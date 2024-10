2020.09.22 - Claudiu Cazacu, perspectiva săptămânii asuprea piețelor de capital

Luni, preocuparea pentru efectele unor noi măsuri restrictive, în contextul pandemiei, a lăsat investitorii în defensivă. Este posibil ca economia să aibă din nou de gestionat suferința indusă de închideri selective ale unor regiuni, iar în Marea Britanie e discutată chiar ipoteza unei închideri la nivel național. Apetitul pentru risc a fost lovit din mai multe direcții. Pe lângă situația din sănătate, și în sectorul bancar au apărut preocupări.

În Marea Britanie, banca HSBC, vizată, alături de alte nume importante, de o investigație jurnalistică, a înregistrat cele mai coborâte valori ale acțiunii de după 1995. Efectele în piață au fost vizibile și în sectorul bancar european, afectând negativ indicii bursieri. Pentru Regatul Unit, presiunea se adaugă nemulțumirii vis-a-vis de procesul de ieșire din UE, varianta severă fiind luată serios în calcul de către guvern. Apropierea alegerilor din SUA induce o nouă sursă de preocupare, iar miza e ridicată de cursa pentru numirea unui înlocuitor într-o poziție esențială la Curtea Supremă de Justiție. Republicanii pot nominaliza o persoană, sporind la 6 din 9 pozițiile și deci influența asupra instituției care decide în chestiuni majore precum reforma din sănătate, aspecte referitoare la vot sau puterile prezidențiale. Unii dintre participanți se întreabă dacă nu cumva piața nu a luat suficient în calcul, până acum, ipoteza unor perturbări electorale, inclusiv în varianta unui rezultat strâns, contestat de ambele tabere. Sfera politică din SUA merită urmărită cu atenție, atât din perspectiva sondajelor de opinie înaintea alegerilor prezidențiale, cât și a posibilității de a avea un vot de confirmare pentru CSJ înaintea alegerilor. Investitorii vor fi atenți, de asemenea, la semnale despre un eventual nou pachet de stimulare economică în SUA. Indicatorii PMI din sectorul de servicii și cel industrial, furnizați miercuri la 10.30 pentru Germania și 11.00 pentru întreaga zonă Euro sunt de asemenea de urmărit. Pe baza lor piețele vor încerca să estimeze cât de puternică a fost revenirea economiei, iar așteptările sunt relativ optimiste, pentru cifre peste 50 pentru întreaga serie, semnalizând o creștere a activității. Orice eventuală dezamăgire ar fi sursă de vulnerabilitate, adăugată peste riscul unei noi limitări a mobilității. Bursele, atât din Europa cât și SUA, vor decide dacă sunt pregătite pentru recuperare sau mai au nevoie de timp și de ajustări suplimentare. Având în vedere riscurile variate, este posibilă o continuare a volatilității sensibil mai ridicate față de august. Miercuri dimineața devreme (ora 5.00) va fi publicată decizia referitoare la dobânda de referință în Noua Zeelandă. Rata curentă de 0.25% are șanse să fie menținută, iar programul de injectare de lichiditate să nu fie majorat. Joi, ora 10.30 va aduce decizia de politică monetară în Elveția. Nu sunt așteptate modificări referitoare la dobânda de referință (aflată la -0.75%), însă pot fi de interes comentariile referitoare la franc. Disponibilitatea de intervenție în piețe va fi probabil reiterată, însă fără nuanțe noi. Francul elvețian, față de Euro, s-a menținut într-un interval de 2% în ultimele 2 luni. După-amiezele de marți, miercuri și joi vor aduce declarații și răspunsuri la sesiunea de întrebări din Congresul SUA ale președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell. Piețele speră să afle detalii despre noua arhitectură a inflației vizată de către Fed. Cu atât mai interesante vor fi pozițiile referitoare la dolar după ce acesta a început o tendință de redresare (aproape 2% avans pentru indicele dolarului în septembrie). Președintele Trump s-a arătat recent nemulțumit de poziția consilierilor săi, care au respins propunerea sa de ”ajustare” a valorii dolarului. Tot pe această temă pot fi relevante comentariile lui Steve Mnuchin, Secretarul Trezoreriei, joi la ora 17. În lipsa unor surprize majore, tendința favorabilă dolarului, care poate fi privită și drept o corecție a unei perioade lungi de depreciere, ar putea găsi susținători în continuare, mai ales dacă sentimentul din piața bursieră se păstrează rezervat. Dintre rezultatele trimestriale ale companiilor, reținem Nike, marți seara, General Mills, miercuri și Accenture, joi, amândouă înaintea deschiderii bursei. Fanii Tesla vor fi conectați la anunțurile importante pe care le-a promis compania cu ocazia ”Zilei Bateriei” (Battery Day), marți, la ora 11.30. Investitorii speră la un nou tip de baterie, mai durabil și mai eficient economic.Titlurile sale au înregistrat o performanță emblematică, avansând de aproape 10 ori în ultimele 12 luni, astfel încât nivelul așteptărilor este foarte ridicat. În mod normal, variațiile acțiunii după anunțuri importante depășesc 5 și uneori chiar 10% - sensul va depinde de conținutul comunicării.

