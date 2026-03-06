🚩US500 pierde înainte de deschiderea pieței americane, VIX crește cu 6%

Contractele futures S&P 500 (US500) înregistrează pierderi clare înainte de deschiderea pieței americane, sentimentul pieței de capital rămânând moderat pe fondul creșterii prețurilor la energie, în special la petrol. Piețele au fost, de asemenea, afectate de rapoartele privind negocierile dintre China și Iran, în cadrul cărora China ar fi insistat puternic pentru asigurarea unei navigații fără restricții prin Strâmtoarea Ormuz. Investitorii sunt îngrijorați că conflictul din Orientul Mijlociu s-ar putea prelungi, în timp ce tensiunile din Golful Persic continuă să se intensifice. Indicele dolarului american se apropie deja de nivelul de 100, recuperând pierderile înregistrate în ultimele luni față de un coș de valute importante, în timp ce creșterea randamentelor obligațiunilor exercită o presiune suplimentară asupra activelor de risc.

Pe termen scurt, US500 ar putea continua să respecte limita inferioară a liniei de tendință , deși o scădere sub 6.800 de puncte ar putea declanșa presiuni pentru o nouă testare a minimelor locale în apropierea 6.720 de puncte . Indicatorul RSI pe intervalul scurt de 5 minute a scăzut din nou aproape de 30 , semnalând condiții de supravânzare.

La 15:30 ora României , vor fi publicate date macroeconomice cheie din SUA, inclusiv vânzările de retail și raportul NFP privind piața muncii . O valoare „fierbinte” ar putea susține în continuare dolarul și randamentele obligațiunilor, în timp ce date ușor mai slabe sau în linie cu așteptările ar putea atenua unele îngrijorări legate de inflație. Cel mai riscant scenariu pare să fie o valoare peste așteptări sau semnificativ sub previziuni , deoarece aceasta din urmă ar putea spori îngrijorările cu privire la o potențială recesiune.

Randamentul obligațiunilor de stat pe 10 ani a crescut cu trei puncte de bază, până la aproape 4,2%, iar această creștere este pe cale să înregistreze cea mai mare creștere săptămânală din aprilie. Contractele futures S&P 500 au scăzut cu 0,5%. Iranul a lansat peste noapte numeroase rachete și drone împotriva mai multor țări din Golf. Israelul și Statele Unite au continuat să lanseze atacuri aeriene asupra Iranului. Locuitorii din Dubai au primit alerte de rachete vineri, în timp ce Arabia Saudită, Kuwait și Bahrain au revendicat, de asemenea, atacuri. US500, VIX (Interval M5) Sursa: xStation 5 Indicele VIX a atins maxime locale după ce a scăzut pentru scurt timp sub 23 în timpul tranzacționării din timpul nopții. Cererea de acoperire împotriva unor noi scăderi rămâne puternică, pe măsură ce piața evaluează dacă nivelurile actuale de evaluare pot fi menținute într-un scenariu de creștere a randamentelor și de reînnoire a presiunii inflaționiste. Sursa: xStation 5

