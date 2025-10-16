Acțiunile stagnează înaintea sesiunii din SUA
Rezumat: Indicele US500 stagnează înainte de deschiderea de pe Wall Street Prețul oscilează în jurul pragului de 2800 de puncte Halliburton...
Știri de piață
Într-o eră în care inteligența artificială prezintă noi provocări tehnice pentru producătorii de cipuri, Lam Research nu numai că furnizează instrumentele, ci și ajută la stabilirea direcției schimbării. Soluțiile sale tehnologice sunt esențiale pentru giganți precum TSMC, Samsung și Micron,...
Prețurile la cacao se mențin stabile la aproximativ 5.800 USD pe tonă, demonstrând o rezistență remarcabilă pentru a treia sesiune consecutivă, în special astăzi, în ciuda publicării unor date extrem de negative privind prelucrarea din Malaezia și Brazilia, iar mâine sunt anticipate...
Metalele prețioase înregistrează din nou creșteri puternice astăzi. Aurul a depășit 4.200 de dolari pe uncie, în timp ce argintul se apropie de 52 de dolari. Devalorizarea monedelor fiduciare continuă, iar activele cu ofertă limitată atrag din nou un interes puternic din partea investitorilor....
Acțiunile TSLA au deschis ziua în scădere, cu o pierdere de aproape 5% în primele 5 minute de tranzaționare standard, cotația spărgând...
Rezumat: Acțiunile europene încep o nouă săptămână de tranzacționare în scădere Petrolul se apreciază pe măsură ce tensiunile...
ANZ a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții short cu următorii parametri: Entry (Market):...
Citi a publicat un setup pentru perechea valutară AUDNZD. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare short cu următorii parametri: Entry...
Rezumat: Elveția dorește să păstreze companiile bazate pe monedele virtuale în interiorul țării Consiliul de Stabilitate Financiară din Ucraina...
Rezumat: Moneda japoneză începe săptămâna cu dreptul Acțiunile din China cresc. Dolarul american suferă o corecție Țările...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. Trump critică atât...
Barclays a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare short cu următorii parametri: Entry...
Rezumat: După-amiază se vor publica date de importanță secundară din SUA și Europa Viceguvernatorul BoE va susține un discurs în această...
Câteva comentarii noi ale președintelui SUA au arătat vulnerabilitatea burselor la o eventuală înrăutățire a relațiilor comerciale. Deși indicii...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Trump face comentarii...
Rezumat: Anunțul lui Trump despre impunerea unor noi taxe corectează piața bursieră Ministerul Finanțelor din Germania se așteaptă la o accelerare...
Bursele europene sunt afectate de comentariile lui Donald Trump conform cărora este dispus să impună taxe vamale tuturor bunurilor importate din China....
Rezumat: Barclays caută oportunitățile utilizării tehnologiei blockchain Celebritățile din piața monedelor virtuale au apărut pe lista ”Fortune” LITECOIN,...
Rezumat: Datele privind inflația și vânzările de retail ar putea influența dolarul canadian Miniștrii de finanțe și președinții...
Trendul ascendent este în continuare valabil pentru DE30. La 2 ore de la deschiderea bursei americane, investitorii germani au reușit să ”apere”...
Cea mai bună performanță din cadrul G10 înregistrată după-amiază a fost cea a dolarului american, ce ar putea rezulta din faptul că investitorii...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. USD susținut de...
