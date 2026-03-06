Wall Street încearcă să oprească un declin mai profund 🗽Marvell Technology câștigă 10%

Contractele futures S&P 500 (US500) încearcă o revenire modestă după scăderi accentuate. Datele slabe NFP, combinate cu creșterea prețurilor petrolului, au sporit îngrijorările cu privire la o încetinire a economiei SUA, în timp ce Rezerva Federală pare să aibă un spațiu limitat pentru reduceri ale ratei dobânzii. Donald Trump a încercat astăzi să „calmeze” piețele, afirmând că se așteaptă ca impactul războiului din Iran să fie „similar cu cel din Venezuela”. Contractele futures pe Dow Jones (US30) au scăzut cu peste 1,1%, în timp ce US100 a înregistrat o retragere de peste 0,5%. Sectorul financiar înregistrează scăderi notabile, acțiunile BlackRock scăzând după suspendarea retragerilor dintr-un fond de credit privat care gestionează aproape 30 de miliarde de dolari.

Contractul futures pe indicele american S&P 500 rămâne într-un canal de preț descendent și se tranzacționează în prezent mult mai aproape de limita inferioară. Nivelul cheie de suport astăzi este în jurul valorii de 6.700 de puncte, în timp ce o zonă de rezistență semnificativă se află în apropierea nivelului de 6.845 de puncte.

Volatilitatea acțiunilor americane

Acțiunile companiilor tehnologice cu capitalizare mare sunt astăzi sub presiune, deși amploarea mișcărilor pare mai degrabă o răcire a sentimentului decât o vânzare panicată. Microsoft (MSFT) a scăzut cu 0,7%, Apple (AAPL) cu 0,8%, Meta (META) și Tesla (TSLA) cu 1,1%, Alphabet (GOOGL) cu 1,2%, Amazon (AMZN) cu 1,3% și Nvidia (NVDA) cu 1,4%.

Dow Inc. (DOW) se remarcă prin creșterea de 4% după ce JPMorgan a ridicat ratingul acțiunilor de la „neutru” la „supraponderat”. Piața interpretează acest lucru ca un pariu pe îmbunătățirea condițiilor de preț în sectorul chimic, determinată de tensiunile din jurul Iranului și de reducerea ofertei.

Intuit (INTU) este în scădere, în ciuda faptului că Northcoast Research a ridicat ratingul acțiunilor de la „neutru” la „cumpărare”. Acest lucru indică adesea că, deși upgrade-ul este pozitiv, nu este suficient de puternic pentru a declanșa imediat o reacție mai amplă a pieței.

Marvell Technology (MRVL) este una dintre cele mai performante companii ale sesiunii, acțiunile sale înregistrând o creștere de peste 10% în urma unei actualizări foarte optimiste privind creșterea veniturilor. Compania a declarat că rata de creștere a veniturilor de la an la an se va accelera în fiecare trimestru al anului fiscal 2027, ceea ce piața interpretează ca o confirmare a cererii puternice legate de centrele de date.

Okta (OKTA) a crescut cu 1,6% după ce BMO Capital Markets a actualizat acțiunile de la „performanță de piață” la „performanță superioară”. Mișcarea nu este dramatică, dar piața recompensează în mod clar sentimentul îmbunătățit al analiștilor față de compania de software.

Samsara (IOT) câștigă 10% după ce a raportat o accelerare a creșterii veniturilor recurente noi. Acest lucru contribuie la calmarea îngrijorărilor investitorilor că dezvoltarea rapidă a AI ar putea perturba modelul de afaceri al companiei mai repede decât se preconiza anterior.

Trade Desk (TTD) a scăzut cu 3% după ce Wedbush a retrogradat acțiunile de la „neutru” la „sub performanță”. Argumentul cheie este că piața ar fi supraestimat impactul potențial al parteneriatului companiei cu OpenAI.

La nivel sectorial, piața manifestă o reacție clasică la creșterea prețurilor petrolului și la tensiunile geopolitice. Acțiunile din sectorul energetic sunt în creștere — Chevron (CVX) și Exxon (XOM) au înregistrat o creștere de aproximativ 1,4% — în timp ce acțiunile companiilor aeriene sunt sub presiune: Delta (DAL) a înregistrat o scădere de 2%, United (UAL) de 2,7% și American Airlines (AAL) de 2,5%.

Știri despre companii

Costco Wholesale (COST)

Costco și-a majorat ușor previziunile privind profitul pentru trimestrul sărbătorilor, presupunând că o hotărâre a Curții Supreme a SUA ar putea accelera rambursarea tarifelor impuse în timpul administrației Trump. Piețele interpretează acest lucru ca o potențială creștere punctuală a marjelor și a venitului net.

Compania a subliniat că aceste rambursări de tarife nu au fost incluse anterior în ipotezele privind EPS, ceea ce înseamnă că orice beneficiu ar reprezenta un avantaj suplimentar, decît realizarea proiecțiilor anterioare.

