CFD-urile sunt instrumente complexe și au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 71% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă înțelegeți modul în care funcționează CFDurile și dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.
Știri de piață

Numărătoarea inversă până la Black Friday 2025: Ce acțiuni ar putea beneficia?

10 noiembrie 2025

Black Friday nu este doar o zi de promoții — este începutul simbolic al celei mai profitabile perioade pentru comercianții cu amănuntul globali, în special pentru platformele de comerț electronic. Deși nu toate mărcile vor înregistra aceeași creștere a vânzărilor (totul...

Raportările financiare aduc surprize în rândul companiilor

7 noiembrie 2025

Surprize din partea unor acțiuni din tehnologie sezonul acesta: companii mai vechi, masive, așezate, au fost recompensate, în timp ce vedete cu parcurs foarte dinamic au fost pedepsite de piețe. Sezonul raportărilor a adus vești foarte bune investitorilor în Amazon, gigantul trecut cu...

Venezuela, ce ar însemna o schimbare de putere pentru prețurile petrolului?

7 noiembrie 2025

Semne în cer și pe pământ În ultimele luni, tensiunile dintre SUA și Venezuela, în special între liderii lor, Nicolás Maduro și Donald Trump, au atins cote fără precedent. Ce este și mai îngrijorător este faptul că această creștere a tensiunilor este însoțită...

Calendar de piață

Sentimentul pieței

Află dacă traderii sunt acum majoritar cumpărători sau majoritar vânzători, pentru fiecare instrument financiar în parte.

Top movers

Află care instrumente sunt acum top gainers sau top losers

