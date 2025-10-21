mai mult
CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
Rezumat pentru piața mărfurilor - Petrol, Aur, Gaze naturale, Cacao (21.10.2025)

21 octombrie 2025

Petrol Prețurile petrolului brut au scăzut semnificativ la începutul acestei săptămâni, testând zona de 56 USD pe baril. Administrația SUA a indicat că prețurile medii ale benzinei în Statele Unite au scăzut sub 3 dolari pe galon pentru prima dată din 2020. Prețurile petrolului...

Statele Unite copiază China? Guvernul achiziționează acțiuni în Intel, MP Materials și alte companii.

21 octombrie 2025

În ultimele luni, Statele Unite au investit în mai multe companii considerate printre cele mai strategice și importante din țară, asigurându-se că acestea pot fabrica proprii semiconductori, pot extrage propriile pământuri rare și pot produce propriul oțel fără a depinde de alții. Administrația...

Kering vinde divizia de cosmetice L'Oréal pentru 4 miliarde de euro – ce înseamnă acest lucru pentru acțiunile ambelor companii❓💡

20 octombrie 2025

Grupul francez de produse de lux Kering (KER.FR), proprietarul Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga și Alexander McQueen, a făcut una dintre cele mai importante mișcări strategice din ultimii ani. Compania a acceptat să vândă întreaga sa divizie de cosmetice către L'Oréal (OR.FR)...

