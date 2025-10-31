US100 pierde 0,5% 📉Scăderea acțiunilor Meta se extinde din cauza îngrijorărilor legate de CAPEX-ul AI și a remarcilor Deutsche Bank

US100 pierde astăzi peste 0,5%, iar scăderea indicelui este alimentată în principal de scăderea acțiunilor Meta Platforms, care exercită presiune asupra „temei AI”, investitorii reacționând cu prudență la CAPEX-ul AI uriaș al companiei. Deutsche Bank a redus ținta de preț pentru acțiuni de la 930 USD la 880 USD (menținând totuși ratingul „cumpărare”). Meta a fost considerată de Wall Street drept unul dintre cei mai mari câștigători ai „tendinței AI”, monetizând reclamele digitale și implementând AI în familia sa de aplicații: Facebook, Instagram și WhatsApp. Deutsche Bank avertizează cu privire la CAPEX pentru AI? Analiștii au menționat investiții mai mari decât se aștepta în AI și infrastructură , care vor afecta fluxul de numerar pe termen scurt.

Meta se tranzacționează la 650 USD , cu o capitalizare de piață de 1,6 trilioane USD și un raport P/E de aproximativ 23,5 , considerat scăzut în raport cu potențialul său puternic de câștiguri pe termen scurt.

Acțiunile Meta au scăzut după ce compania a dezvăluit planurile de accelerare a investițiilor în AI . Analiștii de la Deutsche Bank au remarcat că aceste inițiative vor genera cheltuieli de capital mult mai mari în trimestrele următoare.

Deutsche Bank și-a redus estimările privind fluxul de numerar disponibil cu 40% pentru anul fiscal 2026 și cu 30% pentru anul fiscal 2027 , reflectând creșterea cheltuielilor legate de AI. Activitate de bază puternică și potențial de creștere În ciuda presiunii pe fluxul de numerar pe termen scurt, Deutsche Bank a reafirmat că motorul publicitar al Meta rămâne „fundamental foarte puternic”.

Investițiile în AI stimulează angajamentul și îmbunătățesc performanța platformei publicitare , făcând din Meta „platforma publicitară la scară largă cu cea mai rapidă creștere”.

În ultimele 12 luni, Meta a generat un flux de numerar disponibil uriaș, de 50,1 miliarde de dolari , și a înregistrat o creștere a veniturilor cu 19,4%, până la 178,8 miliarde de dolari .

Analiștii se așteaptă la o altă creștere a veniturilor cu 19% în anul fiscal 2025 , subliniind dinamica de creștere susținută. Investițiile în IA sunt considerate strategice, nu riscante Deutsche Bank a apărat alocarea de capital a Meta, argumentând că cheltuielile pentru AI și infrastructură dau deja rezultate prin creșterea angajamentului utilizatorilor și a eficienței publicității.

Banca a evidențiat oportunitățile pe termen lung în mesageria de afaceri, Meta AI și dispozitivele purtabile , deși a recunoscut o perioadă de recuperare mai lungă pentru aceste proiecte. Deutsche Bank rămâne optimistă în ceea ce privește creșterea pe termen lung bazată pe AI a Meta, considerând retragerea actuală ca un cost temporar al extinderii la următoarea fază a publicității digitale și a inovării. Sursa: xStation5

