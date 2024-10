2021.05.18 - Raport XTB: Ne așteptăm la creșterea costurilor, a prețurilor și a inflației în perioada următoare în România

Timp de citire: 3 minute(s)

Inflația în România a ajuns în aprilie la 3,2%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimul an, de la începutul pandemiei. Acesta este un semn de revenire a economiei, sugerând existența unui apetit ridicat de consum. Cererea este în creștere, existând lichidități semnificative în piață, aspect care se transpune în majorarea prețurilor.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Analiștii XTB iau în calcul cinci factori care ar putea indica o creștere suplimentară a ratei inflației în perioada următoare în România și în lume: 1. Transferurile de bani sunt imense - datorită plăților directe, a ajutoarelor speciale de șomaj și a altor ajutoare, gospodăriile din țările dezvoltate au mai mulți bani decât ar fi avut în cazul în care pandemia nu s-ar fi întâmplat!

2. Cererea de reînnoire este puternică - consumatorii nu au putut cheltui o parte din venituri din cauza restricțiilor, însă ar putea dori să compenseze în exces după relaxarea condițiilor.

3. Prețurile mărfurilor sunt în creștere - nu este doar cazul petrolului. La fel se întâmplă și cu bumbacul, cuprul și cerealele. Acesta este parțial un rezultat al ratelor de dobândă 0% deoarece investitorii privesc aceste active drept oportunități de investiții.

4. Costurile COVID - economia se redeschide, dar regimul sanitar rămâne sub presiune, având în continuare costuri ridicate.

5. Există mai puțină concurență - unele companii au fost închise, în special în domeniul serviciilor. Mai puțină concurență înseamnă mai multă putere de stabilire a prețurilor. Efectele faptului că rata inflației a ajuns la 3,2% în România luna trecută se vor face simțite în perioada următoare. Radu Puiu, Analist Financiar în cadrul XTB România, consideră că: „Cel mai mult s-au scumpit mărfurile nealimentare, ale căror preţuri au crescut cu 5,2%, în vreme ce serviciile s-au scumpit cu 2,6%, conform datelor Institutul Naţional de Statistică (INS). Această tendință vine în contextul redinamizării economiei reale şi cotaţiilor internaţionale ale petrolului, dar și a efectului de bază (prețurile au fost mai scăzute în lunile martie şi aprilie 2020, în contextul restricțiilor).” Banca Naţională a României (BNR) a transmis în urma şedinţei de politică monetară că rata anuală a inflaţiei este aşteptată să depășească vizibil limita superioară a intervalului ţintă în semestrul II 2021. Ţinta BNR pentru inflaţie este de 2,5%, cu un interval de variaţie de plus/minus 1%. „Acesta este un semn de revenire a economiei, sugerând existența unui apetit ridicat de consum. Cererea este în creștere, existând lichidități semnificative în piață, aspect care se transpune în majorarea prețurilor. Este posibilă şi o creştere suplimentară a costurilor, măsurile de combatere a pandemiei au presupus investiţii, ale căror costuri sunt transmise către consumatorii finali”, mai explică Radu Puiu. Restricțiile legate de pandemia COVID19 au adus economia globală într-o recesiune profundă, prețurile petrolului scăzând temporar chiar sub zero. Băncile centrale au comunicat deschis despre necesitatea de a contracara deflația. Cu toate acestea, situația macroeconomică s-a schimbat în ultimele luni, ca urmare a faptului că majoritatea țărilor implementează cu succes măsuri care le ajută să diminueze efectele negative ale pandemiei. Peste tot în lume băncile centrale au fost surprinse de amploarea procesului de redresare economică și de creșterea costurilor care încurajează firmele să crească prețurile. Intervenționismul, care a salvat economia globală de la prăbușire, a făcut ca gospodăriile să aibă uneori venituri mai mari decât dacă pandemia nu s-ar fi întâmplat deloc. În același timp, politica privind banii gratuiți i-a încurajat pe investitori să caute alternative la numerar, care au avut un impact semnificativ asupra prețurilor materiilor prime, determinând ulterior creșterea costurilor pentru companii. Cum ar trebui să se comporte investitorii într-o astfel de situație? La nivel de grup, XTB a lansat un raport care detaliază evoluția și perspectivele privind inflația din SUA „deoarece aceasta va determina politica Fed, care, la rândul său, are o importanță majoră pentru piețele globale”, explică Przemysław Kwiecień, Analist Șef al grupului XTB. „În raport arătăm indicatorii de inflație ce ar trebui monitorizați, precum și cele mai importante date de inflației. De asemenea, răspundem la întrebarea cheie adresată atât în rândul investitorilor profesioniști, cât și în rândul gospodăriilor - va crește inflația?”. Mai multe detalii despre investiții în perioadele de inflație crescută pot fi găsite în raportul disponibil AICI.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."