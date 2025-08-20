Știri de ultimă oră: Procesul-verbal al FOMC - Inflația mai importantă decât locurile de muncă! EURUSD rămâne sub 1,17

​​​​​​Procesul-verbal al reuniunii FOMC din iulie Majoritatea membrilor FOMC au considerat că riscurile de creștere a inflației sunt mai importante decât riscurile legate de ocuparea forței de muncă , în special având în vedere incertitudinea actuală legată de tarifele vamale.

Decidenții politici au menținut rata dobânzii la fondurile federale neschimbată, la 4,25%–4,5%, invocând atât creșterea economică moderată, cât și presiunile inflaționiste persistente .

Unii oficiali au subliniat că inflația s-a menținut peste 2% pentru o perioadă îndelungată , ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la destabilizarea pe termen lung a așteptărilor inflaționiste.

Comitetul a dezbătut dacă impactul tarifelor va fi temporar sau ar putea declanșa un șoc inflaționist mai persistent .

Efectele complete ale tarifelor asupra prețurilor , în special asupra bunurilor de consum, se așteaptă să se materializeze în timp.

Revizuirile recente în sens descendent ale creșterii salariilor și creșterea șomajului (în prezent la 4,2%) reflectă semne de încetinire a pieței muncii , întărind argumentele în favoarea reducerii ratei dobânzii.

Au fost exprimate îngrijorări cu privire la evaluările ridicate ale activelor , semnalând riscuri continue pentru stabilitatea financiară.

Procesul-verbal precede un discurs important al lui Jerome Powell la Jackson Hole, unde ar putea apărea noi indicii privind politica monetară.

Presiunea politică asupra Fed se intensifică, Casa Albă solicitând reducerea ratelor dobânzilor și demiterea guvernatoarei Lisa Cook în urma acuzațiilor de fraudă.

Comitetul va reexamina politica monetară pe baza datelor actualizate privind locurile de muncă și inflația, în cadrul reuniunii sale de la jumătatea lunii septembrie . În ansamblu, reacția la procesul-verbal este “hawkish”, având în vedere accentul pus pe riscurile inflaționiste. Este important de menționat că ultima decizie a Fed a fost luată înainte de publicarea datelor foarte slabe privind locurile de muncă din iulie, care ar putea afecta discuțiile viitoare privind politica monetară. Cu toate acestea, impactul asupra USD a fost limitat, piețele așteptând discursul lui Powell de la Jackson Hole pentru a avea o direcție mai clară. EURUSD a scăzut cu 10 pips după publicarea procesului-verbal, dar putem spune cu certitudine că reacția este foarte moderată. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

