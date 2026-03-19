Știri de ultimă oră: BCE menține ratele dobânzilor neschimbate 📊 Reacția EURUSD

BCE menține ratele dobânzilor neschimbate la 2%, urmărind în același timp evoluția altor bănci centrale. Banca își revizuiește previziunile privind creșterea economică și inflația, fără a se angaja însă în prealabil la o traiectorie specifică a ratelor dobânzilor. Inflația pentru 2028 (excluzând alimentele și energia) este estimată la 2,1% față de 2% anterior

BCE: Conflictul din Orientul Mijlociu creează riscuri de creștere a inflației

BCE: Prognoza de creștere a PIB-ului pentru 2026 este de 0,9% față de 1,2% anterior

BCE: Creșterea PIB-ului în 2027 este de 1,3% (față de 1,4% anterior)

BCE: creșterea PIB-ului în 2028 la 1,4% (neschimbată față de 1,4% anterior)

BCE: inflația în 2026 la 2,8%, pe fondul creșterii prețurilor la energie

BCE: abordare dependentă de date; transmisia politicii monetare rămâne puternică

BCE: implicațiile de politică depind de intensitatea și durata conflictului

BCE: hotărâtă să mențină inflația la nivelul țintei

BCE: bine poziționată pentru a face față incertitudinii actuale

BCE: așteptările privind inflația pe termen lung rămân bine ancorate

EURUSD își menține câștigurile după decizia BCE, +0,3% la 1,1485

BCE menține neschimbate cele trei rate cheie ale dobânzii

BCE: economia a dat dovadă de reziliență în ultimele trimestre

Avertisment BCE: piețele tratează tensiunile din Orientul Mijlociu ca pe un șoc energetic

BCE: războiul crește riscurile de inflație, în timp ce afectează perspectivele de creștere

BCE: abordarea bazată pe date va ajuta la stabilirea politicii în funcție de necesități

