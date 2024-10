2021.11.04 - Tesla înregistează un nou record în istoria piețelor de capital.

Tesla înregistrează un nou record în istoria piețelor de capital. Compania și-a crescut valoarea de piață cu aproape 400 de miliarde de dolari în doar 2 săptămâni. Cât de sustenabilă e creșterea?

În doar 12 zile de tranzacționare, investitorii mondiali au impulsionat cu aproape 400 de miliarde de dolari valoarea companiei Tesla. Această performanță reprezintă cea mai rapidă creștere într-o perioadă scurtă de timp din istoria piețelor de capital.

Iar în timp ce alți producători mari de automobile au avut vânzări în scădere, Tesla a reușit să-și crească vânzările în T3 2021 cu 56,8% față de T3 2020.

Despre cât de sustenabil este avântul luat de compania condusă de Elon Musk și care este semnificația acordului de vânzare a 100.000 de vehicule electrice către Hertz, ne explică Radu Puiu, Financial Analyst în cadrul XTB România, casă de brokeraj pe bursele internaționale, listată pe Bursa de la Varșovia. Acțiunile Tesla au început să crească după ce, pe 20 noiembrie, a prezentat o serie de câștiguri puternice pentru al treilea trimestru al anului 2021. Două zile mai târziu, capitalizarea sa de piață a depășit pragul de 1.000 de miliarde de dolari pentru prima dată în istorie. Apoi, vestea unui acord de vânzare a 100.000 de vehicule electrice către Hertz, un jucător important din sectorul de închirieri auto, a propulsat prețul acțiunilor către obținerea unui avans de o zi de 13%, până la 1.025 de dolari pe acțiune. Acțiunile Tesla au scăzut cu aproape 4% la începutul sesiunii de marți după ce CEO-ul și fondatorul său, Elon Musk, a scris pe Twitter că nu a fost semnat un contract de vânzare cu Hertz, sugerând că afacerea nu a fost finalizată. Totuși, pierderile au putut fi recuperate. Sesiunea de pe 3 noiembrie a înregistrat un preț de închidere al acțiunilor la un nou maxim istoric de 1.213 dolari. În doar două săptămâni, valoarea de piață a Tesla a crescut de la 818 miliarde de dolari la 1.180 miliarde de dolari, ceea ce presupune un avans de aproximativ 360 de miliarde de dolari. Bloomberg a raportat că firma de închirieri auto, Hertz, a plasat o comandă de 100.000 de mașini Tesla pentru a construi o flotă de închiriere de vehicule electrice până la sfârșitul anului 2022. Acordul, care va aduce un venit de 4,2 miliarde USD pentru Tesla, este cea mai mare achiziție de vehicule electrice din istorie. Mașinile urmează să fie livrate într-o perioadă de aproximativ 14 luni. De asemenea, acordul ar putea consolida poziția Tesla ca producător de vehicule electrice de top pentru comenzi mari, având în vedere produsele sale consacrate și baza de producție în creștere rapidă, care include viitoarele fabrici din Texas și Germania. În plus, Morgan Stanley și-a majorat prețul țintă pentru acțiuni de la 900 USD la 1.200 USD. Avantajul nu este doar în termeni monetari. Conform unui sondaj realizat în 2015 de Enterprise Holdings, aproximativ 62% dintre respondenți au spus că o experiență pozitivă de închiriere a unui anumit anumit model de vehicul i-a determinat să ia în considerare achiziționarea acestuia pentru utilizare personală. În plus, acest contract poate reprezenta o oportunitate bună de marketing pentru Tesla, care nu cumpără publicitate. În schimb, Hertz are o activitate publicitară destul de solidă, factor de pe urma căruia poate profita și compania. Tesla a raportat câștigurile pentru Q3 2021 pe 20 octombrie după închiderea sesiunii de pe Wall Street. Veniturile din al treilea trimestru al anului au atins 13,76 miliarde dolari, situându-se aproximativ la mijlocul intervalului estimativ compilat de Bloomberg (11,71 - 15,89 miliarde dolari). Câștigul per acțiune ajustat a crescut de la 0,76 USD în T3 2020 la 1,86 USD în T3 2021 (interval estimativ: 1,04 - 2,10 USD). Venitul net a fost de 1,658 miliarde dolari. Atât vânzările cât și câștigurile din al treilea trimestru al anului 2021 au însemnat noi recorduri pentru Tesla. Ce este și mai important este că Tesla a reușit să crească vânzările în acest trimestru 3 cu 56,8% YoY. Între timp, alți producători de automobile care au raportat deja câștiguri au indicat vânzări în scădere din cauza penuriei de semiconductori și a opririlor de producție cauzate de acest deficit. În timp ce Tesla a reușit să crească vânzările pe parcursul trimestrului, veniturile ar fi putut fi chiar mai mari dacă nu ar fi fost problemele legate de lanțul de aprovizionare care afectează economia globală. Tesla a spus că, din cauza penuriei de semiconductori precum și a problemelor din porturi, a avut o capacitate limitată de a spori producția și de a satisface cererea de vehicule electrice. Cu toate acestea, compania a reușit să livreze un număr record de mașini în trimestrul respectiv - 241.300 de unități. În timp ce Tesla a depus eforturi pentru a crește producția, a reușit să mărească profitabilitatea, marja brută a segmentului auto extinzându-se de la 27,7% în T3 2020 la 30,5% în T3 2021. Firma înființează noi fabrici în Texas și Germania și crește producția la fabrica sa din Shanghai. Se așteaptă ca producția modelului Y să înceapă în fabricile din Texas și Germania înainte de sfârșitul anului. Deoarece capacitatea de producție va crește semnificativ, producția se poate majora odată ce lipsa cipurilor este definitiv rezolvată. Analiștii de la instituțiile financiare majore au văzut ultimul raport trimestrial ca fiind unul solid și au decis să majoreze recomandările pentru prețul țintă al acțiunilor: Wells Fargo a crescut prețul țintă de la 660 USD la 860 USD

