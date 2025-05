US500 scade înaintea raportului CPI din SUA 📉

US500 scade cu 0,3% ├«naintea public─ârii raportului CPI programat la 15:30 ora Rom├óniei­čŚŻ Datele CPI din Statele Unite, publicate ast─âzi la 15:30 ora Rom├óniei, reprezint─â cel mai important raport macroeconomic al s─âpt─âm├ónii. ├Änainte de publicare, dolarul ╚Öi indicii de pe Wall Street sunt u╚Öor ├«n sc─âdere, de╚Öi ├«ncetinirea vine dup─â o revenire puternic─â a activelor americane. Pia╚Ťa se va concentra asupra faptului dac─â raportul din aprilie semnaleaz─â o cre╚Ötere a infla╚Ťiei sau dac─â evit─â s─â declan╚Öeze ├«ngrijor─âri cu privire la un ÔÇ×efect al infla╚ŤieiÔÇŁ provenit din turbulen╚Ťele politicii comerciale a noii administra╚Ťii americane. ├Äncepe s─â investe╚Öti acum sau testeaz─â un cont demo f─âr─â riscuri Deschide Cont Real Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Descarc─â aplica╚Ťia pentru mobil Un scenariu de infla╚Ťie CPI mai ridicat─â ├«n SUA ar putea cre╚Öte probabilitatea unei corec╚Ťii a activelor americane. ├Än schimb, dac─â infla╚Ťia scade sau se aliniaz─â previziunilor, ar putea consolida a╚Ötept─ârile privind reducerea ratelor dob├ónzilor de c─âtre Fed ╚Öi ar putea sus╚Ťine indicii bursieri, care, ├«n urma acordului dintre SUA ╚Öi China, au tratat aproape ca un capitol ├«nchis r─âzboiul comercial.

Acest indicator al CPI va oferi prima imagine real─â asupra impactului politicilor tarifare ale lui Donald Trump asupra consumatorilor americani. Tarifele de retaliere anun╚Ťate pe 2 aprilie au zguduit pie╚Ťele financiare ╚Öi au accentuat incertitudinea cu privire la perspectivele economice ale SUA, ├«n special ├«n ceea ce prive╚Öte comportamentul pre╚Ťurilor.

├Än acela╚Öi timp, este de remarcat faptul c─â pia╚Ťa se ├«ndreapt─â tot mai mult c─âtre o reducere a ratei dob├ónzii de c─âtre Fed. Cu toate acestea, un factor care ar putea ├«nt├órzia o astfel de decizie este o poten╚Ťial─â intensificare a infla╚Ťiei ├«n SUA.

Publicarea CPI de ast─âzi va clarifica c├óteva preocup─âri critice ale investitorilor ╚Öi ar putea zgudui previziunile legate de politica monetar─â a Fed. Aceasta ar putea declan╚Öa mi╚Öc─âri pe termen scurt ale dolarului american, randamentelor titlurilor de stat ╚Öi pie╚Ťelor de ac╚Ťiuni. A╚Ötept─ârile pie╚Ťei CPI (MoM): 0,3% (anterior: -0,1%)

Core CPI (MoM): 0,3% (anterior: 0,1%)

CPI (YoY): 2,4% (anterior: 2,4%)

