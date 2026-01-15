TSMC tocmai a spart banca❗️💰 Profiturile au înregistrat o creștere record de 35% 📈

TSMC (TSM.US) a încheiat al patrulea trimestru cu rezultate record, înregistrând o creștere de 35% a profiturilor și depășind previziunile analiștilor. Gigantul semiconductorilor dă dovadă de reziliență în fața incertitudinii geopolitice și a potențialelor tarife, beneficiind de boom-ul global al AI, care continuă să alimenteze creșterea sa. Rezultatele sunt un semnal important pentru Wall Street cu privire la dinamica sectorului AI și ar putea indica o revenire a câștigurilor puternice în acțiuni precum Nvidia și AMD. Repere financiare Câștiguri peste așteptări: Venitul net a atins 505,74 miliarde NT$ , depășind estimarea consensuală de 478,4 miliarde NT$.

Revenituri record: Veniturile trimestriale au depășit pentru prima dată pragul de 1 trilion de dolari taiwanezi (33,09 miliarde de dolari), impulsionate de o creștere a profitului de opt trimestre consecutive față de aceeași perioadă a anului trecut.

Actualizare cheltuieli de capital: Cheltuielile de capital pentru 2025 au totalizat 40,9 miliarde de dolari, situându-se exact în intervalul estimat de companie, de 40-42 miliarde de dolari. Factori strategici Dominanța AI: Calculul de înaltă performanță rămâne principalul motor al afacerii; cipurile avansate (7 nm sau mai mici) reprezintă acum 77% din veniturile din wafer. Investiții în SUA: TSMC își consolidează prezența în SUA cu o investiție totală proiectată de 165 miliarde de dolari, care include o investiție inițială de 65 miliarde de dolari și un angajament mai recent de 100 miliarde de dolari asumat față de președintele Trump. O unitate din Arizona este deja operațională, iar extinderea acesteia este preconizată ca parte a acordurilor comerciale în curs de negociere. Perspective de piață: Deși cererea de AI este robustă, compania se confruntă cu dificultăți în sectorul mobil, analiștii prevăzând o scădere de 11,6% a livrărilor de smartphone-uri în 2026 din cauza penuriei de memorie. TSM.US (Interval D1) Acțiunile TSMC au crescut cu aproximativ 2,5% în premarket pe Wall Street, în ciuda faptului că RSI zilnic se situează aproape de nivelurile de supracumpărare. Prin urmare, prețul șterge pierderile din ultimele două sesiuni, care au fost determinate de anxietatea pre rezultate, deși cumpărătorii rămân precauți în ceea ce privește împingerea acțiunilor peste ultimul maxim istoric. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."