United Airlines anunță un parteneriat cu JetBlue privind inițiativa „Blue Sky” ✈️

United Airlines (UAL.US) a câștigat astăzi aproape 4% după ce a anunțat un parteneriat cu JetBlue. Ca parte a noului proiect, denumit „Blue Sky”, companiile vor oferi, printre altele, clienților posibilitatea de a cumpăra bilete pentru zborurile fiecăreia și de a-și combina programele de fidelizare. De asemenea, se așteaptă ca această colaborare să ofere companiei United Airlines acces la aeroportul JFK din New York în 2027, pe care compania l-a părăsit în 2022. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil United Airlines a menținut marje de profit net stabile începând cu Q2 2022. Rezultatele arată clar sezonalitatea, primul trimestru fiind cel mai slab al anului. Sursă: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Această colaborare cu o companie aeriană vine într-un moment crucial pentru ambele companii. JetBlue a căutat oportunități de a-și extinde operațiunile și de a-și consolida poziția în lupta pentru cota de piață împotriva concurenților. Cu toate acestea, anul trecut, când compania a încercat să achiziționeze Spirit Airlines, o instanță americană a blocat tranzacția. Pe de altă parte, United Airlines s-a confruntat cu probleme de capacitate pe aeroportul Newark din New Jersey în ultimele săptămâni, ceea ce a dus la reduceri planificate de zboruri de 10%. Cooperarea, care sporește capacitățile ambelor companii aeriene, le-ar putea consolida pozițiile, iar fuziunea programelor lor de fidelizare ar putea crește interesul clienților pentru serviciile fiecăreia. Pentru companiile aeriene (în special pe piața americană), beneficiile legate de programele de fidelizare sunt un factor foarte important care influențează alegerile consumatorilor, conducând adesea la fidelizarea clienților față de o anumită companie aeriană. Acest lucru atenuează parțial migrația potențială a clienților între companiile aeriene. În cadrul acordului „Blue Sky”, clienții își vor putea utiliza programele de fidelizare cu ambele companii aeriene pentru a beneficia de avantaje precum bagaje gratuite, îmbarcare anticipată sau alegerea unor locuri cu spațiu suplimentar pentru picioare. Din perspectiva consumatorilor, acest tip de colaborare între companiile aeriene ar putea simplifica călătoriile. Cu toate acestea, implică, de asemenea, riscul creșterii potențiale a prețurilor biletelor. Companiile aeriene care colaborează nu vor mai avea o nevoie atât de mare de concurență în materie de prețuri, ceea ce ar putea duce la creșterea tarifelor. Astfel, acest semnal ar putea fi interpretat de instanță ca o potențială amenințare la adresa competitivității. Deocamdată, colaborarea anunțată ar urma să înceapă în toamnă, însă ambele companii nu au oferit detalii suplimentare. Potențiala începere a colaborării ar putea fi totuși oprită de o decizie a unei autorități de reglementare. Acțiunile United Airlines sunt în creștere în sesiunea de astăzi, încercând să depășească limita superioară a unei corecții pe termen scurt. Simultan, graficul arată o potențială încrucișare a mediilor mobile exponențiale, care ar putea genera un potențial semnal pozitiv. Sursă: xStation5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."