Din punct de vedere operațional, Costco încă se confruntă cu presiuni asupra costurilor, dar consideră că prețurile mai mici rezultate din rambursările de tarife ar putea îmbunătăți volumul vânzărilor. Estimarea EPS pentru al doilea trimestru fiscal a fost majorată de la 4,67 USD la 5,04 USD .

Ford Motor (F)

Ford recheamă 1,74 milioane de vehicule în Statele Unite, ca parte a unei revizuiri în curs a unei campanii de reparații legate de injectoarele de combustibil defecte la anumite modele. Amploarea rechemării conferă problemei o importanță atât operațională, cât și reputațională.

Problema afectează modele precum Bronco și Edge , autoritățile de reglementare avertizând că injectoarele defecte pot crăpa și duce la scurgeri de combustibil. Acest lucru ridică problema dincolo de costurile de service, devenind o potențială problemă de siguranță.

Există, de asemenea, riscul supraîncălzirii compartimentului motorului și riscul unui incendiu, ceea ce, de obicei, sporește controlul autorităților de reglementare și costurile potențiale pentru producător. Piețele rareori ignoră acest tip de evoluție, chiar înainte ca impactul financiar complet să fie cunoscut.

Gap (GAP)

Gap a avertizat că tarifele și previziunile de creștere mai slabe devin o povară din ce în ce mai mare pentru afacerea sa, recunoscând în mod deschis presiunea crescândă asupra rezultatelor. Acest lucru sugerează că mediul macroeconomic începe să aibă o pondere mai mare chiar și asupra marilor comercianți cu amănuntul.

Compania a redus prognoza ajustată a EPS pentru al doilea trimestru la 0,20-0,25 dolari , comparativ cu așteptările pieței de aproximativ 0,32 dolari .

Gap se așteaptă, de asemenea, ca vânzările pe întreg anul să scadă cu aproximativ 2,5%, până la 24 miliarde de dolari , cu mult sub prognozele anterioare. Compania a indicat, în plus, o pierdere de aproximativ 550 de milioane de dolari în vânzări față de planurile anterioare și o rentabilitate mai slabă în al doilea trimestru.

Medtronic (MDT)

Medtronic vinde 30,5 milioane de acțiuni ale diviziei sale MiniMed la 51 USD pe acțiune, mărind oferta față de cele 25 de milioane de acțiuni planificate inițial. Mărirea dimensiunii sugerează că cererea pentru tranzacție s-a dovedit a fi puternică.

Valoarea totală a ofertei ajunge la aproximativ 1,55 miliarde USD , pe baza numărului de acțiuni listate în prospectul IPO.

Compania a vândut, de asemenea, o parte din participațiile sale în acțiunile ordinare ale filialei, ceea ce piețele pot interpreta ca parte a unui efort mai amplu de a monetiza activul și de a-și raționaliza structura de proprietate.

Nike (NKE)

Nike retrage peste 5.300 de încărcătoare pentru pantofi din cauza riscului de supraîncălzire și incendiu, care afectează modelul Adapt BB. Chiar și o retragere relativ mică poate avea implicații asupra reputației unui brand global.

Rechemarea implică revizuirea și reîmprospătarea produsului înainte de reluarea vânzărilor, ceea ce indică faptul că Nike încearcă să rezolve problema, decât să oprească producția categoriei.

Compania a avertizat, de asemenea, cu privire la posibile sancțiuni fiscale în China de până la 20 de milioane de dolari , legate în principal de probleme de conformitate care implică magazinele și vânzările online. Nike a indicat că ar putea urma sancțiuni suplimentare, ceea ce ar spori incertitudinea în materie de reglementare.

Marvell Technology câștigă avânt

Marvell și-a majorat prognoza de venituri pentru anul fiscal 2028 la 15,2 miliarde de dolari, de la aproximativ 14,2 miliarde de dolari anterior. Aceasta reprezintă o revizuire semnificativă în sens ascendent și semnalează o încredere puternică a conducerii în cererea viitoare.

Compania a subliniat cererea puternică pentru cipuri AI personalizate și soluții de conectivitate , care se aliniază cu creșterea mai largă a cheltuielilor pentru infrastructura centrelor de date.

Marvell și-a majorat, de asemenea, țintele pentru marja brută și câștigul pe acțiune până în 2028 , ridicând în același timp rata medie anuală de creștere a veniturilor prevăzută pentru anul fiscal 2027 la peste 30% față de anul precedent . În termeni practici, mesajul este clar: creșterea nu numai că continuă, dar se așteaptă să se accelereze și să devină mai profitabilă.

Acțiunile Marvell se tranzacționează la aproape 90 de dolari , remarcându-se în sectorul semiconductorilor, unde astăzi predomină scăderile. Perspectivele îmbunătățite au declanșat o creștere aproape imediată a optimismului pieței față de acțiuni. În ciuda creșterii, acțiunile rămân cu aproximativ 30% sub maximele istorice .

