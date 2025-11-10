USD, cea mai performantă monedă din G10. Acțiunile scad
Rezumat: GBP scade în urma altor date dezamăgitoare Acțiunile europene se depreciază astăzi Dolarul american se apreciază după discursul...
Știri de piață
Black Friday nu este doar o zi de promoții — este începutul simbolic al celei mai profitabile perioade pentru comercianții cu amănuntul globali, în special pentru platformele de comerț electronic. Deși nu toate mărcile vor înregistra aceeași creștere a vânzărilor (totul...
Surprize din partea unor acțiuni din tehnologie sezonul acesta: companii mai vechi, masive, așezate, au fost recompensate, în timp ce vedete cu parcurs foarte dinamic au fost pedepsite de piețe. Sezonul raportărilor a adus vești foarte bune investitorilor în Amazon, gigantul trecut cu...
Semne în cer și pe pământ În ultimele luni, tensiunile dintre SUA și Venezuela, în special între liderii lor, Nicolás Maduro și Donald Trump, au atins cote fără precedent. Ce este și mai îngrijorător este faptul că această creștere a tensiunilor este însoțită...
Rezumat: Jerome Powell, președintele Fed, a criticat piața monedelor virtuale în cadrul Congresului Trei noi companii de minerit au fost adăugate...
BNP Paribas a publicat un setup pentru perechea valutară EURJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții short cu următorii parametri: Entry (Market):...
Rezumat: Vânzările de retail vor încheia seria de date macro din UK După-amiază va fi publicat un raport de pe piața muncii...
Salt dincolo de 12600, pentru un câștig total de 1.1% al DE30 de la 16.30, deschiderea americană, până la ora 18. Entuziasmul e greu de justificat...
Moneda din UK a fost impulsionată de raportul din piața muncii ce s-a publicat astăzi mai devreme, însă acele câștiguri au fost deja corectate....
Rezumat: Acțiunile poloneze rezistă presiunii observate în Europa NZD continuă să depășească performanțele celorlalte monede majore Piețele...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Dolarul alunecă în...
Rezumat: NZD se apreciază puternic în această dimineață, datorită celui mai mare ritm de creștere a prețurilor core în șapte ani Minutele...
Goldman Sachs a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții long cu următorii parametri: Entry...
Rezumat: Se așteaptă ca ritmul anterior de creștere a câștigurilor din UK să se mențină Jerome Powell va susține un discurs în Senat Vor...
Citi a publicat un setup pentru perechea valutară USDJPY. Banca sugerează plasarea unei poziții long cu următorii parametrii: Entry: 112.32 Target:...
Pe lângă deprecierea dolarului american de astăzi, prețul petrolului este pus sub presiune de zvonurile conform cărora Arabia Saudită intenționează...
Rezumat: Astăzi are loc întâlnirea Trump-Putin la Helsinki Arabia Saudită corectează prețurile petrolului cu anunțul privind creșterea...
Rezumat: "Go", un joc de masă, va avea o nouă versiune bazată pe tehnologia de tip blockchain Rusia a realizat o nouă listă a companiilor...
Rezumat: Piețele asiatice încep săptămâna cu scăderi semnificative PIB-ul din China înregistrează o încetinire...
Rezumat: Donald Trump se va întâlni astăzi cu Vladimir Putin Se așteaptă ca vânzările de retail din SUA să indice o nouă creștere Se...
Sesiunea din SUA se deschide în curând. Acțiuni care ar putea fi în atenția investitorilor, interesante din perspectiva informațiilor...
Rezumat: Raportul USDA indică o imagine de ansamblu pesimistă a pieței cerealelor Comentariile lui Trump despre Brexit corectează GBP JPMorgan...
Rezumat: Majoritatea monedelor virtuale înregistrează creșteri modeste American Express (AXP.US) ia în considerarea utilizarea tehnologiei...
