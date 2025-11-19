Bursele asiatice își revin. PBoC devalorizează yuan-ul
Rezumat: Bursele asiatice se redresează după sesiunea slabă de miercuri, fiind impulsionate de indicii din China PBoC devalorizează yuan-ul,...
20:00 – Procesul-verbal al FOMC pentru ședința din 28 octombrie Puncte importante: „Mulți” membri consideră că reducerea din decembrie este inadecvată, spre deosebire de „câțiva” membri ai comitetului care o consideră posibilă. Piața nu a înregistrat mișcări...
Unul dintre operatorii de centrale nucleare din SUA, Constellation Energy, a primit aprobarea și finanțarea în valoare de un miliard de dolari pentru a reactiva una dintre centralele nucleare închise. În urma acestei știri, valoarea companiei a crescut cu peste 5%. Americanii se...
Criptomonedele au început sesiunea de luni cu scăderi, iar în timpul nopții Bitcoin a scăzut pentru scurt timp spre 92.500 de dolari, ștergând câștigurile înregistrate de la începutul anului; Ethereum a scăzut din nou sub 3.000 de dolari. Vânzarea masivă a fost...
Credit Suisse a publicat un setup pentru perechea valutară EURGBP. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare short...
Rezumat: BCE și Riksbank vor publica Minutele ultimelor ședințe Este de așteptat ca datele de inflație din Suedia să indice un nivel mai ridicat...
Un anunț a mișcat ieri, cu câteva minute înainte de miezul nopții în România, bursa americană: SUA merg înainte, ridicând...
Rezumat: Acțiunile scad, SUA anunță impunerea unor noi taxe USD înregistrează cea mai bună performanță BoC va lua decizia de dobândă...
Rezumat: Se așteaptă o accelerare a inflației din SUA în iunie Minutele BCE ar putea semnala o dispută în cadrul Consiliului...
Bursele europene scad, investitorii îngrijorându-se din cauza noilor vești din cadrul conflictului comercial dintre SUA și China. După ce administrația...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - SUA anunță studierea...
Rezumat: Administrația Trump intenționează să impună din nou taxe Chinei în valoare de 200 de miliarde de dolari Indicii asiatici și piața...
TD Bank a publicat un setup pentru perechea valutară USDCAD. Banca sugerează plasarea unui ordin în așteptare long cu...
Rezumat: Se estimează ca valoarea PPI a inflației din SUA să se majoreze în iunie Se așteaptă ca BoC să crească dobânda cu...
Savona, membru în guvernul Italiei, care crease o mini-dramă în momentul în care fusese propus pentru funcția de ministru de finanțe,...
Rezumat: Piața bursieră europeană avansează modest Prețul petrolului crește înainte de publicarea datelor API Indicele dolarului...
Rezumat: Banca cehă de investiții, Benson Oak, va pune la dispoziție un fond bazat pe tehnologia blockchain Miliardarul și co-fondatorul Google...
Am încărcat înregistrarea webinarului în xStation, secțiunea Educație, dar o poți accesa și din You Tube. - Recuperare a indicilor...
Rezumat: Se așteaptă ca producția industrială din UK pentru mai să se majoreze Indicatorul sentimentului economic din Germania va fi publicat...
Rezumat: Raportarea indicelui IPC chinez, conform așteptărilor; datele IPP, ușor peste estimări; acțiunile, continuă aprecierea Autoritățile...
Rezumat: USD scade puternic Slăbiciunea înregistrată după raportarea NFP-ului încă predomină EURUSD, USDNOK și USDTRY se apropie...
Lira sterlină a reacționat negativ la zvonurile, recent confirmate, că Boris Johnson ar intenționa să demisioneze. Anunțul acceptării demisiei sale de...
Creșterea apetitului pentru risc, coroborată cu anunțul așteptat din partea noului partid al lui Erdogan, favorizează astăzi prețul lirei turcești....
