Va majora FED dobânda până la sfârșitul anului? Cum ar putea afecta acest lucru Japonia

Aspecte esențiale Moderația FED pe fondul încetinirii economiei SUA: Inflația scăzută de la o lună la alta (0,1%) și scăderea bruscă a vânzărilor cu amănuntul (-0,6%) reduc probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii în septembrie la 30,4%, întrucât piața se așteaptă ca FED să acorde prioritate protejării activității economice și a locurilor de muncă.

Inflația scăzută de la o lună la alta (0,1%) și scăderea bruscă a vânzărilor cu amănuntul (-0,6%) reduc probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii în septembrie la 30,4%, întrucât piața se așteaptă ca FED să acorde prioritate protejării activității economice și a locurilor de muncă. Înăsprirea politicii monetare în Japonia: Banca Japoniei intenționează să majoreze ratele dobânzilor în septembrie (piața estimează o probabilitate de 80%), ducând randamentele obligațiunilor pe 5 ani la maxime istorice și situând ratele la cele mai ridicate niveluri din ultimii 31 de ani.

Banca Japoniei intenționează să majoreze ratele dobânzilor în septembrie (piața estimează o probabilitate de 80%), ducând randamentele obligațiunilor pe 5 ani la maxime istorice și situând ratele la cele mai ridicate niveluri din ultimii 31 de ani. Risc pentru operațiunile de carry trade și o volatilitate mai mare: Divergența dintre o FED care menține o pauză și o Bancă a Japoniei restrictivă va stimula yenul și ar putea declanșa o lichidare masivă a pozițiilor de carry trade, modificând strategia arbitrajor în lunile următoare.

Piața nu așteaptă. ⚡Fii la curent cu cele mai noi știri și analize direct din aplicația XTB. Descarc-o acum și nu rata informațiile care contează! Datele privind inflația au reafirmat încă o dată așteptările pieței că, în septembrie, FED nu va majora rata dobânzii. Dacă acum o săptămână se estima o probabilitate de 44,4% pentru o majorare de 25 de puncte de bază, acum aceasta a scăzut la 30,4%. Ce se întâmplă? Inflația și piața muncii condiționează așteptările privind majorările de dobândă ale FED Scăderea inflației a fost foarte ușoară, având în vedere că vorbim de o zecime în termeni anuali, la 3,4% față de 3,5% în iunie. Cu toate acestea, creșterea lunară a fost de doar 0,1%, ceea ce implică o rată anualizată de 1,2%. Riscurile inflaționiste persistă, prețul mediu al unui baril de Brent în august fiind cu 1,4% peste media din iulie, dar piața consideră că FED va acorda o prioritate mult mai mare pieței muncii decât inflației. De fapt, această perspectivă a fost consolidată după publicarea raportului privind vânzările cu amănuntul, care a înregistrat o scădere de -0,6% față de luna precedentă, în comparație cu creșterea de 0,1% preconizată. Acest lucru întărește în mare măsură ideea că economia americană încetinește și că o majorare a ratei dobânzii ar putea constitui o lovitură dură. Considerăm că reducerea inflației ar trebui să fie obiectivul prioritar al FED, deși este adevărat că, având în vedere dinamica prețurilor, ar fi prudent să nu se majoreze ratele dobânzilor în septembrie. Japonia va fi în centrul atenției în lunile următoare În Japonia se observă o agitație, iar yenul ar putea să se aprecieze. Potrivit unor surse anonime, Banca Japoniei ar putea majora ratele dobânzilor la ședința din septembrie și ar putea accelera ritmul majorărilor. De fapt, piața atribuie deja o probabilitate de 80% majorării din septembrie, iar randamentul obligațiunilor de stat pe 5 ani a atins un maxim istoric. Accelerarea politicii monetare a Japoniei poate avea mai multe consecințe. Prima dintre acestea este că yenul se apreciază pe măsură ce ratele sunt majorate, în timp ce în Statele Unite FED nu le majorează. În plus, dacă așteptările sunt extreme, am putea asista chiar la o închidere masivă a pozițiilor de carry trade, ceea ce ar stimula și mai mult yenul, deși acest lucru depinde în parte de faptul ca prețurile petrolului, cotate în dolari, să nu crească din nou vertiginos. Cealaltă consecință este un impact negativ asupra economiei, întrucât ratele se află în prezent la cel mai ridicat nivel din ultimii 31 de ani, astfel încât o politică prea restrictivă ar putea scufunda economia japoneză. Ca întotdeauna, aceste așteptări se pot schimba de la un moment la altul, dar, desigur, ne așteptăm la câteva luni marcate de numeroase fluctuații și la un risc ridicat ca autoritățile de reglementare să fie nevoite să-și modifice pozițiile.

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