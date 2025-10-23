mai mult
Acţiunile de lux prind avânt pe bursele europene

23 octombrie 2025

Prin publicarea rezultatelor sale financiare pe trimestrul al treilea, LVMH, compania-mamă a brandurilor de lux precum Louis Vuitton, Dior, Sephora, Tiffany & Co. şi Fendi, a generat optimism pentru întregul sector. Creşterea organică de 1% a veniturilor, la 58,1 miliarde de Euro poate părea...

Câștigurile IBM: creștere lentă și previziuni slabe

23 octombrie 2025

IBM a publicat ieri rezultatele sale, care la prima vedere păreau solide. Veniturile și câștigurile pe acțiune au depășit așteptările pieței, iar fluxul liber de numerar a crescut semnificativ față de anul precedent. În ciuda acestui fapt, reacția investitorilor a fost decisiv negativă. În...

Tesla pierde 1,30% după raportarea unor rezultate trimestriale solide 🔎

22 octombrie 2025

Tesla a raportat venituri trimestriale record și un flux de numerar liber semnificativ mai mare, determinate de cel mai mare număr de livrări de vehicule din istoria sa și de implementări record de stocare a energiei. Marjele din sectorul auto rămân mai mici față de anul precedent, din cauza costurilor...