Cowen & Co a crescut prețul țintă de la 580 USD la 625 USD

RBC a crescut prețul țintă de la 755 USD la 800 USD

Credit Suisse a mărit prețul țintă de la 800 USD la 830 USD

Canaccord Genuity a mărit prețul țintă de la 940 USD la 1.040 USD În timp ce creșterea țintei de preț este, în general, pozitivă, trebuie remarcat faptul că toate țintele noi de preț sunt sub prețul actual al pieței, sugerând că analiștii văd în continuare acțiunea ca fiind supraevaluată. Evaluările mai mici sunt oarecum justificate deoarece Tesla a avertizat că problemele în curs ale lanțului de aprovizionare vor afecta probabil marjele în trimestrele următoare. Compania deține titlul de cel mai ”valoros” producător de automobile din lume de ceva timp, dar mărci precum Ford și GM produc mai multe mașini. În trecut, doar Apple, Microsoft, Amazon și Alphabet, proprietarul Google, au ajuns la o evaluare de 1.000 de miliarde de dolari, toate fiind companii de tehnologie. Amazon s-a alăturat acestui club de elită în ianuarie anul trecut, la 23 de ani după ce a devenit o companie publică. În comparație, producătorul de mașini electrice a avut nevoie de doar 11 ani. Ceea ce face realizarea Tesla cu atât mai remarcabilă este că este primul producător auto care a atins această etapă. Firma are în prezent o capitalizarea de piață egală cu suma celor mai mari nouă producători de automobile din lume, inclusiv giganți din sector precum Volkswagen și Toyota. Ani de zile, Tesla a întâmpinat dificultăți în suplimentarea puterii de producție de mașini, ceea ce i-a determinat pe unii investitori să considere că va eșua. Însă, anul trecut, compania și-a îmbunătățit ”planul de joc” și a devenit profitabilă pentru prima dată în istorie, ceea ce a determinat o creștere a prețurilor acțiunilor sale. În continuare se pune întrebarea dacă evaluarea companiei este sau nu justificată. Deși multe păreri tind să încline către un răspuns negativ, urmărind evoluția din trecut vedem că de fiecare dată a reușit să îi contrazică pe ”critici”. O neîncredere similară vuia în rândul investitorilor și anul trecut, când compania a fost adăugată în componența indicelui S&P 500, având o evaluare de ”doar” 550 de miliarde de dolari. La acea vreme acest nivel părea să fie nejustificat și nesustenabil. Acum, valoarea sa s-a dublat. Trebuie să ținem cont și de contextul actual, când am observat numeroase situații de acțiuni tip ”meme” care au ”explodat” în valoare fără a fi susținute de aspecte fundamentale de evaluare. În plus, trebuie subliniate și condițiile extraordinare de piață care au dus la niveluri de lichiditate nemaivăzute pe piețele de capital. În acest mediu, creșterea puternică a prețului acțiunilor Tesla nu mai pare la fel de exagerată. În continuare, compania propune o serie de proiecte interesante pentru planul său de business, care au potențial chiar de a influența întregul spațiu al sectorului de autoturisme electrice. Săptămâna aceasta, Tesla a anunțat un program pilot care permite mașinilor non-Tesla să folosească stațiile ”supercharger” ale companiei în 10 locații din Țările de Jos. Compania consideră că această încercare este esențială pentru a accelera adoptarea în masă a vehiculelor electrice la nivel mondial. Această mișcare ar putea fi benefică în contextul în care numărul de vehicule electrice ar putea crește exponențial. Unul dintre aspectele care susțin tabără opozanților este faptul că Tesla are o pondere mai mică de 1% din vânzările globale de mașini. Totuși, Elon Musk și compania sa sunt recompensați de către investitori pentru că au anticipat direcția viitoare a industriei. În plus, deși Tesla este un producător auto, Wall Street o tratează și o evaluează ca pe o companie de tehnologie, această dualitate fiind un atuu până în prezent.

