Trei piețe de urmărit săptămâna viitoare (28.11.2025)

Suntem pe punctul de a începe ultima lună de tranzacționare pe piețele financiare internaționale în 2025. Săptămâna aceasta, investitorii se vor concentra în principal pe cele mai recente date cheie din SUA înaintea reuniunii Fed, pe discuțiile ulterioare privind planul de pace dintre Ucraina și Rusia și pe comentariile lui Ueda de la BoJ, care vor determina dacă ratele dobânzilor vor fi majorate în Japonia în decembrie. Din acest motiv, va fi interesant de urmărit US2000, OIL.WTI și USDJPY. US2000 În zilele următoare, US2000 va depinde în mare măsură de indicele PCE din septembrie, care va fi publicat pe 5 decembrie, chiar înainte de reuniunea FOMC din 9-10 decembrie. Întreprinderile mici și mijlocii sunt mai sensibile la condițiile de creditare și la traiectoria ratelor dobânzilor decât întreprinderile mari, astfel încât datele privind inflația mai ridicată ar putea crește presiunea asupra ofertei după recentul rebound. Piața se află în prezent într-o perioadă de blackout, între 29 noiembrie și 11 decembrie, ceea ce înseamnă că factorii de decizie ai Fed nu vor face comentarii publice cu privire la politica monetară. Fără semnale din partea bancherilor Fed, US2000 va depinde aproape exclusiv de „date concrete”, motiv pentru care piața va acorda cea mai mare atenție acestei informații din partea publicațiilor. OIL.WTI Petrolul brut va depinde în mare măsură de reuniunea OPEC+ de duminică, 30 noiembrie, dar variabila cheie rămâne negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, care ar putea schimba radical traiectoria prețului WTI. OIL.WTI se situează în prezent în jurul valorii de 58-59 dolari pe baril, în scădere sub presiunea așteptărilor privind un surplus semnificativ de producție în primul trimestru al anului 2026 (prognoza IEA este de +4 milioane de barili pe zi). Decizia OPEC+ de a opri eventual creșterea producției în primul trimestru al anului 2026 are șanse să fie ratificată oficial după recentele comentarii care sugerează o pauză, dar piața este sceptică cu privire la această realizare, având în vedere oferta excesivă fundamentală stimulată de țările din afara cartelului. USDJPY Inflația din Tokyo, de 2,8% în noiembrie, a confirmat că presiunea asupra prețurilor din Japonia este în creștere, ceea ce întărește scenariul unei majorări a ratei dobânzii de către Banca Japoniei încă din decembrie sau ianuarie 2026. Piața swap indică faptul că piața include în prețuri o probabilitate de peste 50% ca BOJ să ia măsuri în decembrie și o probabilitate de 80% (valoare cumulată) până la sfârșitul lunii ianuarie. Cu toate acestea, evenimentul cheie pentru yenul japonez rămâne discursul guvernatorului Kazuo Ueda de luni, de la Nagoya, care ar putea defini clar direcția politicii monetare înaintea reuniunii BOJ din 18-19 decembrie. Conflictul dintre politica monetară agresivă a BOJ și sentimentele moderate ale prim-ministrului Sanae Takaichi, care favorizează stimularea economică, introduce incertitudine cu privire la angajamentul final al BOJ față de înăsprirea politicii monetare.

