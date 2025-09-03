mai mult
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
Știri de piață

Am putea asista în curând la o criză de lichidități? Și ce înseamnă acest lucru pentru indicele S&P 500 în cea mai slabă lună a anului?

3 septembrie 2025

Sistemul financiar american se află într-un moment critic. De câteva săptămâni, Trezoreria organizează licitații fără precedent de 100 de miliarde de dolari pentru bonuri de trezorerie cu scadența la 4 săptămâni. Contul general al Trezoreriei (TGA) crește, drenând în...

Acțiunile Alphabet în euforie — compania crește cu 8% după ce a câștigat în instanță.

3 septembrie 2025

Prețul acțiunilor gigantului din sectorul tehnologic Alphabet, cunoscut sub numele de Google, urcă la un nou record istoric, înregistrând o creștere uimitoare de 8% în sesiunea de astăzi. Capitalizarea bursieră a companiei a crescut cu 220 miliarde de dolari doar astăzi! Hotărârea...

CD Projekt într-o zonă cheie de sprijin 💡 Vor consolida The Witcher 4 și Cyberpunk 2 tendința actuală❓

2 septembrie 2025

Acțiunile CD Projekt (CDR.PL) înregistrează astăzi o nouă zi consecutivă de scădere, în ciuda rezultatelor financiare excelente pentru al doilea trimestru al anului 2025. Reamintim că, pe baza rezultatelor publicate joi trecut de companie, aceasta a depășit așteptările pieței atât în...

