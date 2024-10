7 pași în realizarea primei tale tranzacții

Timp de citire: 6 minute(s)

Efectuarea primei tale tranzacții poate părea o provocare serioasă la început. Indiferent dacă dorești să deschizi o poziție pe EURUSD printr-un contract CFD sau să cumperi acțiuni Apple, este posibil să vrei să dezvolți un plan care să te ghideze pe tot parcursul acestui proces. În acest articol vom prezenta modul în care te poți pregăti pentru a realiza această primă tranzacție în călătoria ta pe piețele financiare globale.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

7 ETAPE ÎN DESCHIDEREA PRIMEI TRANZACȚII

Pasul 1 - Conectează-te în platformă Platforma noastră premiată și ușor de utilizat a fost concepută astfel încât investitorii să poată găsi tot ceea ce au nevoie, indiferent de nivelul lor de experiență. Manualul platformei xStation5 poate fi găsit AICI. Pe lângă acest aspect, XTB oferă și versiunea mobilă a platformei de tranzacționare. Te încurajăm să o descarci, deoarece oferă comoditatea de a tranzacționa de oriunde ai fi! Pasul 2 - Alege-ți piața Într-adevăr, efectuăm tranzacții pe piețe din motive financiare, însă majoritatea dintre noi pot avea timp limitat de analizare sau de luare a deciziilor la începutul acestei călătorii. Ar putea fi, deci, înțelept să limităm la început numărul de instrumente pe care le tranzacționăm. Activitatea de tranzacționare este adesea efectuată prin CFD-uri, contracte care permit utilizarea levierului financiar. Cele șase categorii majore de instrumente disponibile în acest caz sunt CFD-urile cu activ suport pe indicii bursieri, perechi FX, mărfuri, monede virtuale, acțiuni și ETF-uri. Sursa: xStation 5 Indicii bursieri se numără printre cele mai căutate instrumente, factor care atrage foarte mulți investitori. Mișcările de preț ale indicilor de capital sunt în mare măsură dependente de ritmul creșterii economice și al câștigurilor companiilor membre. Băncile centrale joacă un rol cheie pe piața valutară. Spre deosebire de indicii bursieri, pe această piață investitorii tranzacționează perechi valutare, prin urmare trebuie să aleagă un "câștigător" și un "pierzător". Acest lucru se face adesea prin evaluarea mișcărilor viitoare ale băncilor centrale. Totodată, mărfurile pot atrage investitorii care nu doresc să analizeze toate datele economice, deoarece în acest caz, mișcările prețurilor reflectă adesea schimbările de disponibilitate ale unei anumite piețe. Și, nu în ultimul rând, monedele virtuale sunt active noi și volatile care înregistrează adesea mișcări ale prețurilor de o amplitudine pe care nu o vedem foarte des pe celelalte piețe. În cazul în care nu ai timp suficient pentru a tranzacționa în mod regulat, poți lua în considerare investițiile în Acțiuni Clasice sau ETF-uri. Mai multe detalii despre oferta XTB pot fi găsite AICI.

