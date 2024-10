US100 încearcă să revină după raportul Tesla

US100 se apreciazp pe măsură ce Tesla câștigă📈 Indicele Nasdaq 100 dă semne de redresare în urma raportului de câștiguri peste așteptări al Tesla pentru trimestrul al treilea, care marchează un început promițător pentru sezonul crucial al raportărilor pentru cele șapte companii tehnologice din grupul “Magnificent 7”. Indicele se tranzacționează în prezent în creștere cu 0,2%, deoarece performanța robustă a Tesla ar putea anunța o revenire mai amplă a sectorului tehnologic. Acțiunile Tesla sunt cu 17% în creștere, la 250 de dolari pe acțiune. Tesla depășește parametrii cheie Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Rezultatele Tesla din al treilea trimestru au depășit așteptările Wall Street în mai multe domenii esențiale. În timp ce veniturile au ratat ușor țintele, la 25,18 miliarde de dolari față de 25,43 miliarde de dolari estimat, compania a obținut un câștig pe acțiune mai mare decât cel anticipat, de 0,72 dolari, depășind estimările de 0,60 dolari. În special, fluxul de numerar disponibil a ajuns la 2,47 miliarde de dolari, depășind semnificativ așteptările de 1,61 miliarde de dolari. Acțiunile producătorului de vehicule electrice au crescut cu aproape 10% în timpul tranzacționării after-hours, inversând pierderile anterioare de 1,98% din timpul sesiunii obișnuite. Această revenire spectaculoasă reflectă recepția pozitivă a investitorilor față de eficiența operațională a Tesla și îmbunătățirea parametrilor de rentabilitate. Diversificarea determină creșterea Povestea de creștere a Tesla se extinde dincolo de activitatea sa de bază în domeniul automobilelor. În timp ce veniturile din sectorul auto au înregistrat o creștere modestă, de 2% de la an la an, segmentul de energie și stocare al companiei a demonstrat o creștere remarcabilă, crescând cu 52%, ajungând la 2,38 miliarde de dolari. Veniturile din servicii au arătat, de asemenea, o dinamică puternică, crescând cu aproximativ 30% anual. Optimism orientat spre viitor Pe o piață preocupată de creșterea sectorului tehnologic, proiecția Tesla privind „o ușoară creștere” a livrărilor de vehicule pentru 2024 oferă o ușurare binevenită investitorilor care se pregăteau pentru posibile scăderi de la an la an. Reușita companiei de a produce vehiculul cu numărul 7 milioane și planurile ambițioase pentru Cybertruck și modele mai accesibile sugerează o dinamică continuă. Implicațiile Magnificent Seven Fiind primul dintre cei “Șapte Magnifici” care raportează în acest sezon al câștigurilor, performanța Tesla ar putea da un ton pozitiv rapoartelor viitoare ale altor giganți tehnologici. Capacitatea companiei de a-și menține profitabilitatea în timp ce navighează în condiții de piață dificile demonstrează reziliența pe care investitorii o caută în mediul economic actual. EPS așteptat pentru Alphabet Sursa: Bloomberg Săptămâna viitoare, Alphabet (compania mamă a Google) își va raporta rezultatele trimestriale pe 29 octombrie. EPS așteptat pentru Microsoft Sursa: Bloomberg După Alphabet, Microsoft și Meta Platforms (compania mamă a Facebook) vor raporta pe 30 octombrie. EPS așteptat pentru Meta Sursa: Bloomberg Așteptările pentru companiile „Magnificent 7” sunt ridicate, astfel încât rezultatele peste așteptări ale Tesla au oferit un semn de ușurare pentru investitorii axați pe tehnologie. US100 (intervalul zilnic) Indicele Nasdaq-100, reprezentat de contractul US100, se tranzacționează în prezent peste nivelul de retragere Fibonacci de 78,6%, după o tentativă eșuată de spargere descendentă ieri. Pentru a menține impulsul ascendent, rezistența cheie de la 20.638 trebuie să fie depășită. Acest nivel corespunde maximului all-time al închiderii săptămânale și a acționat ca o rezistență puternică în săptămâna precedentă. Pentru ca vânzătorii să preia controlul, trebuie mai întâi ca prețul să treacă sub nivelul de retragere Fibonacci de 78,6%, urmat de maximele de la mijlocul lunii august de la 19.917,81. Aceste niveluri au oferit suport semnificativ în timpul trendului ascendent care a început la sfârșitul lunii iulie. O depășire a acestor zone de suport ar putea duce la un test al mediilor mobile de 100 și 50 de zile. RSI prezintă semne de divergență descendentă, cu maxime și minime în scădere, în timp ce MACD este, de asemenea, în creștere, semnalând un potențial impuls descendent. În ciuda acestui fapt, media mobilă de 50 de zile se distanțează de media mobilă de 100 de zile după o încrucișare bullish, ceea ce indică în continuare un impuls ascendent de bază. Sursa: xStation 5

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."