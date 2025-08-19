Daily Briefing 6.07.2018
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube.
Știri de piață
Home Depot (HD.US) a raportat rezultatele pentru al doilea trimestru al anului 2025, care au fost în linie cu așteptările pieței, deși nu au oferit prea multe surprize pozitive. Compania a înregistrat venituri de 43,18 miliarde de dolari, iar câștigul pe acțiune (EPS) a fost de 4,68...
Mai mult
Petrol Prețurile petrolului brut rămân scăzute, în ciuda unei tentative de revenire în timpul sesiunii de luni, pe fondul speculațiilor că situația din Ucraina nu se va rezolva rapid. Mass-media a dat un verdict pozitiv summitului ucrainean de ieri de la Washington. Unii sugerează...
Mai mult
Intel (INTC.US) se află în negocieri cu guvernul SUA pentru o potențială tranzacție care ar transforma o parte sau totalitatea subvenției de 10,9 miliarde de dolari acordate prin CHIPS Act într-o participație de 10%. Pachetul ar putea fi evaluat la aproximativ 10 miliarde de dolari, ceea...
Mai mult
Morgan Stanley a publicat un setup pentru perechea valutară EURUSD. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare long...
Rezumat: Raportul din piața muncii din SUA este de așteptat să indice o nouă creștere solidă a ocupării forței de muncă Raportul canadian privind...
Rezumat: Dolarul american a înregistrat performanțe bune în cel de-al doilea trimestru. Vor justifica datele aceste rezultate? Raportul...
Rezumat: Eddie Hughes propune implementarea tehnologiei blockchain în sectorul serviciilor publice din UK Bitcoin (BITCOIN în...
Indicele DE30 a revenit consistent după deschiderea ședinței, ajutat de publicarea avansului industrial în Germania la un nivel peste dublul estimărilor...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube.
Rezumat: Raportul ADP din piața muncii și indiciele ISM non-manufacturier par a fi în centrul atenției în această după-amiază Minutele...
Rezumat: Joi, indicii din China suferă noi pierderi. Taxele vamale urmează să intre în vigoare vineri Yuan-ul se depreciază, speculatorii...
Rezumat: Cinci state au înființat o organizație internațională de combatere a infracțiunilor financiare Litecoin (LITECOIN pe xStation5)...
Rezumat: Traderii din SUA lipsesc din sesiunea de tranzacționare de astăzi Indicele PMI pentru domeniul serviciilor din Marea Britanie depășește...
Rezumat: Dolarul australian a fost ajutat de vânzările de retail ce au depășit așteptările și de performanța bună înregistrată de...
Rezumat: Indicele PMI pentru sectorul serviciilor din UK pare a fi cea mai importantă valoare raportată astăzi Astăzi se vor publica, de asemenea,...
După o evoluție slabă în debutul celui de-al treilea trimestru al acestui an, indicii europeni se apreciază astăzi, datorită unui...
Rezumat: Piața bursieră din Europa se apreciază în urma acordului privind migrația din Germania SEK se apreciază deoarece membrii Riksbank...
Rezumat: ”Coinbase Custody” se deschide oficial pentru investitorii instituționali Bitcoin (BITCOIN în xStation5) a spart nivelul...
Rezumat: Banca centrală a Suediei păstrează ratele și continuă să sugereze posibilitatea unei majorări de rată la sfârșitul anului Previziunile...
Rezumat: Este de așteptat ca Riksbank să păstreze ratele, accentulul punându-se totuși pe ce se va întâmpla în viitor Comenzile...
Rezumat: Piețele europene au început săptămâna cu scăderi Indicatorul PMI pentru sectorul industrial din UK a depășit așteptările Indicatorul...
Rezumat: Indicele PMI pentru sectorul manufacturier din Marea Britanie depășește așteptările în luna iunie, dar rămâne neschimbat față...
