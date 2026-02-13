Teama alimentată de AI se extinde în așteptarea datelor cheie privind inflația

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!

Piețele sunt nervoase la sfârșitul săptămânii. Acțiunile s-au vândut brusc în timpul sesiunii americane de joi, Nasdaq a scăzut cu peste 2%. Principalii indici americani înregistrează acum pierderi de la începutul anului, iar Nasdaq a depășit câteva bariere tehnice importante, inclusiv mediile mobile de 50 și 100 de zile, ceea ce confirmă că tendința este descendentă. Atât S&P 500, cât și Nasdaq sunt în scădere de la începutul anului, pe măsură ce tranzacțiile determinate de teama față de AI continuă să domine piețele.

Vânzarea masivă a acțiunilor americane se extinde la nivel global iar indicele MSCI World se pregătește să înregistreze primele săptămâni consecutive de pierderi pentru 2026. Acțiunile din Asia au urmat tendința descendentă din SUA vineri, deși contractele futures pe piețele bursiere europene indică o deschidere ușor mai ridicată pentru Dax și FTSE 100 astăzi, pe măsură ce Europa atrage investiții. Presupunem că sentimentul va fi fragil la sfârșitul săptămânii, iar piețele futures indică o continuare a vânzărilor masive în SUA mai târziu astăzi.

Tranzacțiile determinate de teama față de AI revin

Tranzacțiile determinate de teama față de AI continuă să domine piețele, iar pe măsură ce sunt introduse noi instrumente AI, efectele în lanț se amplifică. De exemplu, prețurile argintului și aurului au scăzut joi deoarece metalele prețioase continuă să evolueze în funcție de acțiuni și de sentimentul general de risc. Aurul și argintul înregistrează o redresare în această dimineață, însă nu au recuperat pierderile după scăderea de joi.

De asemenea, Bitcoin crește astăzi, deși rămâne aproape de minimele săptămânii. Criptomoneda merită urmărită datorită legăturii dintre criptomonede și acțiunile AI. Capitalul s-a îndreptat către criptomonede și acțiunile legate de AI în ultimele luni și ani, și a existat o oarecare suprapunere, motiv pentru care acestea se mișcă împreună în 2026.

Ar putea exista o nouă etapă în vânzarea masivă de pe piața bursieră, pe măsură ce comerțul perturbat de AI se extinde. În cea mai mare parte a anului 2026, discursul s-a axat pe rotația din acțiunile tehnologice americane către sectoarele legate de valoare ale pieței americane. Cu toate acestea, joi nu a fost cazul, când indicele S&P 500 ponderat egal a scăzut în același timp cu indicele S&P 500 ponderat în funcție de capitalizarea bursieră, care este puternic influențat de sectorul tehnologic.

Tranzacțiile cu AI se împart între câștigători și perdanți

Cea mai slabă performanță pe piața americană a fost înregistrată de Applovin (APP.US), care a scăzut ieri cu aproape 20%. Dell (DELL.US) și Cisco (CSCO.US) s-au aflat, de asemenea, în vizorul vânzărilor, pe măsură ce sectorul software al indicelui S&P 500 a scăzut la cea mai mică evaluare din 2022. Tema AI este imprevizibilă și duce la o schimbare radicală a sentimentului pieței. De exemplu, printre cele mai performante companii de joi s-au numărat Sandisk (SNDK.US), producătorul de cipuri de memorie, și Equinix (EQIX.US), care gestionează o rețea mondială de centre de date. AI se apropie și există cerere pentru companii legate de dezvoltarea AI, însă efectele noii tehnologii au un impact extrem de perturbator asupra piețelor pe măsură ce ne îndreptăm spre sfârșitul lunii februarie.

Europa este un port în furtună

Este interesant faptul că lipsa expunerii Europei la tehnologie îi conferă o oarecare imunitate față de recentele vânzări masive din SUA. De exemplu, FTSE 100 a crescut cu 4% de la începutul anului, în timp ce Nasdaq a scăzut cu 2,7%. Cu toate acestea, dacă îndepărtarea de tehnologie duce la o reducere mai amplă a riscurilor, atunci performanța superioară a Europei s-ar putea să nu dureze mult.

Riscurile CPI se profilează

În altă parte, atenția se concentrează asupra dolarului deoarece piața valutară atrage fluxuri de refugiu. De asemenea, vom primi raportul CPI din SUA astăzi. Piața se așteaptă ca CPI-ul global și cel de bază să se modereze la o rată anuală de 2,5%, însă, în contextul actual, semnele că presiunile inflaționiste se intensifică în SUA și că reducerile de rate nu vor fi iminente ar putea afecta și mai mult sentimentul față de acțiuni și alte active riscante.