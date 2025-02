💡 US100 în consolidare înainte de datele CPI

La ce s─â ne a╚Ötept─âm de la datele economice cheie din SUAÔŁô La 15:30 ora Rom├óniei, investitorii vor primi cele mai recente date privind infla╚Ťia din SUA, care, ├«mpreun─â cu rapoartele NFP ╚Öi PCE, sunt cele mai importante componente care influen╚Ťeaz─â deciziile Rezervei Federale privind ratele dob├ónzilor. Importan╚Ťa acestor date face ca pie╚Ťele s─â a╚Ötepte cu ner─âbdare detaliile raportului, care ar putea modela sentimentul pe Wall Street ╚Öi pe pia╚Ťa Forex ├«n zilele urm─âtoare. A╚Öadar, la ce ne putem a╚Ötepta de la datele CPI de ast─âzi? Informa╚Ťii cheie ├«nainte de publicarea datelor CPI: ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Infla╚Ťia principal─â CPI a crescut probabil la 0,3% MoM ├«n ianuarie (fa╚Ť─â de 0,4% anterior), iar infla╚Ťia CPI de baz─â a crescut probabil la 0,3% MoM(fa╚Ť─â de 0,2% anterior).

De la an la an, aceasta ar însemna că indicatorul principal CPI rămâne la 2,9%, în timp ce Core CPI scade la 3,1% (de la 3,2% anterior).

Infla╚Ťia CPI de baz─â din ianuarie poate ├«nregistra o cre╚Ötere din cauza sezonalit─â╚Ťii, deoarece companiile ajusteaz─â de obicei pre╚Ťurile la ├«nceputul anului.

Datele privind infla╚Ťia din a doua jum─âtate a anului 2024 pot fi revizuite ├«n sc─âdere, suger├ónd c─â dezinfla╚Ťia a fost mai puternic─â dec├ót se credea anterior, ceea ce ar putea consolida convingerea Fed c─â se apropie de ╚Ťinta de infla╚Ťie de 2%. Sursa: XTB Research Cre╚Ötere a a╚Ötept─ârilor privind infla╚Ťia Raportul de vineri al Universit─â╚Ťii din Michigan a ar─âtat o cre╚Ötere semnificativ─â a a╚Ötept─ârilor privind infla╚Ťia. Consumatorii americani se a╚Öteapt─â acum la cre╚Öteri ale pre╚Ťurilor mult mai mari dec├ót luna trecut─â, anticip├ónd o infla╚Ťie de 4,3% ├«n urm─âtorul an (anterior 3,2%). O poten╚Ťial─â surs─â a acestei cre╚Öteri a a╚Ötept─ârilor este ├«n primul r├ónd politica tarifar─â a lui Donald Trump, care ar putea restr├ónge pia╚Ťa bunurilor din SUA pe termen scurt ╚Öi mediu. Sursa: XTB Research Pia╚Ťa muncii nu prezint─â riscuri? De╚Öi Jerome Powell a subliniat ├«n mod clar ├«n discursul s─âu de ieri c─â pia╚Ťa muncii nu este o surs─â a preocup─ârilor actuale privind infla╚Ťia, salariile din SUA (una dintre principalele componente ale infla╚Ťiei) au ar─âtat o cre╚Ötere treptat─â ├«n ultimele luni. Salariile din ianuarie au crescut mai mult dec├ót se a╚Ötepta (de la 3,9% la 4,1%), ├«ns─â impactul acestor date este par╚Ťial atenuat de revizuirea general─â ├«n cre╚Ötere a ultimului raport 2024 NFP. Sursa: XTB Research Perspectiva Fed Un nivel sezonier mai ridicat nu ar trebui s─â afecteze pozi╚Ťia Rezervei Federale ÔÇ×nu ne gr─âbimÔÇŁ. Cre╚Öterea infla╚Ťiei ├«ntre sf├ór╚Öitul anului 2024 ╚Öi ├«nceputul anului 2025 a fost deja prognozat─â la ├«nceputul trimestrului IV 2024, at├ót ├«n SUA, c├ót ╚Öi ├«n UE. Prin urmare, Fed se va concentra ├«n principal pe tendin╚Ťa general─â a infla╚Ťiei de baz─â, cu ajust─âri suplimentare, ├«n cazul ├«n care ┬á ┬á Pie╚Ťele monetare preconizeaz─â ├«n prezent prima reducere a ratei ├«n septembrie 2025. O sc─âdere peste a╚Ötept─âri a infla╚Ťiei de baz─â ar putea aduce a╚Ötept─ârile spre jum─âtatea anului. Cu toate acestea, efectele anticipate ale politicilor tarifare pot ├«nt├órzia un astfel de scenariu. Surs─â: Bloomberg Finance L.P. Rezumat: Ma╚Öinile ╚Öi chiriile vor continua probabil s─â exercite o presiune descendent─â asupra CPI ├«n prima jum─âtate a anului 2025 , sus╚Ťin├ónd tendin╚Ťa mai larg─â de dezinfla╚Ťie .

Este de a╚Öteptat ca Fed s─â ignore ╚Öocurile temporare , cum ar fi cre╚Öterea pre╚Ťurilor la alimente, concentr├óndu-se ├«n schimb pe tendin╚Ťele infla╚Ťiei de baz─â .

Datele revizuite care indic─â o dezinfla╚Ťie mai puternic─â ar putea consolida hot─âr├órea Fed de a men╚Ťine ratele dob├ónzilor neschimbate pe termen scurt, ├«nainte de a le reduce ╚Öi mai mult ulterior.

Dimpotriv─â, dac─â datele privind infla╚Ťia sunt mai ridicate, Fed ar putea g─âsi un motiv pentru a am├óna ╚Öi mai mult relaxarea .

Acest scenariu ar putea fi nefavorabil pentru Wall Street , care func╚Ťioneaz─â mai bine ├«ntr-un mediu cu acces facil la capital . Cota╚Ťia US100 se confrunt─â cu u╚Öoare modific─âri ast─âzi, ├«nainte de publicarea datelor CPI. Cu toate acestea, pe termen lung, indicele men╚Ťine o tendin╚Ť─â puternic─â de cre╚Ötere, sus╚Ťinut─â tehnic de mediile mobile exponen╚Ťiale (50, 100 ╚Öi 200 de zile). Aceste zone r─âm├ón puncte cheie de suport pentru acest instrument. Sursa: xStation5

