Deschiderea sesiunii din SUA: Creșterea prețului petrolului și a indicelui PPI pun presiune pe Wall Street 📉 Acțiunile din sectorul tehnologic și financiar înregistrează scăderi

Vineri, acțiunile americane se tranzacționează la un nivel mai scăzut, ca reacție la ultima publicare PPI. Cifra a fost clar peste consens, întărind imediat povestea inflației persistente și ridicând îngrijorări că Fed ar putea avea un spațiu limitat pentru relaxarea monetară pe termen scurt. Dow a scăzut cu 715 puncte (-1,5%), S&P 500 a scăzut cu 1,1%, iar Nasdaq a scăzut cu 1,4%. PPI în ianuarie a crescut cu 0,5% lunar (față de 0,3% cât se aștepta), în timp ce PPI de bază a crescut cu 0,8% (față de 0,3%). Componenta de bază a fost cea care a afectat cel mai mult sentimentul pieței. Tehnologia și software-ul sunt din nou sub presiune, iar piața încheie luna februarie pe o notă slabă. Adăugând la tonul prudent, UBS a retrogradat acțiunile americane la „benchmark”, semnalând riscul dolarului, evaluările exagerate și turbulențele politice de la Washington. În fundal, riscurile geopolitice sunt, de asemenea, în creștere: tensiunile dintre Pakistan și Afganistan, potențialul de escaladare implicând Iranul și rapoartele conform cărora SUA a ordonat diplomaților și familiilor acestora să evacueze Israelul. PPI (inflația la nivelul producătorilor din SUA): +0,5% lunar față de +0,3% estimat; PPI de bază +0,8% lunar față de +0,3% — o surpriză puternică în sens pozitiv și un semnal clar de risc de inflație.

Reacția indicilor: Dow -1,5% (-715 puncte), S&P 500 -1,1%, Nasdaq -1,4%.

Tehnologia din nou sub presiune: Nvidia -2% (după mai mult de -5% în sesiunea anterioară), Amazon, de asemenea, mai slab — investitorii sunt mai puțin dispuși să urmărească hype-ul AI și titlurile legate de OpenAI, concentrându-se în schimb pe evaluare și risc.

Software/securitatea cibernetică puternic afectate: Salesforce -4%, Microsoft -2%; Zscaler -11% după rezultate dezamăgitoare; CoreWeave scade cu aproape 20% pe fondul unor previziuni slabe.

Sentiment: clasic risk-off — investitorii reduc mai întâi expunerea și pun întrebări mai târziu; persistă îngrijorările cu privire la impactul AI asupra pieței muncii (inclusiv concedieri majore la Block).

Rezumatul lunii februarie: Nasdaq se îndreaptă spre o scădere de peste 3% lunar; S&P 500 -1%, Dow în jur de -0,3%.

UBS privind acțiunile americane: retrogradare la „benchmark”, invocând perspectivele slabe ale dolarului, evaluările ridicate și turbulențele politice; piețele non-americane înregistrează performanțe net superioare în 2026 (MSCI World ex-US în creștere cu aproape 8% de la începutul anului, față de S&P 500, care a rămas aproximativ la același nivel). US500 (interval H1) Sursa: xStation5 Sectorul financiar și băncile sunt astăzi deosebit de slabe, preocupările concentrându-se în jurul expunerii la fondurile de investiții private și riscului de faliment în rândul companiilor de software. Netflix și Dell se numără printre cele mai performante companii. În același timp, software-ul și serviciile IT sunt din nou sub presiune, iar Nvidia continuă să pară fragilă din punct de vedere tehnic Sursa: xStation5 Știri corporative Netflix / Warner Bros. / Paramount Skydance: Netflix s-a retras din cursa pentru achiziționarea Warner Bros. Discovery, lăsând Paramount Skydance să finalizeze o tranzacție în valoare de 111 miliarde de dolari. Piața a salutat această mișcare — Netflix +8% înainte de deschiderea pieței, WBD -2%, Paramount +9%. Live Nation: Acțiunile au câștigat 1% după ce Rothschild & Co. Redburn a ridicat ratingul acțiunilor la „cumpărare” și a crescut prețul țintă la 193 dolari (o creștere de aproximativ 22%). Analiștii indică o stabilizare după o scădere anterioară, o cerere puternică (rezultatele și previziunile pentru trimestrul IV) și diminuarea preocupărilor legate de reglementare. Block: Compania a anunțat planuri de reducere a peste 4.000 de locuri de muncă (aproximativ jumătate din forța de muncă). Acțiunile au crescut cu 19% în tranzacționarea extinsă, investitorii interpretând această mișcare ca un pas decisiv către îmbunătățirea eficienței. Dollar Tree(-2%): Citi a retrogradat acțiunile la „neutru” de la „cumpărare”. Banca susține că, după ce s-au dublat față de minimele înregistrate și s-au tranzacționat aproape de prețul țintă, raportul risc/recompensă este acum mai echilibrat, în ciuda progreselor înregistrate în strategia sa multi-preț. Amazon / Big Tech / OpenAI: După anunțul OpenAI privind o rundă de finanțare de 110 miliarde de dolari (ceea ce implică o evaluare pre-finanțare de 730 miliarde de dolari), companiile din grupul Big Tech au înregistrat o scădere: Amazon -1%, Microsoft -2%, Meta -1%. Deși Amazon participă la rundă și își extinde parteneriatul pe mai mulți ani cu OpenAI, amploarea evaluării și cheltuielile de capital continue pentru AI par să tempereze entuziasmul pe termen scurt. Sursa: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."