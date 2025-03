US100 scade cu 1,50% 📌

V├ónzarea indicilor americani continu─â ├«n ciuda unei poten╚Ťiale ├«n╚Ťelegeri ├«ntre Rusia ╚Öi Ucraina Bursa american─â revine la v├ónzare, chiar dac─â semnele de redresare au fost vizibile la ├«nceputul sesiunii. Rusia a informat SUA c─â este interesat─â s─â ajung─â la un acord de pace cu Ucraina. Cu toate acestea, investitorii se concentreaz─â ast─âzi pe tensiunile tot mai mari dintre SUA ╚Öi UE, care par s─â impacteze mai puternic pia╚Ťa bursier─â. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Pia╚Ťa se confrunt─â ast─âzi cu o nou─â v├ónzare puternic─â. Indicele tehnologic US100 este liderul sc─âderilor, pierz├ónd aproape 1,60%. Investitorii sunt ├«ngrijora╚Ťi de cre╚Öterea tensiunilor comerciale ╚Öi de noile tarife vamale anun╚Ťate ├«n mod nea╚Öteptat de Donald Trump. Sectorul semiconductorilor rezist─â relativ bine, doar cu pierderi minore, ├«ns─â indicele general este afectat de marile companii Big Tech, precum Apple, Alphabet, Tesla ╚Öi Oracle. Sursa: xStation 5 Trump amenin╚Ť─â cu taxe vamale pe alcoolul european Pre╚Öedintele Donald Trump a amenin╚Ťat c─â va impune un tarif de 200% asupra vinurilor, ╚Öampaniilor ╚Öi altor b─âuturi alcoolice importate din Fran╚Ťa ╚Öi alte ╚Ť─âri din UE. Aceasta marcheaz─â o nou─â escaladare ├«n r─âzboiul comercial transatlantic ├«n cre╚Ötere. Trump a declarat pe re╚Ťelele de socializare c─â va aplica tarifele dac─â Bruxelles-ul ├«╚Öi pune ├«n aplicare planul de a taxa exporturile de whisky din SUA- o m─âsur─â de retorsiune ├«mpotriva tarifelor americane la o╚Ťel ╚Öi aluminiu care au intrat ├«n vigoare miercuri. Noi rapoarte indic─â faptul c─â UE este deschis─â negocierilor cu Trump, cu o ├«nt├ólnire ini╚Ťial─â programat─â pentru m├óine. Cu toate acestea, pre╚Öedintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen a sus╚Ťinut c─â UE ├«╚Öi va ap─âra pozi╚Ťia ╚Öi tarifele existente. Reac╚Ťia pie╚Ťelor europene Ca r─âspuns la amenin╚Ť─ârile lui Trump, ac╚Ťiunile produc─âtorilor europeni de alcool au sc─âzut semnificativ: LVMH , proprietarul caselor de ╚Öampanie Mo├źt & Chandon ╚Öi Veuve Clicquot , a pierdut 2,2% .

R├ęmy Cointreau SA , un produc─âtor de coniac, a sc─âzut cu 4,5% .

Pernod Ricard , un produc─âtor de b─âuturi spirtoase, a sc─âzut cu 3,6% . Poten╚Ťial─â ├«ncetare a focului ├«n Ucraina Tensiunile comerciale au eclipsat ╚Ötirile pozitive despre o posibil─â ├«ncetare a focului ├«ntre Rusia ╚Öi Ucraina. Joi, pre╚Öedintele Putin a declarat c─â este, ├«n principiu, deschis unei propuneri americane pentru o ├«ncetare a focului de 30 de zile ├«n Ucraina, dar a subliniat c─â condi╚Ťiile trebuie ├«nc─â s─â fie finalizate, subliniind c─â orice acord ar trebui s─â conduc─â la o pace durabil─â. ÔÇ×Aceast─â idee este corect─â ├«n esen╚Ť─â ╚Öi, desigur, o sus╚ŤinemÔÇŁ, a declarat Putin ├«n cadrul unei conferin╚Ťe de pres─â la Moscova. ÔÇ×Dar exist─â probleme pe care trebuie s─â le discut─âm ╚Öi cred c─â trebuie s─â le abord─âm cu colegii ╚Öi partenerii no╚Ötri americaniÔÇŁ. Consilierul apropiat al lui Putin, Yuri Ushakov, a indicat c─â Rusia caut─â o solu╚Ťie pe termen lung, mai degrab─â dec├ót doar o ├«ncetare temporar─â a focului ├«n Ucraina. Comentariile sale, citate de Interfax, sugereaz─â c─â Rusia ar putea s─â nu fie dispus─â s─â accepte armisti╚Ťiul de 30 de zile pentru care fac presiuni negociatorii americani, ├«n conformitate cu promisiunea lui Trump de a pune cap─ât rapid r─âzboiului. Datele PPI mai bune au un impact limitat pe pia╚Ť─â Datele PPI de ast─âzi au confirmat infla╚Ťia CPI mai puternic─â dec├ót se a╚Ötepta ieri, dar reac╚Ťia pie╚Ťei a fost de scurt─â durat─â. Investitorii ╚Öi-au ├«ndreptat rapid aten╚Ťia ├«napoi c─âtre politica comercial─â a lui Trump. ├Än prezent, investitorii estimeaz─â o reducere complet─â a ratei dob├ónzii Fed ├«n iunie/iulie ╚Öi aproape trei reduceri complete ├«n ├«ntregul an 2025.

Reducerea implicită a ratei dobânzii în SUA Sursa: Bloomberg L.P.

