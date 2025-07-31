Yenul japonez se depreciază după conferința de presă a lui Ueda; BoJ așteaptă mai multe date 📃🔎

Banca Japoniei (BoJ) a votat în unanimitate menținerea ratei dobânzii pe termen scurt la 0,5%, conform așteptărilor, și a majorat semnificativ previziunile privind inflația. În raportul său din iulie, banca prevede că inflația CPI de bază va ajunge la 2,7% în anul fiscal 2025 (față de 2,2% anterior), cu revizuiri similare în sens ascendent pentru 2026 și 2027. CPI de bază (excluzând alimentele și energia) a fost, de asemenea, revizuit în sens ascendent, la 2,8% pentru 2025. BoJ a reiterat că ratele reale ale dobânzii rămân excepțional de scăzute și că va continua să majoreze ratele dacă economia și inflația evoluează în conformitate cu previziunile sale. În același timp, banca a subliniat riscurile la adresa creșterii economice, în special din cauza incertitudinii politicii comerciale și a exporturilor slabe. După publicarea deciziei și a procesului-verbal, yenul s-a apreciat inițial, dar această evoluție a fost anulată în timpul conferinței de presă a guvernatorului Ueda. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil BoJ menține ratele dobânzilor neschimbate. Sursa: xStation 5 Ratele dobânzilor: neschimbate la 0,5%; decizie unanimă (9-0)

Previziunile privind inflația au fost revizuite în sens ascendent: CPI de bază (AF 2025): +2,7% (anterior +2,2%) CPI de bază de bază (AF 2025): +2,8% (anterior +2,3%)

Poziție: BoJ va majora ratele dacă economia și inflația vor îndeplini așteptările.

Riscuri: Riscurile inflaționiste sunt acum „aproximativ echilibrate”. Riscurile economice sunt în continuare orientate în sens descendent.

Politica comercială: Acordul dintre SUA și Japonia reduce incertitudinea. Inflația globală și inflația de bază în Japonia comparativ cu câștigurile medii, date anuale. Sursa: xStation 5 În ciuda creșterii nominale a consumului, vânzările de retail au rămas constante timp de douăzeci de ani, odată eliminată inflația. Sursa: xStation 5 În cadrul conferinței de presă, guvernatorul Ueda a subliniat progresele recente în domeniul comerțului, în special acordul dintre SUA și Japonia, calificându-l drept „un mare pas înainte” care reduce incertitudinea cu privire la perspectivele economice. El a afirmat că economia Japoniei se redresează moderat, deși persistă unele puncte slabe, și a subliniat că politica monetară va rămâne dependentă de date, fără o traiectorie prestabilită. Ueda a dat asigurări că BoJ va decide de la o ședință la alta, urmărind riscurile și inflația de bază, care, potrivit lui, este în creștere treptată. El a adăugat că, deși riscurile inflaționiste au crescut, în special după acordul comercial, banca trebuie să rămână vigilentă la tensiunile comerciale globale și la impactul acestora asupra sentimentului, salariilor și comportamentului în materie de prețuri. Ueda nu a oferit un calendar specific pentru noi majorări, dar a afirmat că banca nu se mai află într-o fază de așteptare în ceea ce privește normalizarea politicii monetare. El a menționat că probabilitatea atingerii previziunilor privind inflația „a crescut ușor” și a minimizat temerile că BoJ ar fi în urmă. De asemenea, el a menționat necesitatea de a monitoriza efectele secundare ale prețurilor alimentelor și de a rămâne prudent, având în vedere incertitudinea comercială prelungită. În ansamblu, declarațiile sale sugerează că BoJ este pregătită să reia înăsprirea politicii monetare dacă perspectivele inflației se concretizează și incertitudinea geopolitică se ameliorează. Pentru moment, BoJ rămâne în așteptare. Ca reacție, yenul a reluat deprecierea față de dolarul american. Ueda a adăugat că nivelurile actuale ale yenului nu sunt departe de previziunile băncii. Sursa: xStation 5

