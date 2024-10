FX Trading - Cum tranzacționezi Forex CFD?

Timp de citire: 7 minute(s)

Piața schimburilor valutare, cunoscută și ca Forex, FX sau piață valutară are o importanță majoră la nivelul economiei globale. Nu doar că are impact asupra piețelor financiare, ci a devenit crucială și pentru funcționarea economiei reale. De aceea este important de reținut că și acei investitori care nu investesc în mod direct în piața forex, într-un fel, iau parte la formarea acesteia, lucru care se întâmplă pentru că valutele sunt folosite în efectuarea tuturor tipurilor de tranzacții pe diferite piețe. De exemplu, dacă un investitor vor să cumpere acțiuni, atunci trebuie să ia în calcul moneda folosită pentru cotarea acțiunilor respective (ex. USD), dacă, pe de altă parte, vrea să cumpere aur, de asemenea trebuie să folosească o anumită monedă (ex. USD) aspecte aplicabile și pe piața FX. Când tranzacționezi pe piața Forex cumperi sau vinzi valute. Cheia succesului în investițiile forex o reprezintă analizarea pieței în mod corespunzător și cumpărarea acelor monede care au perspective solide de creștere, în detrimentul celor care sunt supuse riscurilor de depreciere.

Unde banii lucrează pentru tine Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. DESCHIDE CONT

Cum funcționează cursurile valutare? Ratele de schimb valutar fluctuează tot timpul ca reacție la o varietate de factori precum performanța economiei unei țări. Traderii forex își propun să profite de aceste fluctuații prin a specula creșterea sau scăderea prețurilor. Toate perechile valutare sunt alcătuite din două monede unde una este cotată în raport cu cealaltă monedă. Fiecare pereche valutară are o ”bază”, respectiv prima monedă, și o monedă ”cotată”, respectiv a doua. Fiecare monedă poate experimenta creșterea valorii sale (apreciere) sau scăderea valorii (depreciere). Fiecare pereche valutară are două monede, de unde rezultă în total 4 variabile care pot fi speculate dacă tranzacționezi forex. Dacă estimezi că valoarea unei monede va crește în raport cu altă monedă, atunci acțiunea firească este aceea de cumpărare (buy sau long) a monedei respective.

a monedei respective. Dacă estimezi că valoarea unei monede va scădea în raport cu altă monedă, atunci acțiunea firească este aceea de vânzare (sell sau short) a monedei respective De exemplu, dacă, după un proces riguros de documentare concluzionezi ca EUR s-ar putea aprecia în raport cu USD, atunci logic este să cumperi perechea EUR/USD. Tot cumpărare ai fi ales și în situația în care USD s-ar putea deprecia în raport cu EUR. Alternativ, dacă ajungi la concluzia ca USD se va aprecia în raport cu EUR sau EUR s-ar putea deprecia în raport cu USD, atunci poți lua în calcul vânzarea perechii valutare EUR/USD. Datorită acestor factori piața forex oferă nenumărate oportunități în fiecare zi, ora sau chiar minut. În acest exemplu un trader ar putea să cumpere EURUSD în momentul în care va remarca, pe grafic, cum cotația ricoșează din limita inferioară a canalului ascendent. Alternativ, un trader poate alege să vândă EURUSD după ce cotația a testat (fără să depășească) limita superioară a canalului ascendent. Sursă: xStation5 Factorii care influențează piața FX Care sunt cei mai importanți factori care influențează piața schimburilor valutare? În primul rând, lumea valutelor este dominată de factori de țin de analiza fundamentală, mai ales dacă luăm în calcul o perspectivă pe termen lung. Așadar, puterea unei economii determină ratele de schimb ale monedei locale. Investitorii acordă atenție raportărilor de date macroeconomice și încearcă să le interpreteze - fapt ce-i ajută să contureze perspective privind evoluția unei monede. Unele dintre cele mai importante raportări sunt: Produsul Intern Brut (PIB)

