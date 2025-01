US2000 pierde peste 1% 📉

­čÜĘ Indicele de referin╚Ť─â al companiilor cu capitalizare mic─â ╚Öterge c├ó╚Ötigurile postelectorale ├Än timp ce pia╚Ťa american─â de capital ├«ncepe prima zi de tranzac╚Ťionare a s─âpt─âm├ónii, contractele futures pe indicii americani extind sc─âderile de vineri. Totul indic─â faptul c─â sesiunea de ast─âzi de pe Wall Street va fi una negativ─â. La momentul redact─ârii acestui articol, indicele US500 este ├«n sc─âdere cu 0,64%, la 5.830 de puncte, US100 se tranzac╚Ťioneaz─â cu 1,00% mai jos, la 20.800 de puncte, iar US2000 pierde 1,10% ╚Öi coboar─â la 2.177 de puncte. S─âpt─âm├óna trecut─â, investitorii au primit o mul╚Ťime de argumente pentru continuarea v├ónz─ârilor. La ├«nceputul s─âpt─âm├ónii, am primit date ISM puternice ├«mpreun─â cu un subindice al pre╚Ťurilor la un nivel record. Apoi, preocup─ârile privind infla╚Ťia au fost ridicate de raportul Universit─â╚Ťii din Michigan, care a ar─âtat cea mai mare cre╚Ötere a a╚Ötept─ârilor privind infla╚Ťia de consum pe 5 ani din 2008. S─âpt─âm├óna s-a ├«ncheiat cu o publicare important─â, raportul NFP peste a╚Ötept─âri, care a reasigurat investitorii cu privire la pozi╚Ťia ferm─â a Fed ├«n 2025. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real TESTEAZ─é DEMO Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil ├Äntre timp, s─âpt─âm├ón─â ├«ncepe cu noi cre╚Öteri puternice ale petrolului, dolarului ╚Öi randamentelor, care la r├óndul lor men╚Ťin presiunea descendent─â asupra ac╚Ťiunilor ╚Öi sus╚Ťin riscul de infla╚Ťie. Aten╚Ťia investitorilor se va concentra ├«n cur├ónd asupra datelor CPI pentru luna decembrie care vor fi publicate miercuri ╚Öi care ar putea fi un alt catalizator major. Cu toate acestea, nu ar trebui s─â vedem ├«nc─â impactul deplin al cre╚Öterii pre╚Ťurilor la energie ├«n datele din decembrie. Rezum├ónd tabloul macroeconomic, a doua jum─âtate a lunii ianuarie ar trebui s─â fie foarte interesant─â. ├Än urm─âtoarele dou─â s─âpt─âm├óni, a╚Ötept─âm la raportul CPI din SUA, la inaugurarea┬á pre╚Öedin╚Ťiei lui Donald Trump ╚Öi la decizia Fed. US2000 - Prezentare tehnic─â (Interval zilnic) Russell 2000 a fost primul indice major din SUA care a ╚Öters complet c├ó╚Ötigurile alimentate de victoria lui Donald Trump ├«n alegerile preziden╚Ťiale. Mai mult, US2000 a cobor├ót sub zona de suport cheie a trendului ascendent, care este media mobil─â exponen╚Ťial─â de 200 de zile (curba aurie de pe grafic).

Sursa: xStation 5 US100 - Prezentare tehnic─â (Interval zilnic) Pentru indicele de referin╚Ť─â al companiilor tehnologice, sc─âderile au atins media mobil─â exponen╚Ťial─â de 100 de zile, de╚Öi amploarea sc─âderii nu a fost ├«nc─â suficient─â pentru a ╚Öterge c├ó╚Ötigurile ÔÇ×electoraleÔÇŁ.

Sursa: xStation 5

