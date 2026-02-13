Teama alimentată de AI se extinde în așteptarea datelor cheie privind inflația

- Starea de spirit a piețelor se schimbă pe fondul dominării tranzacțiilor determinate de temerile legate de AI
- Vânzările masive se extind și pe piețele asiatice
- Sectorul software din SUA se tranzacționează la cel mai scăzut nivel din 2022
- Tranzacțiile determinate de AI împart piețele în câștigători și perdanți
- Europa este un port sigur în această furtună, deocamdată
- Riscurile legate de CPI se profilează
- Starea de spirit a piețelor se schimbă pe fondul dominării tranzacțiilor determinate de temerile legate de AI
- Vânzările masive se extind și pe piețele asiatice
- Sectorul software din SUA se tranzacționează la cel mai scăzut nivel din 2022
- Tranzacțiile determinate de AI împart piețele în câștigători și perdanți
- Europa este un port sigur în această furtună, deocamdată
- Riscurile legate de CPI se profilează
Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează!
Piețele sunt nervoase la sfârșitul săptămânii. Acțiunile s-au vândut brusc în timpul sesiunii americane de joi, Nasdaq a scăzut cu peste 2%. Principalii indici americani înregistrează acum pierderi de la începutul anului, iar Nasdaq a depășit câteva bariere tehnice importante, inclusiv mediile mobile de 50 și 100 de zile, ceea ce confirmă că tendința este descendentă. Atât S&P 500, cât și Nasdaq sunt în scădere de la începutul anului, pe măsură ce tranzacțiile determinate de teama față de AI continuă să domine piețele.
Vânzarea masivă a acțiunilor americane se extinde la nivel global iar indicele MSCI World se pregătește să înregistreze primele săptămâni consecutive de pierderi pentru 2026. Acțiunile din Asia au urmat tendința descendentă din SUA vineri, deși contractele futures pe piețele bursiere europene indică o deschidere ușor mai ridicată pentru Dax și FTSE 100 astăzi, pe măsură ce Europa atrage investiții. Presupunem că sentimentul va fi fragil la sfârșitul săptămânii, iar piețele futures indică o continuare a vânzărilor masive în SUA mai târziu astăzi.
Tranzacțiile determinate de teama față de AI revin
Tranzacțiile determinate de teama față de AI continuă să domine piețele, iar pe măsură ce sunt introduse noi instrumente AI, efectele în lanț se amplifică. De exemplu, prețurile argintului și aurului au scăzut joi deoarece metalele prețioase continuă să evolueze în funcție de acțiuni și de sentimentul general de risc. Aurul și argintul înregistrează o redresare în această dimineață, însă nu au recuperat pierderile după scăderea de joi.
De asemenea, Bitcoin crește astăzi, deși rămâne aproape de minimele săptămânii. Criptomoneda merită urmărită datorită legăturii dintre criptomonede și acțiunile AI. Capitalul s-a îndreptat către criptomonede și acțiunile legate de AI în ultimele luni și ani, și a existat o oarecare suprapunere, motiv pentru care acestea se mișcă împreună în 2026.
Ar putea exista o nouă etapă în vânzarea masivă de pe piața bursieră, pe măsură ce comerțul perturbat de AI se extinde. În cea mai mare parte a anului 2026, discursul s-a axat pe rotația din acțiunile tehnologice americane către sectoarele legate de valoare ale pieței americane. Cu toate acestea, joi nu a fost cazul, când indicele S&P 500 ponderat egal a scăzut în același timp cu indicele S&P 500 ponderat în funcție de capitalizarea bursieră, care este puternic influențat de sectorul tehnologic.
Tranzacțiile cu AI se împart între câștigători și perdanți
Cea mai slabă performanță pe piața americană a fost înregistrată de Applovin (APP.US), care a scăzut ieri cu aproape 20%. Dell (DELL.US) și Cisco (CSCO.US) s-au aflat, de asemenea, în vizorul vânzărilor, pe măsură ce sectorul software al indicelui S&P 500 a scăzut la cea mai mică evaluare din 2022. Tema AI este imprevizibilă și duce la o schimbare radicală a sentimentului pieței. De exemplu, printre cele mai performante companii de joi s-au numărat Sandisk (SNDK.US), producătorul de cipuri de memorie, și Equinix (EQIX.US), care gestionează o rețea mondială de centre de date. AI se apropie și există cerere pentru companii legate de dezvoltarea AI, însă efectele noii tehnologii au un impact extrem de perturbator asupra piețelor pe măsură ce ne îndreptăm spre sfârșitul lunii februarie.
Europa este un port în furtună
Este interesant faptul că lipsa expunerii Europei la tehnologie îi conferă o oarecare imunitate față de recentele vânzări masive din SUA. De exemplu, FTSE 100 a crescut cu 4% de la începutul anului, în timp ce Nasdaq a scăzut cu 2,7%. Cu toate acestea, dacă îndepărtarea de tehnologie duce la o reducere mai amplă a riscurilor, atunci performanța superioară a Europei s-ar putea să nu dureze mult.
Riscurile CPI se profilează
În altă parte, atenția se concentrează asupra dolarului deoarece piața valutară atrage fluxuri de refugiu. De asemenea, vom primi raportul CPI din SUA astăzi. Piața se așteaptă ca CPI-ul global și cel de bază să se modereze la o rată anuală de 2,5%, însă, în contextul actual, semnele că presiunile inflaționiste se intensifică în SUA și că reducerile de rate nu vor fi iminente ar putea afecta și mai mult sentimentul față de acțiuni și alte active riscante.
Rezumatul zilei: Piața recuperează pierderile și așteaptă reducerea ratelor dobânzilor
Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (13.02.2026)
IBM merge împotriva curentului: de trei ori mai mulți angajați la nivel de începători
Contractele futures pe acțiuni indică o redresare, întrucât raportul CPI sugerează că economia SUA se află într-o situație favorabilă
"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."