Producția Industrială

Vânzările retail

Date privind ocuparea forței de muncă

Rata inflației

Contul curent

Date de sondaj de ex. PMI sau ISM Ratele de schimb valutar sunt influențate și de condițiile create de politicile monetare. Drept urmare, investitorii FX acordă multă atenție băncilor centrale având în vedere că aceste instituții sunt responsabilă cu coordonarea politicii monetare. Evenimentele notabile includ deciziile de politică monetară, întrucât rate de dobândă mai mari duc, de obicei, la aprecierea monedei. În realitate, însă, este nevoie să acordăm atenție mai multor factori, cum ar fi discursurile bancherilor sau rapoartele care detaliază condițiile de politică monetară și stabilitate financiară. Pe lângă analiza fundamentală, traderii FX folosesc și analiza tehnică atunci când iau decizii de investiții. Aceștia încearcă să proiecteze potențiale fluctuații ale prețurilor prin studierea graficelor - observarea formațiunilor de preț și indicatorilor din trecut îi ajută în evaluarea unor potențiale puncte de intrare sau ieșire din piață, mai bune. Din acest motiv este crucial să cunoști informațiile de bază despre analiză tehnică precum nivelurile de suport și rezistență, canale de tranzacționare și linii de trend. Tranzacționare Forex CFD CFD-ul, denumit și Contract pentru Diferență, este un instrument financiar ce reprezintă un contract între două părți care se angajează să schimbe o sumă determinată de valoarea diferenței dintre prețul de deschidere și prețul de închidere ale unei poziții. CFD-urile sunt instrumente derivate de tipul over-the-counter. Termenul ”over-the-counter” reflectă realizarea tranzacțiilor în mod direct între părți, iar termenul ”derivat” indică faptul că prețurile depind de cotațiile activului suport.

De reținut - atunci când cumperi un contract de EUR/USD sau aur, nu este realizată o achiziție efectivă de monedă sau metal prețios și nici nu devii deținătorul acestor active. Contractele care au la bază valute (forex) reprezintă unele dintre cele mai des folosite instrumente financiare individuale, de către investitori, însă cu un motiv. Popularitatea acestora este datorată unui set specific de caracteristici ale perechilor valutare CFD: Programul de tranzacționare - se spune că piața Forex nu doarme pentru ca tradingul este posibil 24 de ore pe zi, de luni până vineri!

- se spune că piața Forex nu doarme pentru ca tradingul este posibil 24 de ore pe zi, de luni până vineri! Disponibilitate - în general investițiile sunt asociate cu ideea că sunt necesare sume mari de bani (așa-numitul high entry threshold), însă pentru a începe să tranzacționezi pe piața Forex nu ai nevoie de sume foarte mari de bani, în funcție de context putând fi suficienți chiar și câteva sute de euro sau dolari, și nu uita că la XTB nu există depunere minimă.

- în general investițiile sunt asociate cu ideea că sunt necesare sume mari de bani (așa-numitul high entry threshold), însă pentru a începe să tranzacționezi pe piața Forex nu ai nevoie de sume foarte mari de bani, în funcție de context putând fi suficienți chiar și câteva sute de euro sau dolari, și nu uita că la XTB nu există depunere minimă. Levier - CFD-urile Forex (la fel ca majoritatea derivatelor) funcționează cu levier. Acest lucru înseamnă că ai nevoie doar de un anumit procent din valoarea totală a investiției pentru a activa o tranzacție. De exemplu, o investiție în EUR/USD în valoare de 10,000 euro necesită blocarea în marjă a unei ”garanții” de 333 euro. Nu uita că folosirea levierului implică posibilitatea ca atât câștigurile, cât și pierderile să fie multiplicate.

- CFD-urile Forex (la fel ca majoritatea derivatelor) funcționează cu levier. Acest lucru înseamnă că ai nevoie doar de un anumit procent din valoarea totală a investiției pentru a activa o tranzacție. De exemplu, o investiție în EUR/USD în valoare de 10,000 euro necesită blocarea în marjă a unei ”garanții” de 333 euro. Nu uita că folosirea levierului implică posibilitatea ca atât câștigurile, cât și pierderile să fie multiplicate. Tranzacționare cu costuri redus e - majoritatea brokerilor Forex permit deschiderea și menținerea contului de investiții gratis, iar comisioanele pentru cumpărarea și vânzarea CFD-urilor sunt calculate în miimi de procente. Costul activării unei tranzacții pe piața forex poate fi reprezentat, în funcție de tipul de cont, de spread sau spread și comision.

e - majoritatea brokerilor Forex permit deschiderea și menținerea contului de investiții gratis, iar comisioanele pentru cumpărarea și vânzarea CFD-urilor sunt calculate în miimi de procente. Costul activării unei tranzacții pe piața forex poate fi reprezentat, în funcție de tipul de cont, de spread sau spread și comision. Trading când piața crește sau scade - spre deosebire de formele ”clasice” de investiții (ex. cumpărarea de acțiuni la bursă), folosirea CFD-urilor cu activ suport pe valute îți permite să speculezi pe piața forex dacă prețul unei anumite perechi valutare va crește sau va scăderea. Dacă mizezi pe creșterea prețului unui anumit activ, înseamnă că vei activa o poziție long (de cumpărare), însă, pe de altă parte, dacă mizezi pe scădere, atunci vei lua în calcul o poziție short (de scădere).

