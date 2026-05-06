Un început de an fenomenal pentru Advanced Micro Devices!

Rezultatele înregistrate de Advanced Micro Devices (AMD.US) în primul trimestru al anului 2026 evidențiază amploarea transformării prin care a trecut compania în ultimii ani. Nu mai este vorba de o poveste de redresare treptată, ci de o companie care a devenit unul dintre principalii beneficiari ai boom-ului global al infrastructurii de inteligență artificială.

AMD a depășit în mod clar așteptările pieței, înregistrând venituri de 10,25 miliarde de dolari și un profit pe acțiune de 1,37 dolari. Dinamica creșterii rămâne impresionantă, dar, mai important, este însoțită de o îmbunătățire clară a calității afacerii. Compania nu numai că crește mai repede, dar o face într-un mod din ce în ce mai profitabil, așa cum se reflectă în marjele în creștere și în generarea puternică de flux de numerar.

Principalele date financiare pentru primul trimestru

Venituri 10,25 miliarde de dolari față de așteptările de aproximativ 9,9 miliarde de dolari, în creștere cu 38% față de aceeași perioadă a anului trecut

Profit pe acțiune 1,37 dolari, peste consensul pieței

Segmentul Centrelor de date 5,78 miliarde de dolari, în creștere cu 57% față de aceeași perioadă a anului trecut

Marja brută în jur de 55%, cu potențial de creștere suplimentar

Marja operațională 25%, în îmbunătățire față de aceeași perioadă a anului trecut

Flux liber de numerar de 2,57 miliarde de dolari, semnificativ mai mare decât acum un an

În centrul acestei povești se află segmentul de centre de date, care nu este doar partea cu cea mai rapidă creștere a afacerii, ci și redefinește profilul general al companiei. O creștere de 57% față de anul trecut este greu de considerat o creștere punctuală. Dimpotrivă, aceasta reflectă o tendință structurală în care cererea de putere de calcul bazată pe AI crește mai rapid decât anticipase anterior piața. AMD beneficiază atât de expansiunea acceleratoarelor AI, cât și de poziția sa puternică în domeniul procesoarelor pentru servere, care înregistrează o revenire evidentă.

În acest context, perspectivele sunt deosebit de importante. Compania se așteaptă la venituri de aproximativ 11,2 miliarde de dolari în al doilea trimestru, peste așteptările pieței. Acest lucru indică faptul că cererea rămâne robustă și că portofoliul de vânzări este bine susținut în lunile următoare. În același timp, AMD anticipează o îmbunătățire suplimentară a marjei brute, sugerând o contribuție crescândă din partea produselor cu valoare mai mare și marjă mai mare.

Percepția pieței evoluează, de asemenea. AMD este văzută din ce în ce mai mult ca fiind mai mult decât o simplă alternativă la Nvidia. Amploarea și rata de creștere a pieței AI lasă spațiu suficient pentru mai mulți jucători importanți, iar AMD își consolidează constant poziția prin construirea unui ecosistem de soluții mai complet și mai competitiv.

Un element interesant și adesea subestimat al acestei povești este rolul procesoarelor, care revin în prim-plan odată cu ascensiunea noilor aplicații AI. Pe măsură ce modelele bazate pe agenți și mediile de calcul mai complexe câștigă teren, acceleratoarele singure nu mai sunt suficiente. Colaborarea eficientă între CPU și GPU, gestionarea sarcinilor de lucru și optimizarea generală a infrastructurii devin din ce în ce mai importante. Acesta este un domeniu în care AMD are o expertiză profundă și un avantaj competitiv de lungă durată. În practică, acest lucru înseamnă că compania este poziționată să beneficieze nu numai de cererea directă de IA, ci și de complexitatea crescândă a sistemelor care o susțin.

În ansamblu, acest raport confirmă faptul că AMD a intrat într-o nouă fază de creștere. Creșterea puternică a veniturilor, îmbunătățirea marjelor și previziunile optimiste conturează o imagine coerentă a unei afaceri care profită de una dintre cele mai puternice tendințe tehnologice din ultimii ani. Întrebarea cheie pentru viitor nu mai este dacă AMD crește, ci cât timp poate menține acest ritm și în ce măsură îl poate transforma într-o creștere suplimentară a marjelor.

Sursa: xStation 5