mai mult
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
71% din conturile CFD de retail pierd bani.

Știri de piață

Acțiunea săptămânii - Lam Research Corp (16.10.2025)

16 octombrie 2025

Într-o eră în care inteligența artificială prezintă noi provocări tehnice pentru producătorii de cipuri, Lam Research nu numai că furnizează instrumentele, ci și ajută la stabilirea direcției schimbării. Soluțiile sale tehnologice sunt esențiale pentru giganți precum TSMC, Samsung și Micron,...

Mai mult

Prețurile la cacao se stabilizează înaintea publicării datelor privind prelucrarea: au fost deja luate în calcul veștile negative?

15 octombrie 2025

Prețurile la cacao se mențin stabile la aproximativ 5.800 USD pe tonă, demonstrând o rezistență remarcabilă pentru a treia sesiune consecutivă, în special astăzi, în ciuda publicării unor date extrem de negative privind prelucrarea din Malaezia și Brazilia, iar mâine sunt anticipate...

Mai mult

Metalele prețioase ating niveluri record: aurul și argintul strălucesc pe măsură ce Fed încheie ciclul de înăsprire monetară

15 octombrie 2025

Metalele prețioase înregistrează din nou creșteri puternice astăzi. Aurul a depășit 4.200 de dolari pe uncie, în timp ce argintul se apropie de 52 de dolari. Devalorizarea monedelor fiduciare continuă, iar activele cu ofertă limitată atrag din nou un interes puternic din partea investitorilor....

Mai mult

23 iulie 2018
20 iulie 2018
19 iulie 2018

Calendar de piață

Sentimentul pieței

Află dacă traderii sunt acum majoritar cumpărători sau majoritar vânzători, pentru fiecare instrument financiar în parte.

Top movers

Află care instrumente sunt acum top gainers sau top losers

Alătură-te celor peste
1 700 000 de investitori din întreaga lume

Începe să investești Descarcă aplicația Descarcă aplicația