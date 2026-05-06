Știri de ultimă oră: Indicele US100 își extinde câștigurile în urma raportului Axios 🚀

Rapoartele Axios privind un acord iminent între SUA și Iran au electrizat în mod evident piețele financiare. Indicele US100 a accelerat creșterea ca răspuns la perspectiva unei detensionări geopolitice în Orientul Mijlociu. Sentimentul pe piața de ansamblu s-a îmbunătățit imediat, investitorii interpretând această știre ca un semn al reducerii riscului global. Potrivit a doi oficiali americani și a altor două surse familiarizate cu problema, Casa Albă consideră că este aproape de a ajunge la un acord cu Iranul privind un memorandum de înțelegere de o pagină, menit să pună capăt disputei și să stabilească un cadru pentru negocieri mai detaliate privind programul nuclear, a raportat Axios. Ce a raportat Axios? Statele Unite și Iranul se află în pragul unei descoperiri istorice — pentru prima dată de la izbucnirea războiului, ambele părți sunt aproape de semnarea unui acord preliminar care ar putea pune capăt oficial conflictului. În culise, Jared Kushner și Steve Witkoff lucrează la diplomație, purtând discuții atât direct, cât și prin intermediari, iar Iranul este așteptat să-și prezinte răspunsurile la punctele-cheie în următoarele 48 de ore. Memorandumul de o pagină, cu 14 puncte, prevede un moratoriu iranian asupra îmbogățirii uraniului cu o durată cuprinsă între 12 și chiar 20 de ani, în funcție de modul în care se vor încheia negocierile, în schimbul ridicării treptate a sancțiunilor SUA și a eliberării a miliarde de dolari din activele iraniene înghețate, împrăștiate pe tot globul. O chestiune separată, extrem de sensibilă, este Strâmtoarea Ormuz, prin care trec aproape o cincime din rezervele mondiale de petrol, iar ambele părți au convenit asupra deschiderii sale treptate pe durata perioadei de 30 de zile de negocieri substanțiale. Cel mai revoluționar punct este, însă, informația conform căreia Iranul ar fi de acord să exporte uraniu puternic îmbogățit din țară, poate chiar către Statele Unite, ceea ce până de curând era absolut inacceptabil pentru Teheran. Întregul document este, totuși, învăluit într-o mare incertitudine, întrucât majoritatea prevederilor vor intra în vigoare abia după semnarea tratatului final, conducerea iraniană este divizată pe plan intern, iar secretarul Rubio, deși este prudent optimist, i-a descris pe unii lideri iranieni ca fiind „nebuni”, ceea ce surprinde foarte bine atmosfera acestor discuții. Articolul complet aici: SUA și Iranul se apropie de un memorandum de o pagină pentru a pune capăt războiului, spun oficialii Sursa: xStation

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."