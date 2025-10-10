Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (10.10.2025)

Trei piețe care merită urmărite Prima săptămână completă din octombrie a fost marcată de noi recorduri pe Wall Street și de vârfuri istorice în cazul metalelor prețioase cheie: aurul și argintul. Interesant este că acest lucru se întâmplă pe fondul incertitudinii politice actuale – guvernul SUA rămâne închis, Franța numește un nou prim-ministru, iar coaliția de guvernare din Japonia se confruntă cu provocări. În acest context, următoarele piețe merită urmărite în săptămâna viitoare: EURUSD, ARGINT și US500. EURUSD În SUA, atenția se concentrează pe datele privind inflația. Deși publicarea acestora era programată inițial pentru miercuri, închiderea guvernului pune sub semnul întrebării publicarea la timp a acestora. Cu toate acestea, guvernul a chemat înapoi unii angajați pentru a ajuta la pregătirea datelor necesare pentru calcularea beneficiilor, astfel încât raportul este de așteptat să fie disponibil înainte de decizia Fed de la sfârșitul acestei luni. În Zona Euro, încercarea euro de a reveni la sfârșitul săptămânii trecute ar putea continua, cu condiția ca situația politică din Franța să se stabilizeze în urma recentelor remanieri guvernamentale. În plus, marți vom primi datele finale CPI din Germania și importantul indice ZEW. În aceeași zi, investitorii vor fi foarte atenți la discursul lui Jerome Powell la conferința anuală a Asociației Naționale a Economiștilor de Afaceri. ARGINT Argintul a încheiat săptămâna trecută la noi maxime istorice, în urma tendinței ascendente a aurului. Deși indicii bursieri se tranzacționează la maxime istorice, piața metalelor funcționează în continuare într-o perioadă de incertitudine geopolitică considerabilă, în ciuda încetării focului în Orientul Mijlociu și a potențialei stabilizări din Franța. Reluarea activității în China după vacanța de sărbători va arăta dacă tendința ascendentă pe termen scurt poate fi menținută. Deși prețurile se află la maxime istorice, indicatorii statistici nu semnalează încă condiții extreme de supra-cumpărare. Continuarea raliului argintului va depinde în mare măsură de comportamentul aurului și al dolarului american. Joi, vor merita urmărite discursurile bancherilor centrali, inclusiv cel al Christinei Lagarde la un eveniment al Băncii Mondiale și al FMI. US500 Indicii de pe Wall Street rămân aproape de niveluri record, în timp ce piețele așteaptă o potențială reducere a ratei dobânzii de către Fed la sfârșitul acestei luni. Prin urmare, discursul de marți al președintelui Fed, Jerome Powell, va fi crucial pentru investitori. Cu toate acestea, atenția se va îndrepta în totalitate către începutul sezonului de raportare a rezultatelor financiare. Marți vor fi publicate rapoartele financiare ale marilor giganți bancari, precum JP Morgan, Goldman Sachs, Citi, Wells Fargo și BlackRock. Miercuri, vor urma Morgan Stanley, Bank of America și ASML din Europa (cheie pentru sectorul tehnologic). Sectorul bancar american se află într-o tendință corectivă de la sfârșitul lunii septembrie, astfel încât rezultatele acestora vor juca un rol decisiv în stabilirea direcției pentru US500 în următoarele săptămâni.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."