Core CPI (YoY): 2,8% (anterior: 2,8%) Aten╚Ťia se va concentra asupra dinamicii lunare, unde se a╚Öteapt─â o cre╚Ötere din cauza tarifelor recent implementate (╚Öi ├«nc─â ├«n vigoare). De╚Öi Trump a suspendat ├«n prezent unele dintre taxe ÔÇö inclusiv pauza de 90 de zile de ieri privind tarifele de 145% asupra produselor chineze╚Öti ÔÇö tarifele temporare de retaliere ╚Öi tarifele generale de 10% ├«nc─â ├«n vigoare ar putea perturba tendin╚Ťele de dezinfla╚Ťie ├«n categoriile sensibile la importuri, cum ar fi vehiculele, mobilierul ╚Öi articolele pentru uz casnic. Publicarea CPI anterioar─â a fost mai mic─â dec├ót se a╚Ötepta (2,4% fa╚Ť─â de 2,8% ├«n martie), ├«n contrast cu ├«ngrijor─ârile privind re├«nnoirea presiunilor infla╚Ťioniste din cauza tarifelor ╚Öi a incertitudinii subliniate de Fed cu privire la impactul pe termen lung al acestora asupra dinamicii pre╚Ťurilor. Cu toate acestea, datele reflectau o perioad─â anterioar─â introducerii ÔÇ×tarifelor de 10% la toate produseleÔÇŁ, motiv pentru care pia╚Ťa le-a ignorat ├«n mare m─âsur─â. ├Än martie, pre╚Ťurile energiei au sc─âzut cu 3,3% fa╚Ť─â de aceea╚Öi perioad─â a anului trecut (cea mai puternic─â sc─âdere din octombrie 2024), ├«n principal din cauza volatilit─â╚Ťii sezoniere ╚Öi a preocup─ârilor legate de cerere. De asemenea, s-a ├«nregistrat o u╚Öurare datorit─â sc─âderii infla╚Ťiei chiriei, care reprezint─â aproximativ o treime din co╚Öul CPI. Ce se poate a╚Ötepta? Av├ónd ├«n vedere sc─âderea infla╚Ťiei din aprilie, prognoza median─â sugereaz─â cu pruden╚Ť─â c─â CPI va r─âm├óne la 2,4% pe an. Valoarea ar trebui s─â se abat─â semnificativ de la a╚Ötept─âri pentru a declan╚Öa o volatilitate notabil─â a pie╚Ťei. Cu toate acestea, cifra lunar─â cap─ât─â importan╚Ť─â ÔÇö investitorii vor c─âuta semne timpurii ale impactului tarifelor generale de 10%. ├Än acest sens, pia╚Ťa se a╚Öteapt─â la prima cre╚Ötere lunar─â ├«n 2025, estimat─â la 0,3%. Infla╚Ťia ar putea fi impulsionat─â de cre╚Öterea pre╚Ťurilor la autovehicule ╚Öi, ├«ntr-o m─âsur─â oarecum nea╚Öteptat─â, de pre╚Ťurile la combustibili la benzin─âriile din SUA. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Cu toate acestea, sc─âderea infla╚Ťiei la chirii va atenua probabil impactul acestor categorii. Sursa: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. ├Än ultima s─âpt─âm├ón─â, probabilitatea implicit─â a pie╚Ťei pentru o reducere a ratei dob├ónzii de c─âtre Fed ├«n iulie a sc─âzut semnificativ. Chiar s─âpt─âm├óna trecut─â, pie╚Ťele preconizau o reducere complet─â ÔÇö acum, probabilitatea aceasta a sc─âzut la aproximativ 40%. Dac─â indicele CPI va fi semnificativ peste a╚Ötept─âri ╚Öi dac─â componentele care nu au leg─âtur─â cu tarifele vor ├«nregistra o presiune ascendent─â mai mare, pia╚Ťa ar putea reduce ╚Öi mai mult a╚Ötept─ârile privind o reducere ÔÇö ceea ce ar putea stimula randamentele titlurilor de stat. Iat─â previziunile pie╚Ťei privind viitoarele reduceri ale ratei dob├ónzii de c─âtre Fed. Sursa: Bloomberg Finance L.P. Pe pia╚Ťa obliga╚Ťiunilor din SUA, randamentele pe 10 ani sunt din nou ├«n cre╚Ötere, dup─â ce au sc─âzut brusc ├«n timpul panicii de s─âpt─âm├óna trecut─â provocate de tarifele de retaliere. Acum, odat─â cu reapari╚Ťia apetitului pentru active mai riscante ╚Öi revizuirea ├«n jos a a╚Ötept─ârilor privind relaxarea monetar─â a Fed, randamentele au revenit la 4,45%. Sursa: XTB Research, Macrobond Grafic US500 (D1 ╚Öi H1) Contractele futures pe S&P 500 au revenit peste media mobil─â exponen╚Ťial─â (EMA) pe 200 de zile ╚Öi, de la ├«nceputul lunii aprilie, am asistat la o recuperare ├«n form─â de V, care aminte╚Öte de modelele din 2018 ╚Öi 2020. Indicatorul RSI, situat la 63, nu arat─â ├«nc─â semne de supra├«nc─âlzire. Sursa: xStation 5 Pe graficul orar, US500 a dep─â╚Öit retragerea Fibonacci de 71,6% din sc─âderea din februarie. Totu╚Öi, aceasta r─âm├óne o zon─â de rezisten╚Ť─â poten╚Ťial important─â, dup─â cum indic─â evolu╚Ťia pre╚Ťurilor de la sf├ór╚Öitul lunii martie, c├ónd nivelul de 5.850 de puncte a declan╚Öat anterior un impuls descendent. Sursa: xStation 5

