Rezumatul zilei: Tensiunile dintre SUA și China declanșează cea mai puternică vânzare masivă de la „Ziua Eliberării” ✂️

Cea mai mare vânzare masivă de pe Wall Street din aprilie

Geopolitica și datele macroeconomice în centrul atenției

Criptomonedele scad, argintul crește

Indicii americani înregistrează cea mai puternică vânzare masivă din 4 aprilie. Scăderea a fost declanșată de o postare a lui Donald Trump pe TruthSocial, urmată de rapoarte privind concedierile angajaților federali.

La momentul redactării acestui articol, US500 a scăzut cu 2,00%, US100 s-a depreciat cu 2,70%, iar US2000 a pierdut 2,40%. Dolarul american este, de asemenea, sub presiune, USDIDX scăzând cu 0,40%.

Acțiunile americane au inversat astăzi câștigurile anterioare, după ce Donald Trump a postat un mesaj pe TruthSocial în care avertiza asupra escaladării tensiunilor comerciale cu China și a potențialei reintroducere a tarifelor ridicate.

Ca răspuns, Beijingul a trimis scrisori țărilor din întreaga lume, anunțând planuri de implementare a unor controale extinse asupra exporturilor de metale rare și alte materii prime cheie.

Casa Albă a început concedierea pe scară largă a angajaților federali din cauza închiderii continue a guvernului. Directorul bugetar Russ Vought a confirmat că reducerile de personal au început oficial.

Christopher Waller, membru al Fed, a reiterat că presiunea inflaționistă exercitată de tarife este probabil temporară, subliniind importanța datelor viitoare privind inflația (CPI) pentru deciziile viitoare de politică monetară.

Biroul de Statistică a Muncii (BLS) a anunțat că raportul CPI va fi amânat până la 24 octombrie , în timp ce toate celelalte date macroeconomice vor rămâne suspendate până când guvernul își va relua activitatea normală.

Raportul din octombrie al Universității din Michigan arată o scădere a așteptărilor inflaționiste pe un an la 4,6%, un sentiment stabil al consumatorilor la 55 și o îmbunătățire a indicelui condițiilor economice actuale la 61.

Comentariile membrilor BCE sugerează că politica monetară rămâne stabilă și că ratele dobânzilor vor fi menținute la niveluri neutre, întrucât ținta de inflație a fost atinsă.

În septembrie, piața muncii din Canada a surprins în mod pozitiv prin crearea a 60.000 de noi locuri de muncă , marcând o creștere de 0,3%. Rata șomajului s-a menținut stabilă la 7,1% , iar rata de participare a forței de muncă a crescut la 65,2% .

Inflația anualizată a Norvegiei în septembrie a fost de 3,6% , depășind atât previziunile ( 3,5% ), cât și valoarea anterioară.

Producția industrială a Italiei a scăzut în mod neașteptat cu 2,4% față de luna precedentă în septembrie, semnificativ mai rău decât scăderea prognozată de 0,4%.

Prețurile petrolului au scăzut cu aproape 4% vineri, atingând cel mai scăzut nivel din mai, în principal din cauza acordului de încetare a focului dintre Israel și Hamas, care a atenuat riscul geopolitic și temerile legate de întreruperile aprovizionării din Orientul Mijlociu.

Argintul a crescut cu aproape 2%, încercând să închidă sesiunea peste nivelul cheie de 50 USD pe uncie.

Criptomonedele sunt în scădere, în linie cu piața mai largă. Bitcoin a scăzut cu peste 3,00% , coborând sub 118.000 USD , în timp ce Ethereum a scăzut cu 6,10% . Restul pieței altcoin pierde 2,40%.