- spre deosebire de formele ”clasice” de investiții (ex. cumpărarea de acțiuni la bursă), folosirea CFD-urilor cu activ suport pe valute îți permite să speculezi pe piața forex dacă prețul unei anumite perechi valutare va crește sau va scăderea. Dacă mizezi pe creșterea prețului unui anumit activ, înseamnă că vei activa o poziție long (de cumpărare), însă, pe de altă parte, dacă mizezi pe scădere, atunci vei lua în calcul o poziție short (de scădere). Volatilitate crescută - a specula are la bază o ipoteză simplă - este vorba despre a cumpăra (sau vinde) un activ la un preț favorabil și apoi vinde (sau cumpăra înapoi) la un preț mai bun. Așadar, pentru speculatori, volatilitatea este un factor foarte important care determină potențialul unei piețe, iar piața Forex este una dintre cele mai volatile din lume. Totuși, volatilitatea crescută poate fi văzută și ca o sabie cu două tăișuri, ceea ce înseamnă că atât profiturile, cât și pierderile pot fi multiplicate. Exemple de trading FX Exemplul 1 - GBPUSD Să ne imaginăm că Marea Britanie a publicat date privind ocuparea forței de muncă. Cifrele sunt raportate sub așteptări, rata de angajare a scăzut în timp ce estimările indicau o creștere. Drept urmare, rata șomajului a crescut în mod neașteptat. În teorie, această situație ar trebui s fie negativă pentru lira sterlină (GBP) întrucât alimentează îngrijorările cu privire la creșterea economică. În acest scenariu, tendința traderilor ar putea fi de a miza pe scăderea GBP imediat după publicarea cifrelor, respectiv activarea unei tranzacții de vânzare pe CFD-ul cu activ suport GBPUSD. Pentru a activa o tranzacție short (de vânzare) traderul trebuie să aleagă volumul potrivit și apoi să apese pe butonul roșu ce poate fi găsit în colțul din stânga-sus al graficului - execuția instant este cea mai rapidă modalitate de activare a unei tranzacții. Pe butonul roșu este afișat prețul la care poți activa o tranzacție short (de vânzare). Pentru a vinde CFD-ul cu activ suport pe perechea valutară GBPUSD fă click pe butonul roșu (zona marcată cu o săgeată reprezintă un modul încorporat denumit ”Click & Trade”). Nu uita, când tranzacționezi CFD-uri nu este necesar să deții sau să intri în posesia activelor suport. Sursă: xStation 5 Exemplul 2 - AUDUSD Să ne imaginăm că Banca Centrală a Australiei a decis să încheie procesul de relaxare monetară și a majorat ratele de dobândă. Așa cum este explicat și mai sus, aceste măsuri contribuie la aprecierea monedei - dobânzi mai mari duc la aprecierea monedei unei țări. În consecință, un trader ar putea lua în considerare să cumpere dolari australieni (poziție long) după anunțul RBA, prin, de exemplu, deschiderea unui poziții de cumpărare pe CFD-ul cu suport activ pe AUDUSD. Traderii au opțiunea de a activa poziții de cumpărare direct de pe grafic cu ajutorul tab-ului “Market Watch” disponibil în xStation 5. Pentru a face această operațiune este necesar doar un click pe butonul ”buy”. Alternativ, dacă vrei să vinzi anumite valute, poți folosi butonul ”sell”. Aceste butoane îți permit să profiți atât de aprecierea, cât și deprecierea tuturor valutelor din oferta XTB. Exemplul 3 - USDTRY Să luăm un exemplu și din sfera piețelor emergente, mai exact lira turcească (TRY). Să presupunem că un trader vrea să vândă lire turcești din cauza situației pe plan politic (guvernul intervine în politica monetară). În acest context, traderul ar putea lua în calcul o tranzacție de cumpărare (long) pe CFD-ul cu activ suport USDTRY, mizând pe faptul că TRY s-ar putea deprecia în raport cu USD - și vice versa - USD s-ar putea aprecia în raport cu TRY. Pentru a activa o tranzacție long (cumpărare) pe CFD-ul cu activ suport pe USDTRY este necesar un click pe butonul ”buy”. Sursa: xStation 5 Concluzie Piața FX oferă investitorilor nenumărate oportunități ce pot fi fructificate indiferent dacă vorbim de creșteri sau scăderi ale cotațiilor bursiere - iar varietatea perechilor valutare disponibile în oferta XTB sporește aceste oportunități. Dacă anticipezi că o anumită valută se va aprecia, vei găsi cu siguranță, cu ajutorul tuturor perechilor valutare din oferta XTB, opțiunea cea mai bună pe care să o tranzacționezi. Același principiu se aplică și dacă anticipezi deprecierea unei valute, plasând o tranzacție care ar putea să devină profitabilă de îndată ce o anumită valută se depreciază. Deciziile vor fi luate în totalitate de tine și nu uita că nu este necesar să deții deja un activ sau să ai o poziție deschisă în prealabil pentru a putea profita de mișcările descendente ale cotațiilor bursiere!

Investește inteligent într-un mod pasiv Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil. Află mai mult

Acțiune

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."