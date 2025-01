Știri de ultimă oră: EURUSD scade ușor după minutele BCE 📌

Banca Centrală Europeană (BCE) a subliniat o abordare prudentă în politica sa monetară pentru a se asigura că inflația revine la ținta sa de 2%, proiectată pentru prima jumătate a anului 2025. În pofida faptului că unii membri au pledat pentru o reducere mai mare a ratei de 50 de puncte de bază, Consiliul guvernatorilor a convenit asupra unei reduceri cu 25 de puncte de bază, reflectând progresul treptat către dezinflație. Consiliul a subliniat incertitudinile, inclusiv riscurile interne și globale, care ar putea întârzia reducerea inflației. Acesta a menținut că actuala orientare restrictivă va fi ajustată treptat, pe măsură ce datele confirmă traiectoria dezinflației, subliniind importanța menținerii vigilenței față de riscurile de creștere și de scădere a inflației. BCE a remarcat factorii structurali care limitează creșterea economică, pe care politica monetară nu îi poate rezolva singură, subliniind rolul guvernelor în abordarea acestor probleme. Decizia de a reduce cele trei rate cheie ale BCE se aliniază necesității unor politici bazate pe date și adaptabile. Au fost făcute actualizări ale comunicării pentru a elimina tendința de înăsprire, semnalând o abordare echilibrată și receptivă. Membrii au aprobat, de asemenea, modificări în normalizarea bilanțului, inclusiv încetarea reinvestirilor PEPP până la sfârșitul anului 2024 și rambursarea operațiunilor de refinanțare pe termen mai lung vizate, marcând progrese în normalizarea politicilor. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Puncte cheie: Perspectivele inflației: Inflația ar trebui să revină la 2% până în prima jumătate a anului 2025.

Proiecțiile actuale indică faptul că dezinflația este pe drumul cel bun, cu riscuri încă prezente. Decizii de politică monetară: S-a convenit asupra unei reduceri a ratei cu 25 de puncte de bază, în pofida faptului că unii membri au pledat pentru 50 de puncte de bază.

Reducerea treptată a caracterului restrictiv al politicii, în concordanță cu datele primite. Riscuri și incertitudini: Riscurile interne și globale (de exemplu, politicile SUA, prețurile energiei) ar putea afecta traiectoria inflației.

Factorii economici structurali care limitează creșterea rămân în afara domeniului de aplicare al politicii monetare. Comunicarea politicii: A fost eliminată tendința de înăsprire; comunicarea pune acum accentul pe adaptabilitatea echilibrată.

BCE își reafirmă angajamentul de a menține stabilitatea prețurilor ca unic mandat al său. Ajustări ale bilanțului: Reinvestirile PEPP se vor încheia până în decembrie 2024.

Operațiunile specifice de refinanțare pe termen mai lung urmează să fie rambursate, continuând normalizarea.

