Tarifele americane asupra sectorului auto, un nou „spectru” asupra economiei germane

Dimineața zilei de joi a adus o nouă amenințare pentru piețele de capital. Președintele Donald Trump a semnat un document de punere în aplicare a unui tarif de 25% la importurile de automobile și a promis pedepse mai aspre pentru UE și Canada dacă cele două își unesc forțele împotriva SUA. Drept răspuns, Guvernele de la Ottawa la Paris au amenințat cu măsuri de retaliere joi, extinzând un război comercial global și punând la încercare legăturile deja tensionate cu aliații. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Noile taxe aplicate autoturismelor și camioanelor ușoare vor intra în vigoare pe 3 aprilie, la o zi după ce Trump intenționează să anunțe tarife reciproce pentru țările pe care le acuză de cea mai mare parte a deficitului comercial al SUA. Statele Unite au importat produse auto în valoare de 474 de miliarde de dolari în 2024, inclusiv autoturisme în valoare de 220 de miliarde de dolari. Mexic, Japonia, Coreea de Sud, Canada și Germania, toți aliați apropiați ai Statelor Unite, au fost cei mai mari furnizori. În 2024, producătorii europeni de automobile au livrat peste Atlantic mașini în valoare de 38,4 miliarde de euro, în scădere cu 4,6% față de anul precedent, potrivit Asociației Producătorilor Europeni de Automobile (ACEA). Statele Unite sunt cea mai mare piață de export pentru automobile a Uniunii Europene, reprezentând aproape un sfert din totalul vehiculelor exportate. Taxele vamale reprezintă o lovitură dură pentru Europa într-un moment în care relațiile cu Washingtonul s-au deteriorat pe mai multe planuri din cauza mai multor dezacorduri legate de teme precum războiul din Ucraina și perturbarea unei alianțe transatlantice vechi de decenii. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a descris măsura ca fiind „rea pentru întreprinderi, mai rea pentru consumatori”, în timp ce Prim-ministrul canadian Mark Carney a calificat tarifele drept un „atac direct” și a declarat că sunt luate în considerare măsuri de retaliere. După ce acțiunile companiilor autor germane s-au depreciat joi dimineață, ministrul german al economiei, Robert Habeck, a făcut apel la o poziție dură. „Ceea ce contează acum este să avem un răspuns ferm la aceste tarife din partea UE. Trebuie să fie clar că nu ne vom lăsa păcăliți”, conform unei declarații, adăugând că UE trebuie să caute o cale de negociere. Într-un sector care este vital pentru economia europeană în special, reprezentând aproximativ 7% din PIB și 6% din ocuparea forței de muncă, va exista o reacție negativă evidentă asupra unui sector care s-a confruntat deja cu obstacole considerabile din cauza unei tranziții dureroase către vehiculele electrice, alături de reglementări mai stricte, în plus față de ciclurile de înlocuire mai lente din partea șoferilor și costurile energetice mai ridicate. Înmatriculările de mașini noi în Europa în luna februarie au scăzut cu 3,1% față de anul precedent, la 963.540 de unități, a anunțat săptămâna aceasta Asociația Constructorilor Europeni de Automobile, deoarece incertitudinile legate de economie au determinat consumatorii să se abțină de la achiziții mai mari. Uniunea Europeană se așteaptă ca SUA să aplice o rată a tarifelor cu două cifre pe teritoriul blocului atunci când președintele Donald Trump va anunța, la 2 aprilie, un pachet amplu de așa-numite taxe reciproce. Președintele Trump consideră că tarifele sunt un instrument de creștere a veniturilor pentru a compensa reducerile de impozite promise și pentru a revigora o bază industrială americană în declin de mult timp. Radu Puiu, Research Analyst Radu Puiu, Research Analyst

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."