucru nu este neobișnuit în cazul cacao-ului, deoarece participanții la piața fizică își acoperă de obicei producția viitoare prin expunere pe poziții scurte pe contracte futures.

Ceea ce este însă mai interesant este faptul că comercianții nu adaugă agresiv acoperiri short în contextul raliului. Dimpotrivă, expunerea lor short brută a scăzut cu aproximativ 2.000 de contracte de la o săptămână la alta. Acest lucru sugerează că partea fizică a pieței nu vede prețurile actuale ca o oportunitate evidentă de a crește semnificativ activitatea de acoperire forward.

Fondurile gestionate ca combustibil pentru un squeeze

Cel mai puternic potențial de short squeeze provine din poziționarea speculativă. Fondurile de investiții rămân în mod clar pe poziții nete short, în timp ce prețurile la cacao au început să se redreseze agresiv. Acest lucru creează o situație clasică în care fiecare impuls ascendent suplimentar poate forța acoperirea în continuare a pozițiilor short.

De asemenea, este de remarcat faptul că fondurile și-au redus agresiv expunerea long în ultima săptămână, reducând doar parțial expunerea short. Acest lucru implică faptul că poziționarea rămâne înclinată defensiv în raport cu evoluția actuală a prețurilor. Dacă piața continuă să crească, acest grup ar putea fi forțat să răscumpere mai rapid contractele short.

Interesul deschis confirmă natura mișcării

Interesul deschis a scăzut cu 791 de contracte, în timp ce prețurile la cacao au crescut. O astfel de combinație sugerează de obicei că raliul nu este încă determinat în principal de poziționări lungi noi, ci mai degrabă de închiderea pozițiilor scurte existente.

Această distincție este importantă. Creșterea prețurilor combinată cu creșterea interesului deschis ar indica intrarea pe piață a capitalului bullish proaspăt și formarea unui nou trend ascendent structural. În acest caz, însă, imaginea pare încă mai compatibilă cu o creștere determinată de acoperirea pozițiilor short.

Este deja vorba de un short squeeze?

Da, dar nu se află încă în faza sa cea mai agresivă. Structura generală a pieței prezintă caracteristici specifice unui short squeeze: fondurile rămân pe poziții short nete, prețurile se redresează, interesul deschis este în scădere, iar piața are un puternic catalizator meteorologic legat de riscurile El Niño și de preocupările privind producția din Africa de Vest.

În același timp, amploarea expunerii short a fondurilor de investiții nu pare încă extremă din punct de vedere istoric. Până în prezent, nu există semne clare de lichidare de panică în rândul pozițiilor short. În schimb, piața pare în prezent să aibă suficient combustibil pentru un squeeze mai extins, în cazul în care ar apărea un alt catalizator negativ din partea ofertei.

Concluzie de tranzacționare

Poziționarea actuală CoT susține teza că recentul rebound al prețurilor la cacao conține o componentă semnificativă de acoperire a pozițiilor short. Comercianții nu compensează agresiv raliul cu activități suplimentare de acoperire, în timp ce fondurile de investiții dețin încă o poziție netă scurtă suficient de mare pentru ca o creștere suplimentară să forțeze răscumpărări suplimentare. Dacă prețurile la cacao continuă să crească în timp ce interesul deschis continuă să scadă și fondurile de investiții își reduc rapid expunerea scurtă în următoarele rapoarte CoT, acest lucru ar putea confirma că piața trece într-o fază mai matură a unei presiuni asupra pozițiilor scurte.

Sursă: CFTC

Eryk Szmyd, analist piețe financiare la XTB