Pasul 3 - Depune o sumă de bani Cât de mare ar trebui să fie primul tău depozit? Din păcate, nu există un răspuns simplu la această întrebare. XTB nu impune limite asupra sumei pe care o poate depune un trader, el însuși trebuind să evalueze cât de mulți bani poate să aloce acestei activități de investire. Înainte de toate, trebuie să-ți setezi așteptările și să-ți cunoști apetitul pentru risc. Trebuie amintit că, dacă ți-ai setat obiective de tranzacționare ambițioase, este posibil să ai nevoie de mai mult capital pentru a le îndeplini. De exemplu, CFD-urile permit utilizarea levierului, motiv pentru care sunt considerate ca fiind piețe riscante. Totuși, acest levier permite ocuparea unor poziții relativ mai mari decât suma investită. Mai multe detalii privind siguranța depozitelor clienților la XTB: Poți depune o sumă de bani în câteva moduri, majoritatea fiind rapide și gratuite. Află detalii despre modalitățile de depunere: Pasul 4 - Informează-te Revoluția în tehnologie permite accesul mai facil pe piețele globale, ce se află în acest moment la doar câteva click-uri distanță pentru investitorii individuali. Cu toate astea, din acest motiv, aceștia încep de multe ori să tranzacționeze fără o pregătire corespunzătoare. Nu face o astfel de greșeală! Educația este crucială pentru un trader, mai ales la începutul carierei, deoarece greșelile se fac mult mai simplu. Indiferent dacă tranzacționezi pe bază de date fundamentale (adică rapoarte economice) sau semnale tehnice, trebuie să fii sigur de momentul în care dorești să deschizi și să închizi o tranzacție. Un alt aspect crucial de care trebuie să ții cont este acela de a fi la curent cu evoluțiile pieței, deoarece există mulți factori care influențează prețurile în fiecare zi. Cu toate acestea, nu trebuie să urmărești o mulțime de servicii de știri financiare pentru a fi la zi cu evenimentele din sfera economică. Echipa de cercetare XTB premiată lucrează din greu pentru a te asigura că rămâi informat cu privire la orice mișcare majoră sau eveniment în curs înregistrate de piață. Poți găsi știrile de piață în secțiunea "Știri" a platformei de tranzacționare xStation. În alte secțiuni poți găsi, de asemenea, calendarul economic sau alte materiale educaționale. Sursa: xStation 5 Pasul 5 - Deschide o poziție Înainte de a putea începe tranzacționarea, trebuie să găsești pe platforma de tranzacționare xStation5 instrumentul dorit. Secțiunea „Market Watch” îți va fi utilă în acest caz. Aici poți găsi piețe disponibile pentru tranzacționare prin intermediul platformei XTB: CFD-uri cu activ suport pe perechi valutare, mărfuri, indici bursieri, monede virtuale, acțiuni și acțiuni cash și ETF-uri. Pentru începători, cea mai bună modalitate de a deschide o poziție este de a folosi funcția "Tranzacție nouă". Pentru afișarea ferestrei de ticket, trebuie doar să apeși pe butonul "Deschide ticket" din secțiunea Market Watch a platformei sau făcând click dreapta pe grafic, selectând "Deschide ticket". Sursa: xStation 5 În noul panou de comandă (exemplul prezentat anterior) poți specifica dimensiunea poziției pe care dorești să o deschizi, precum și defini nivelurile de SL/TP (Stop Loss și Take Profit). Mai multe informații poți afla prin intermediul calculatorului integrat: Valoarea nominală a tranzacției

Marja necesară

Valoarea spread-ului

Valoarea comisionului

Valoarea unui pip

Valoarea swap-urilor zilnice Sursa: xStation 5 În cazul în care decizi să setezi niveluri de SL sau TP, calculatorul va furniza, de asemenea, o aproximare a pierderii sau a profitului în cazul în care una dintre comenzi va fi atinsă. Poziția nou deschisă va apărea în partea de jos a platformei xStation în secțiunea "Poziții deschise". După ce exersezi plasarea comenzilor cu această metodă, poți încerca una și mai rapidă - plasarea comenzilor prin intermediul panoului Click&Trade localizat în colțul din stânga sus al graficului. Sursa: xStation 5 Step 6 - Administrează-ți poziția Deschiderea unei poziții este un lucru, dar ce se întâmplă dacă se schimbă situația din piață? S-ar putea să fii obligat să schimbi parametrii poziției tale. Dacă dorești să adăugi /modifici nivelurile de Stop Loss sau Take Profit, poți poziționa pur și simplu simbolurile SL și TP de pe grafic la nivelul dorit. De asemenea, poți dubla (deschizi o altă poziție de aceeași dimensiune) sau inversa tranzacția ta (închizi și deschizi tranzacția în direcția opusă), făcând click pe butoanele de pe partea dreaptă a tranzacției deschise. Sursa: xStation 5 Pasul 7 - Închide-ți poziția Câștigurile sau pierderile pe care le experimentezi nu sunt finale decât dacă ți-ai închis poziția. Poți fie să aștepți ca prețul să atingă ordinul predefinit de Take Profit, fie să închizi manual poziția în cazul în care ți se va schimba percepția asupra pieței. Pe platforma xStation poți face acest lucru în două moduri diferite: Plasezi cursorul peste poziția ta pe grafic și faci click pe butonul "X" Faci click pe butonul roșu "X" din partea dreaptă a ferestrei "Poziții deschise" Sursa: xStation 5 În cazul în care ai mai multe poziții deschise, în fereastra “Poziții deschise” poți face click pe butonul "CLOSE" și alegi dacă închizi: toate pozițiile, doar pozițiile profitabile sau doar pozițiile pierzătoare. Sursa: xStation 5 După cum poți observa, este mult mai ușor să efectuezi o primă tranzacție decât părea la început. O pregătire adecvată îți va crește șansele de a deveni un trader profitabil. Orice opinii, cercetări, analize, preţuri sau alte informaţii oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiţii. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau rezultate. Produsele derivate tranzacționabile în marjă oferite sunt riscante. Pierderile pot depăși marja blocată. 72% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii. Publicat de X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."